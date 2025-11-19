Ft
Európa drog külügyminiszter Franciaország EU

Elegük lett a drogbandák tombolásából a franciáknak, európai megoldást sürgetnek

2025. november 19. 19:45

Csak tavaly több mint száz ember halt meg a kábítószerhez kapcsolódó bűncselekményekben Franciaországban. Bekeményítenének.

2025. november 19. 19:45
null

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter csütörtökön a Külügyek Tanácsában egy új javaslatot készül előterjeszteni egy „átfogó” uniós szankciórendszer létrehozásáról, amely a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés főbb szereplőit célozza.

A javaslat az EU-n kívül élő, Európába irányuló illegális kereskedelemben érintett személyekre és csoportokra vonatkozna, akikkel szemben vagyonbefagyasztást és uniós szintű beutazási tilalmat vezetnének be. A kezdeményezés a fegyverkereskedelemre, a migránscsempészetre és a környezetkárosító bűncselekményekre is kiterjedne – írta meg az Euractiv.

Barrot nemrég Latin-Amerikában tett látogatást, ahol arra figyelmeztetett, hogy „robbanásszerűen” nő a Európába érkező kábítószer mennyisége, és egy Dominikai Köztársaságban létrehozandó regionális képzési akadémiát szorgalmazott a bűnüldözési kapacitások megerősítésére.

Franciaországban az utóbbi időben jelentősen emelkedett a kábítószerhez köthető gyilkosságok és erőszakos bűncselekmények száma.

 Tavaly 110 halálesetet és 341 sérülést regisztráltak ilyen esetekben.

 A sajtót legutóbb november 13-án rázta meg a hír, hogy meggyilkolták a marseille-i kábítószer-ellenes aktivista, Amine Kessaci testvérét.

Sébastien Lecornu miniszterelnök a parlamentben arról beszélt, hogy a kábítószer-hálózatok elleni küzdelemnek Franciaország terrorellenes stratégiájából kell kiindulnia.

Emmanuel Macron elnök csütörtökön miniszterekkel és rendőri vezetőkkel találkozva a júniusban elfogadott kábítószer-ellenes törvény teljes körű végrehajtását sürgette, amely egy új, január 1-jétől működő speciális ügyészség felállítását is tartalmazza.

Nyitókép: Pixabay

 

Ekrü123
2025. november 20. 08:43
"európai megoldást sürgetnek"- Na, ezért nem lesz náluk semmi. Majd ha a saját kezükbe veszik a sorsuk és nem a sült galambot várják, akkor talán megoldódnak a dolgok. Kezdetnek elég lenne a zéró tolerancia, mind a terjesztőnek mind a drogosnak és a súlyos büntetések kilátásába helyezése.
5m007h 0p3ra70r
2025. november 19. 22:26
>>egy új javaslatot készül előterjeszteni<< A régivel mi lett? >> egy „átfogó” uniós szankciórendszer létrehozásáról, amely a kábítószer-kereskedelem és a szervezett bűnözés főbb szereplőit célozza<< Elkobozzák Zelenszkij vagyonát? Kötve hiszem.
5m007h 0p3ra70r
2025. november 19. 22:24
>>Bekeményítenének.<< Feltételes mód.
patópál
2025. november 19. 22:18
Akkor most a drog mégsem menő?
