Orbán Viktor nem kertelt: „A migráció ügyében nálunk nincs kompromisszum” (VIDEÓ)

Újabb durva bevándorláspárti comingout a Tiszától! Újabb lebukás! (VIDEÓ)
A Tisza Párt nyugdíjszakértője szerint a bevándorlást fel kell gyorsítani és a kormánynak erre kellene felkészíteni a lakosságot!
A miniszterelnök legújabb videójában leszögezte, hogy a zsarolás ellenére sem hajlandó ebből engedni.
A migráció ügyében nálunk nincs kompromisszum – írta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzésében és leszögezte:
Bárhogy is zsarolnak minket, ide nem jöhet be egyetlen illegális migráns sem!”
A bejegyzéshez csatolt videóban idézik Dávid Dórát, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjét. Dávid Dóra szerint „a hozzáálláson kell változtatni, tehát, hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit”.
Köszönjük, Péter. Dóra veled együtt verejtékezve dolgozik meg a havi nyolc-tízmilliós EP-képviselői pénzért!
A videón hallható továbbá, Simonovits András közgazdász, matematikus is, aki korábban arról beszélt, hogy „kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan” és
a bevándorlási terveket fel kell gyorsítani”.
A videó végén hallható részletben a miniszterelnök megjegyezte: „én azoknak az embere vagyok, akik azt gondolják, hogy soha nem engedjük be őket, csak a testünkön keresztül vagy még úgy sem”.
