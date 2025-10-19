Kapaszkodjunk: az osztrák lap szerint Orbán „folyamatosan provokálja” az Aldit és a Spart

Ausztria megfenyegette Magyarországot: ha nem tetszik a válasz, jön az Európai Unió Bírósága
Nyilvánvaló, ki áll a háttérben.
A Kronen Zeitung főszerkesztője felháborítónak és jogellenesnek tartja, hogy a magyar kormány a magyar érdekeket védve különadót vetett ki a külföldi tulajdonú élelmiszerláncokra, köztük a Sparra.
Az osztrák bulvárlap főszerkesztője jegyzetében azt állítja, hogy a magyar kormány „folyamatosan provokálja” a nyugati kézben lévő élelmiszerláncok, mások mellett a Spar vagy az Aldi tulajdonosait.
Georg Wailand szerint amikor 2004-ben a magyarok 84 százalékos többséggel igent mondtak az ország uniós csatlakozására, a legtöbben arra számítottak, hogy „Magyarország rohamtempóban válik európaivá”.
„Ma már tudjuk, a dolgok másképp alakultak. A magyarok az EU-s milliárdok legnagyobb kedvezményezettjei, ennek ellenére Orbán Viktor és kormánya állandó jelleggel provokálja a Nyugatot. Leginkább csak akkor engednek, ha az EU hosszabb ideig elzárja előlük a pénzcsapot” – vezeti tovább a sajátos érvelést az újságíró.
Úgy véli, „Orbán erőteljes nyomulása” a jövő évi magyar választásokkal áll összefüggésben. Ez alatt a külföldi kereskedelmi vállalkozások, mint például a Spar vagy a Hofer forgalmára kivetett 4,5 százalékos különadót érti, „ami miatt a fogyasztók körében népszerű Spar egyedül Magyarországon 25 millió eurós veszteséget szenvedett el”.
Wailand ugyancsak értetlenségét fejezi ki azzal kapcsolatban,
hogy ez a különadó elsősorban a külföldi vállalatokat érinti, a magyarok nagyrészt mentesülnek alóla.
Úgy fogalmaz, az EU-ból származó vállalkozások ennyire kirívó hátrányos megkülönböztetése nem lenne megengedhető. Ezért az osztrák gazdasági miniszter, Wolfgang Hattmannsdorfer fellépését, aki a különadó miatt jogsértési eljárást indított Magyarország ellen, teljesen jogosnak tartja.
„Igaza van. De mi lesz a vége? Magyarország halogatni és provokálni fog, amíg ismét sürgősen pénzre nem lesz szüksége Brüsszeltől. Szép kis EU ez!” – zárja e felkiáltással az írását.
(Nyitókép: Hans K. Reisch, a Spar Österreich vezérigazgatója (AFP/Alex Halada)