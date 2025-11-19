Visszhangzik az ukrán sajtóban: Zelenszkij neve összeforrt a korrupciós botránnyal – már az időpont is megvan, mikor távozik az ügy kulcsfigurája

Az ukrán korrupciós helyzet súlyosságát mi sem mutatja jobban, mint hogy a Zelenszkijhez közel álló, nemrég lebukott Andrij Jermak vált az egyik központi figurává.

Andrij Jermak – becenevén „Ali Baba” – gyakorlatilag az elnök „távirányítójaként” irányította a kormányzati és parlamenti folyamatokat. Hatása kiterjed a kulcsintézményekre, a hadsereg irányítására, a személyi döntésekre és a magas szintű diplomáciai találkozókra, gyakran háttérbe szorítva Ukrajna hagyományos külügyi szolgálatát.

Jermak hivatali karrierje 2020 februárjában kezdődött, amikor Zelenszkij kabinetfőnökévé nevezték ki. Ügyvédként, média- és filmproducerként szerzett tapasztalatot, majd aktívan részt vett Zelenszkij 2019-es elnökválasztási kampányában. Később külpolitikai tanácsadóként intézte a donbászi fogolycseréket Oroszországgal, majd a hivatal nagy hatalmú vezetőjévé vált. Hatalmát többek között a Zelenszkijjel ápolt jó kapcsolata biztosította.

A korrupcióellenes vizsgálatok nyomán nyilvánosságra került lehallgatott felvételek azt bizonyítják, hogy Jermak és közeli munkatársai, köztük Timur Mindics és más vezetők, több mint 100 millió dollárt használtak fel illegálisan, például fényűző ingatlanok építésére Kijev közelében. Bár Jermak neve hivatalosan nem szerepel a vádlottak között, munkatársainak jelentős vagyongyarapodása és üzleti tevékenységei rá is rossz fényt vetnek.