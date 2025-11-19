Kiderült: ezért világítják ki vörösre Budapestet (VIDEÓ)

Ennek kapcsán tudatta, hogy a Hungary Helps program keretében több mint kétmillió embernek nyújtottak segítséget a világ 64 országában az elmúlt években. Majd hozzátette: 450 humanitárius vagy fejlesztési programot hajtottak végre 46 milliárd forint értékben.

„Erre azért van nagy szükség, mert csak 2024-ben a világon 380 millió keresztény élt olyan helyen, ahol a hite miatt üldöztetésnek volt vagy lehetett kitéve (…) Egész elriasztó adat, hogy majdnem 4500 olyan gyilkosságot dokumentáltak tavaly, amelyet keresztények ellen követtek el a hitük miatt. És ugyancsak közel ötezer keresztényt börtönöztek be tavaly a világon azért, mert keresztények” – figyelmeztetett.

A miniszter arról számolt be, hogy a magyar kormány egyrészt humanitárius és pénzügyi segélyt nyújt, másrészt jogi lépéseket is tesz, harmadrészt nemzetközi együttműködést épít a keresztény közösségek védelmében.

Mi nem abban akarunk segíteni a keresztényeknek, hogy eljöjjenek onnan, ahol élnek, hanem abban, hogy ott tudjanak nyugodt, biztonságos és emberhez méltó életet élni, ahol a keresztény közösségek évszázadok óta jelen vannak”

– mutatott rá.