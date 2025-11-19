Ft
Tisza Párt liberális Magyarország Öt Csillag Mozgalom

Zöldfülűek a Fidesz ellen, komoly kockázatot vállal a Tisza

2025. november 19. 18:03

Rosszul indult a Tisza jelöltállítási folyamata.

2025. november 19. 18:03
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index

„Rosszul indult a Tisza jelöltállítási folyamata. A bejelentés után hosszú órákig kellett várni arra, hogy – két körzet kivételével – nyilvánosságra hozzák a választókerületenkénti három jelöltet. A Telex-interjúból kiderült: Magyar Péter, aki a budapesti 3-as számú választókerületben egyedüli indulóként szerepel a párt listáján, maga is káosznak látja a párton belüli folyamatokat. Elmondta, hogy még a jelöltállítás kezdetének bejelentése után is folytak az egyeztetések és a fényképezések, miközben az elemző azt gondolná, hogy ezeket a lépéseket a nagy bejelentés előtt már letudják. A Tisza azonban ebben is más utat jár, mint a többi párt.

Idővel azonban komoly kihívások érték a hagyományos pártokat: egyre inkább elidegenedett, megcsontosodott szervezetekként kezdtek hatni. Az elmúlt évtizedekben egymás után jelentek meg olyan új politikai formációk Európában – például az olasz Öt Csillag Mozgalom vagy a spanyol Podemos –, amelyek a választók nagyobb bevonását hirdették, és élesen bírálták az establishment-pártok zártságát és korrupcióját. Az elittől való távolságtartás jegyében az Öt Csillag Mozgalom online meet-upokra bízta a párton belüli döntések egy részét, az olasz Demokrata Párt pedig a tagságot és a szimpatizánsokat bevonó előválasztásokon választotta ki vezetőjét, ezt láthattuk a brit Munkáspárt esetében is.”

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Szuperszig
2025. november 20. 21:53
NAT egy csökött kis buzernyák. Soha, semmiben nem volt igaza. Egy nagy maszatolás az egész élete. Szóljon valaki, ha másképp látja!
eljolesz
2025. november 20. 10:16
"Zöldfülűek a Fidesz ellen, komoly kockázatot vállal a Tisza" - ha már a "profik" sorozatosan csődöt mondtak, jöjjenek az amatőrök? Egy a lényeg, a csodavárás.
zakar zoltán béla
2025. november 20. 10:09
NATTIKA a bálvány talpán állván jár már? Ide-oda,de terve változatlan, s a több helyen megjelenésével kasszakulcsot terem?
tapir32
2025. november 20. 05:32
Büszkének kell lennünk a kormányunkra, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! A béke a legfőbb jók egyike. A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük be az EU-ba Ukrajnát.
