péntek
Márki-Zay Péter Tisza Párt liberális óbaloldal ATV Magyar Péter Fidesz Gyurcsány Ferenc Egyenes Beszéd baloldal

Ez az igazi kegyelemdöfés: nyíltan beállt Magyar Péter mögé a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje (VIDEÓ)

2025. november 19. 18:21

Hivatalosan is összeállt a Tisza Párttal az óbaloldal.

2025. november 19. 18:21
null

Márki-Zay Péter volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorának a vendége. Hódmezővásárhely polgármestere kifejtette, hogy teljesen támogatja Magyar Pétert a 2026-os országgyűlési választáson. „Akkor is támogatom, ha nem kéri, sőt ha tiltakozik ellene, akkor is. Mindenkit arra buzdítok, hogy az egyetlen Fidesz leváltására alkalmas erőt támogassa” – fejtette ki Márki-Zay Péter.

Rónai Egon ennek kapcsán felvetette azt, hogy elég egy közös fotó is ahhoz, hogy az emberek számára összeálljon az a kép, hogy „ezek ugyanazok”.

Hódmezővásárhely polgármesterét azonban ez egyáltalán nem zavarja, meglátása szerint annak idején ő kifejezetten kerülte a Gyurcsány Ferenccel történő együttműködésnek még a látszatát is, és szerinte ezzel sem ért semmit.

Éppen ezért most már a látszatra sem ad, hiszen szerinte nyugodtan ott lehet Magyar Péter mögött,

mert a Fidesz egyébként is felhívná arra a figyelmet, hogy az óbaloldal támogatja a Tisza Pártot.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Almassy
2025. november 19. 21:47
Demszky-plakát, Maky-támogatás... Hajrá Pötyi! Áradj!
AnarchyInTheEU
2025. november 19. 21:36
Most a Makizaj is Tóni ügynöke, vagy mi a fene történik itt? 😄
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. november 19. 21:26 Szerkesztve
»mr-woof-2 2025. november 19. 20:06 Indorító, amit művel a fidesz! Ezeknek semmi se szent! … Ezeket az órákat a kormány ingyenesen osztogatja a 65 év felettieknek.”« 1. Nem osztogatja, kérni lehet. 2. Nem kötelező. 3. Azért megpróbáltad. 😆😆😆😆
5m007h 0p3ra70r
2025. november 19. 21:23
»Akkor is támogatom, ha nem kéri, sőt ha tiltakozik ellene, akkor is.« Bálint Szabó like this
