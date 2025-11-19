Ft
11. 21.
péntek
korrupció Volodimir Zelesznkij Timur Mindics Ukrajna Andrij Jermak

Visszhangzik az ukrán sajtóban: Zelenszkij neve összeforrt a korrupciós botránnyal – már az időpont is megvan, mikor távozik az ügy kulcsfigurája

2025. november 19. 18:55

A Kyiv Post szerint az ellenzéki pártok az egész kormány lemondását és egy új parlamenti koalíció felállítását követelik.

2025. november 19. 18:55
null

Ukrajnában tovább gyűrűzik a korrupciós botrány, miközben Volodimir Zelenszkij Brüsszelben újabb pénzügyi támogatásokról egyezkedik Ursula von der Leyennel. A Kyiv Post arról számolt be, hogy ukrán törvényhozók szerint Zelenszkijt felszólították legfőbb tanácsadója, Andrij Jermak menesztésére, miután egy hangfelvételből kiderült, hogy ő irányíthatta a szálakat a háttérben. 

Egyes források szerint már csütörtökön döntés születhet Jermak menesztéséről. Az ellenzéki pártok az egész kormány lemondását és egy új parlamenti koalíció felállítását követelik.

Az Ukrajinszka Pravda szerint Zelenszkijnek saját tanácsadói is azt javasolták, hogy a válság kezelése érdekében bocsássa el Jermakot.

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, a napokban kiderült, hogy a korrupciós botrány a legfelsőbb politikai szintekig is elér, ugyanis a korrupciós vizsgálatok leállítását szervező, és az előkerül felvételeken „Ali Baba” néven emlegetett személy feltehetően nem más, mint Andrij Jermak, az ukrán Elnöki Hivatal vezetője.

Az ukrán korrupciós helyzet súlyosságát mi sem mutatja jobban, mint hogy a Zelenszkijhez közel álló, nemrég lebukott Andrij Jermak vált az egyik központi figurává.

Andrij Jermak – becenevén „Ali Baba” – gyakorlatilag az elnök „távirányítójaként” irányította a kormányzati és parlamenti folyamatokat. Hatása kiterjed a kulcsintézményekre, a hadsereg irányítására, a személyi döntésekre és a magas szintű diplomáciai találkozókra, gyakran háttérbe szorítva Ukrajna hagyományos külügyi szolgálatát.

Jermak hivatali karrierje 2020 februárjában kezdődött, amikor Zelenszkij kabinetfőnökévé nevezték ki. Ügyvédként, média- és filmproducerként szerzett tapasztalatot, majd aktívan részt vett Zelenszkij 2019-es elnökválasztási kampányában. Később külpolitikai tanácsadóként intézte a donbászi fogolycseréket Oroszországgal, majd a hivatal nagy hatalmú vezetőjévé vált. Hatalmát többek között a Zelenszkijjel ápolt jó kapcsolata biztosította.

A korrupcióellenes vizsgálatok nyomán nyilvánosságra került lehallgatott felvételek azt bizonyítják, hogy Jermak és közeli munkatársai, köztük Timur Mindics és más vezetők, több mint 100 millió dollárt használtak fel illegálisan, például fényűző ingatlanok építésére Kijev közelében. Bár Jermak neve hivatalosan nem szerepel a vádlottak között, munkatársainak jelentős vagyongyarapodása és üzleti tevékenységei rá is rossz fényt vetnek.

Politikai elemzők és diplomaták szerint Jermak ereje abból fakad, hogy mindig a közelében van az elnöknek, végrehajtja az utasításait, és magára vállalja a közvélemény haragját. Ezért tartotta Zelenszkij maga mellett, mert számára kényelmes volt Jermak tevékenysége, de Brüsszelben és Washingtonban is nagy népszerűségnek örvendett. A legfrissebb fejlemények szerint Jermak állhat a korrupciós botrányok középpontjában

Volodimir Zelenszkij már múlt héten nagyon nehéz helyzetbe került, amikor a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) vizsgálata nyomán kiderült, hogy az elnök egyik régi barátja, Timur Mindics is nyakig benne van a korrupicós botrányban. 

Jermak érintettsége még nagyobb veszélyt jelent az elnökre nézve, hiszen tulajdonképp a politikailag hozzá legközelebb álló emberről van szó.

A Kyiv Post által idézett források szerint Zelenszkij pártjában olyan súlyos a politikai válság, hogy több képviselőjét már megkeresték más pártokból, hogy menekülésképp lépjenek át hozzájuk. 

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP
 

RWG1
2025. november 20. 06:15
Most még azt próbálják eljátszani hogy Zelenszkij körül mindenki korrupt, kivéve az elnök úr, akinek tudomása sincs az egészről, hiszen ha nem így lenne, hogy tudná végig tarhálni az egész világot. Amilyen pofátlan a végén még Moszkvától is kérni fog. Bár arra nincs szükség, megkapja az oroszok pénzét az EU-tól. Tartok tőle, hogy a mi EU-s pénzeink is már rég aranybudikba lettek forgatva.
tapir32
2025. november 20. 05:28
Ursulának tisztáznia kell magát az Ukrán korrupció árnyéka alól! Ukrajna mindenáron való, feltétlen támogatása Weberre is a korrupció gyanújának árnyékát vetíti. Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része a korrupciós hálózatnak. Az ukrán vezetés visszaél az európai népek jóindulatával. Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
Bellmondo
2025. november 20. 05:24
Ebben az egészben nincsen semmi hír értékű. Mindenki tudta, hogy az Ukrajnát kiszipolyozó maffia Zelenszkiyy névleges irányításával működik de mások képezik a valódi hatalmat. Az meg mindegy, hogy Kolomojszkiyy vagy Ali-e a főnök. Az a lényeg, hogy az EU politikusok küldik a pénzt ami a kezelési díj levonása után megy vissza a Rheinmetalloknak ahonnan a másik kezelési díjat folyósítják az EU politikusoknak. Így forog szépen a mosógép.
tapir32
2025. november 20. 00:51
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! A béke a legfőbb jók egyike. A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük be az EU-ba Ukrajnát.
