Egyszer és mindenkorra kivonul a SPAR ebből a magyar városból – súlyos gondokat okozhat az itt élőknek

Végleg bezár a kisújszállási SPAR augusztus 24-én – írja a város polgármesterének Facebook-posztjára hivatkozva az Economx.

Az önkormányzat megkereste a SPAR Magyarország Kft. kommunikációs vezetőjét, aki elárulta, hogy „gazdaságossági szempontok” és az éves eredményességi felülvizsgálat alapján hozták meg a döntést. A munkájukat elvesztő emberek elhelyezésére a környező üzletekben tesznek majd kísérletet – tették hozzá.

A fenti döntés ismeretében azonnali tárgyalásokat kezdeményezünk más üzletláncokkal a városközpontban lévő ingatlan mielőbbi hasznosítása érdekébe

– írta Szűcs Tamás polgármester. Az önkormányzat minél előbb megpróbálja betölteni az üzlet bezárásával keletkező űrt. A Spar eltűnése ugyanis jelentősen csökkenti a kereskedelmi kínálatot a városban, ami komoly gondot okoz a vásárlóknak is.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)