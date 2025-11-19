Elegük lett a drogbandák tombolásából a franciáknak, európai megoldást sürgetnek

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter csütörtökön a Külügyek Tanácsában egy új javaslatot készül előterjeszteni egy „átfogó” uniós szankciórendszer létrehozásáról, amely a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés főbb szereplőit célozza.

A javaslat az EU-n kívül élő, Európába irányuló illegális kereskedelemben érintett személyekre és csoportokra vonatkozna, akikkel szemben vagyonbefagyasztást és uniós szintű beutazási tilalmat vezetnének be. A kezdeményezés a fegyverkereskedelemre, a migránscsempészetre és a környezetkárosító bűncselekményekre is kiterjedne – írta meg az Euractiv.