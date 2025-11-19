Ft
Dávid Dóra Ukrajna migráció Orbán Viktor

Orbán Viktor nem kertelt: „A migráció ügyében nálunk nincs kompromisszum” (VIDEÓ)

2025. november 19. 17:41

A miniszterelnök legújabb videójában leszögezte, hogy a zsarolás ellenére sem hajlandó ebből engedni.

2025. november 19. 17:41
null

A migráció ügyében nálunk nincs kompromisszum – írta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzésében és leszögezte:

Bárhogy is zsarolnak minket, ide nem jöhet be egyetlen illegális migráns sem!”

A bejegyzéshez csatolt videóban idézik Dávid Dórát, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét. Dávid Dóra szerint „a hozzáálláson kell változtatni, tehát, hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit”.

A videón hallható továbbá, Simonovits András közgazdász, matematikus is, aki korábban arról beszélt, hogy „kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan” és 

a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani”.

A videó végén hallható részletben a miniszterelnök megjegyezte: „én azoknak az embere vagyok, akik azt gondolják, hogy soha nem engedjük be őket, csak a testünkön keresztül vagy még úgy sem”.

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP

 

 

petronius50
2025. november 19. 20:52
Az ellenőrizetlen migráció az egyik legnagyobb hiba, amit el lehet követni. Gazdasági problémákat meg lehet oldani, helyre lehet hozni. Ami a nyugat-Európai nagyvárosokban tombol a rengeteg bevándorló miatt, az egyszerűen agyrém. Nem kritika nélküli jobboldaliként én is azt mondom, amíg ilyen határozottan kiáll Viktorunk eme ügy mellett, addig elnézzük neki a kisebb-nagyobb bakikat. Magyarország ebben sokkal jobb nála sokkal gazdagabb, de hülyébb országnál, hogy itt nem vert gyökeret a szélsőséges iszlám és nincsenek balhés, erőszakos harmadik országbeli biológiai hulladékok, hogy hordáikkkal rémületben tartsák a népet.
szilvarozsa
2025. november 19. 18:19
Már ha csak ennyi jót tenne Orbán, én mindig rá szavaznék. Felőlem építtethet 10 Hatvanpusztát, vagy amit akar. Attól nincs jobb programja egy kormánypártnak, hogy nem kell rettegnem attól, hogy ha délután elmegy valahova a lányom, este hazajön-e!
