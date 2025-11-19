Ez az igazi kegyelemdöfés: nyíltan beállt Magyar Péter mögé a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje (VIDEÓ)

Új párt? Ugyan már – régi baloldal új köpönyegben: ez a Tisza-jelöltlista!
A Tisza Párt „új politikát” hirdet, mégis a baloldal régi hálózata, gyurcsányista káderek, MSZP-s kötődések és brüsszeli NGO-figurák sorakoznak a jelöltlistáján.
Hivatalosan is összeállt a Tisza Párttal az óbaloldal.
Márki-Zay Péter volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorának a vendége. Hódmezővásárhely polgármestere kifejtette, hogy teljesen támogatja Magyar Pétert a 2026-os országgyűlési választáson. „Akkor is támogatom, ha nem kéri, sőt ha tiltakozik ellene, akkor is. Mindenkit arra buzdítok, hogy az egyetlen Fidesz leváltására alkalmas erőt támogassa” – fejtette ki Márki-Zay Péter.
Rónai Egon ennek kapcsán felvetette azt, hogy elég egy közös fotó is ahhoz, hogy az emberek számára összeálljon az a kép, hogy „ezek ugyanazok”.
Hódmezővásárhely polgármesterét azonban ez egyáltalán nem zavarja, meglátása szerint annak idején ő kifejezetten kerülte a Gyurcsány Ferenccel történő együttműködésnek még a látszatát is, és szerinte ezzel sem ért semmit.
Éppen ezért most már a látszatra sem ad, hiszen szerinte nyugodtan ott lehet Magyar Péter mögött,
mert a Fidesz egyébként is felhívná arra a figyelmet, hogy az óbaloldal támogatja a Tisza Pártot.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
