Nick Cave-vel a partra ülni és vele együtt énekelni a tó dalát páratlan élmény – itt a Wild God

A Cinnamon Horses fahéjas lovai nem vágtatnak, de elhozzák a szerelmet, míg számomra a Long Dark Night a legtisztább, legkellemesebb hallgatnivaló az albumról, mely egyszerre teremti meg az egyszerű Johnny Cash-hangulatot, és hozza el a lelki megtisztulást. Nem csoda, ha ezután az O Wow O Wow (How Wonderful She Is) már szinte tökéletes giccsként fütyörészik jókedvében, és nem csodálkoznék azon sem, ha a világon mindenki így tenne a Wild God hallgatása közben. Végül a lezárás szép és kerek, ezzel az albumot is kikerekítve, eljuttatva minden igazán fontos érzést ahhoz, aki képes azt befogadni.

A közös éneklést követően végül mindenki hazatér a tó mellől, ahol az öregember még üldögél kicsit, mielőtt eggyé válna tükörképével.

Nick Cave élőben (Megan Cullen fotója)

Isten nem vad, de a Wild God jó

Nick Cave túl van néhány tragédián, drámán és elemi fájdalmon. Nick Cave, ahogy maga is kifejtette, inkább konzervatív és vallásos, mint nem. Ráadásul a politikai korrektséget bárminél károsabbnak és ártalmasabbnak tartja. Valahol a Wild Godban is visszaköszön személyisége, és míg egy The Weeping Songot még a zabolázatlan énje határozott meg, úgy mai árnyalata sokkal világosabb és színesebb még úgy is, hogy minden igazi jellemzője és egyéni stílusa megmaradt.