Kapaszkodjunk: az osztrák lap szerint Orbán „folyamatosan provokálja” az Aldit és a Spart

Az osztrák bulvárlap főszerkesztője jegyzetében azt állítja, hogy a magyar kormány „folyamatosan provokálja” a nyugati kézben lévő élelmiszerláncok, mások mellett a Spar vagy az Aldi tulajdonosait.

Georg Wailand szerint amikor 2004-ben a magyarok 84 százalékos többséggel igent mondtak az ország uniós csatlakozására, a legtöbben arra számítottak, hogy „Magyarország rohamtempóban válik európaivá”.

„Ma már tudjuk, a dolgok másképp alakultak. A magyarok az EU-s milliárdok legnagyobb kedvezményezettjei, ennek ellenére Orbán Viktor és kormánya állandó jelleggel provokálja a Nyugatot. Leginkább csak akkor engednek, ha az EU hosszabb ideig elzárja előlük a pénzcsapot” – vezeti tovább a sajátos érvelést az újságíró.

Úgy véli, „Orbán erőteljes nyomulása” a jövő évi magyar választásokkal áll összefüggésben. Ez alatt a külföldi kereskedelmi vállalkozások, mint például a Spar vagy a Hofer forgalmára kivetett 4,5 százalékos különadót érti, „ami miatt a fogyasztók körében népszerű Spar egyedül Magyarországon 25 millió eurós veszteséget szenvedett el”.

Wailand ugyancsak értetlenségét fejezi ki azzal kapcsolatban,