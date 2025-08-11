Egyszer és mindenkorra kivonul a SPAR ebből a magyar városból – súlyos gondokat okozhat az itt élőknek

Elárulták a multik: ezt teszik a pénztárcánkkal
A három nagy üzletlánc azt is elárulta, milyen szempontok mentén alakítják ki az akcióikat – semmit sem bíznak a véletlenre.
Úgy tűnik, nincs visszaút.
Végleg bezár a kisújszállási SPAR augusztus 24-én – írja a város polgármesterének Facebook-posztjára hivatkozva az Economx.
Az önkormányzat megkereste a SPAR Magyarország Kft. kommunikációs vezetőjét, aki elárulta, hogy „gazdaságossági szempontok” és az éves eredményességi felülvizsgálat alapján hozták meg a döntést. A munkájukat elvesztő emberek elhelyezésére a környező üzletekben tesznek majd kísérletet – tették hozzá.
A fenti döntés ismeretében azonnali tárgyalásokat kezdeményezünk más üzletláncokkal a városközpontban lévő ingatlan mielőbbi hasznosítása érdekébe
– írta Szűcs Tamás polgármester. Az önkormányzat minél előbb megpróbálja betölteni az üzlet bezárásával keletkező űrt. A Spar eltűnése ugyanis jelentősen csökkenti a kereskedelmi kínálatot a városban, ami komoly gondot okoz a vásárlóknak is.
Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)