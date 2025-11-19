Ez az igazi kegyelemdöfés: nyíltan beállt Magyar Péter mögé a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje (VIDEÓ)

Márki-Zay Péter volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorának a vendége. Hódmezővásárhely polgármestere kifejtette, hogy teljesen támogatja Magyar Pétert a 2026-os országgyűlési választáson. „Akkor is támogatom, ha nem kéri, sőt ha tiltakozik ellene, akkor is. Mindenkit arra buzdítok, hogy az egyetlen Fidesz leváltására alkalmas erőt támogassa” – fejtette ki Márki-Zay Péter.

Rónai Egon ennek kapcsán felvetette azt, hogy elég egy közös fotó is ahhoz, hogy az emberek számára összeálljon az a kép, hogy „ezek ugyanazok”.

Hódmezővásárhely polgármesterét azonban ez egyáltalán nem zavarja, meglátása szerint annak idején ő kifejezetten kerülte a Gyurcsány Ferenccel történő együttműködésnek még a látszatát is, és szerinte ezzel sem ért semmit.