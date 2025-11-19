Elegük lett a drogbandák tombolásából a franciáknak, európai megoldást sürgetnek

„Nem érdemelnek kíméletet” – vadonatúj törvény lépett életbe a drogterjesztőkkel szemben
Két osztályfőnöki órával nem lehet ellensúlyozni a kábítószerezést népszerűsítő médiát – mondta Horváth László az MCC drogügyi konferenciáján.
Csak tavaly több mint száz ember halt meg a kábítószerhez kapcsolódó bűncselekményekben Franciaországban. Bekeményítenének.
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter csütörtökön a Külügyek Tanácsában egy új javaslatot készül előterjeszteni egy „átfogó” uniós szankciórendszer létrehozásáról, amely a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés főbb szereplőit célozza.
A javaslat az EU-n kívül élő, Európába irányuló illegális kereskedelemben érintett személyekre és csoportokra vonatkozna, akikkel szemben vagyonbefagyasztást és uniós szintű beutazási tilalmat vezetnének be. A kezdeményezés a fegyverkereskedelemre, a migránscsempészetre és a környezetkárosító bűncselekményekre is kiterjedne – írta meg az Euractiv.
Barrot nemrég Latin-Amerikában tett látogatást, ahol arra figyelmeztetett, hogy „robbanásszerűen” nő a Európába érkező kábítószer mennyisége, és egy Dominikai Köztársaságban létrehozandó regionális képzési akadémiát szorgalmazott a bűnüldözési kapacitások megerősítésére.
Franciaországban az utóbbi időben jelentősen emelkedett a kábítószerhez köthető gyilkosságok és erőszakos bűncselekmények száma.
Tavaly 110 halálesetet és 341 sérülést regisztráltak ilyen esetekben.
A sajtót legutóbb november 13-án rázta meg a hír, hogy meggyilkolták a marseille-i kábítószer-ellenes aktivista, Amine Kessaci testvérét.
Sébastien Lecornu miniszterelnök a parlamentben arról beszélt, hogy a kábítószer-hálózatok elleni küzdelemnek Franciaország terrorellenes stratégiájából kell kiindulnia.
Emmanuel Macron elnök csütörtökön miniszterekkel és rendőri vezetőkkel találkozva a júniusban elfogadott kábítószer-ellenes törvény teljes körű végrehajtását sürgette, amely egy új, január 1-jétől működő speciális ügyészség felállítását is tartalmazza.
