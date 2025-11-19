„Rosszul indult a Tisza jelöltállítási folyamata. A bejelentés után hosszú órákig kellett várni arra, hogy – két körzet kivételével – nyilvánosságra hozzák a választókerületenkénti három jelöltet. A Telex-interjúból kiderült: Magyar Péter, aki a budapesti 3-as számú választókerületben egyedüli indulóként szerepel a párt listáján, maga is káosznak látja a párton belüli folyamatokat. Elmondta, hogy még a jelöltállítás kezdetének bejelentése után is folytak az egyeztetések és a fényképezések, miközben az elemző azt gondolná, hogy ezeket a lépéseket a nagy bejelentés előtt már letudják. A Tisza azonban ebben is más utat jár, mint a többi párt.