Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
poszt Orbán Viktor miniszterelnök

Sejtelmes poszttal jelentkezett Orbán Viktor: olyan kérdést tett fel, ami mindenkit érdekel (FOTÓ)

2025. november 19. 18:02

Ez nagyot is szólhat.

2025. november 19. 18:02
null

Na ebből mi lesz? – tette fel a kérdést sejtelmesen Orbán Viktor miniszterelnök legújabb közösségi-oldalán megosztott fotóján. A kép mellé a miniszterelnök ennyit fűzött hozzá: 

Van-e élet a halál után?”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
giraffe
2025. november 19. 21:16
Foci lesz ez....
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. november 19. 19:58
Z. Gyurcsány tetszhalott állapotából poloska testében éledt újjá!!! 💯❗🤫
Válasz erre
3
0
Dixtroy
2025. november 19. 19:41
Van-e egyáltalán élet a halál előtt?
Válasz erre
1
0
csulak
2025. november 19. 19:09
van, csak masfele nem olyan mint ez
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!