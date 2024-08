Újra Budapesten koncertezik a konzervatív Nick Cave és a Bad Seeds

Éppen ezért minden régi és új rajongó számára örömteli hír, hogy ősszel az augusztus 30-án megjelenő új, Wild God címre keresztelt, tizennyolcadik stúdióalbum anyagával európai turnéra indul a Nick Cave and the Bad Seeds. A The Wild God Tour néven futó turné szeptember 24-én indul a németországi Oberhausenben és a franciaországi Párizsban ér véget.

A Nick Cave and the Bad Seeds – Nick Cave, Thomas Wydler, Martyn Casey, Jim Sclavunos, Warren Ellis, George Vjestica – október 13-án érkezik Magyarországra, a Papp László Budapest Sportarénába, ahol a vendég fellépő a második lemezét turnéztató ír Murder Capital lesz.

Soha nem gondolok arra, hogy egy lemez hogyan fog élőben megjelenni, soha, de soha nem jut eszembe” – Nick Cave az augusztus végén megjelenő album kapcsán.

„Az alkotási folyamat túl bonyolult ahhoz, hogy ilyen szempontokat is figyelembe vegyünk. De most, amikor visszahallgatom a Wild God albumot, úgy érzem, élőben tényleg valami nagyszerűt tudunk összehozni. Nagyon izgatottak vagyunk! Olyan érzés, mintha eleve színpadra íródtak volna a dalok” – mondta a frontember.

A tízszámos lemez címadó dala, a Wild God már elérhető: ITT

Minden kezdet nehéz

Nick Cave pályafutása a Boys Next Door nevű gimnáziumi punkzenekarban indult, aztán a Birthday Partyban folytatódott a '80-as évek elején. A székhelyét Londonba áthelyező együttes felbomlása után az énekes-dalszerző 1983-1984 fordulóján alakította meg a Nick Cave and the Bad Seedst, majd 1984-ben jelentette meg From Her to Eternity című bemutatkozó nagylemezét.

Nick Cave élőben (Megan Cullen fotója)

Cave és zenekara azzal hozott újat, hogy egész fura, és rendkívül megkapó módon és formában értelmezte újra a bluest, a gospelt és a countryt, és ezeket sajátos sötét és művészi keretbe rakta. A menet közben számos tagcserén átesett zenekar a ‘80-as években hosszú ideig Londonban, aztán Berlinben működött – ekkor bukkant fel Wim Wenders Berlin felett az ég című filmjében –, s ez alatt öt sorlemezt adott ki.