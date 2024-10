Cave pásztor a Papp László katedrálisban mutatta meg, mi az a spiritualitás – mondjátok, testvéreim, Halleluja!

Nyitókép: a Nick Cave and the Bad Seeds Facebook-oldala / Andrew Whitton

Nick Cave and the Bad Seeds (Megan Cullen)

Az 1996-os Sikolyra, amellyel Wes Craven (Sziklák szeme, Rémálom az Elm utcában) a (tinihorror-) slasher műfaj második reneszánszát hozta el, az ellenzői sok rosszat mondtak az évtizedek alatt, de már amiatt is megérdemli a tiszteletet, hogy Nick Cave-re és a The Bad Seedsre még jobban felhívta a fiatalok figyelmét. Többek között ezt megelőzően én is találkoztam már a zenekarral, de a Red Right Hand pláne elhintette a magot a szívemben. De ez a mag nem volt rossz, sőt az évtizedek alatt valami egészen különleges, a fényre nem kizárólag táplálékként tekintő, de azt vissza is reflektáló fenomén nőtt ki belőle.

Az előzenekar, a The Murder Capital egész jó rockot játszik, néhol kicsit The Doors-szerű hangulatot teremt. Bár az énekes sokszor olyan, mintha nem is lenne ott a közönség, vagy legalábbis őt nem érdekelné, hogy bárkit is szórakoztasson, elvarázsoljon, idővel azért az ő letargikus jelenléte sem zavaró, sőt kicsit még össze is szedi magát a fellépés vége előtt. Engem egyébként nem zavart a stílusa, ráadásul a zenekar kifejezetten jó hangulatot teremtett.

Nick Cave megőrül

A legfrissebb, Wild God album dalaival indított koncert első körben inkább hasonlított egy templomi közösség örömünnepére, mintsem egy élő alternatív rock fellépésre. A címadó nóta egyébként ugyanúgy nagyszerűen szól élőben, mint az új lemezről bármi. A kórus jelenléte és éneke azonban nemcsak ezeknek tett jót, de a régi daloknak is.

És Cave tiszteletes, a rengeteg veszteség után is a konzervatív oldalt választva a testvéri törődést, a régi értékeket hirdeti.

Az O Childrenre egy sötét időszakban született dalként emlékezik vissza, de mint elmondja, a világ olyan irányba változott és változik, ami miatt joggal aggódunk gyermekeinkért. Ennek lényegében politikán felül álló konszenzusnak kéne lennie, és szomorú, hogy mégsem az. A 2004-es dal mellett azonban igazi klasszikus kerül elő. Az 1984-es From Her to Eternity alatt a teljes zenekar megőrül. Cave sikolt és kiált, a gitár robajlik, a hegedű pedig szinte felrobban. Nehéz lenne ellenállni annak, hogy mi is a sámáni ütemekkel és dallamokkal tartsunk. De meg sem próbáljuk.