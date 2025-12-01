„Ez tiszta kommunizmus” – Schobert Norbi kíméletlenül kiosztotta Magyar Péteréket: büntetnék a kutyásokat és a sikeres embereket is

a modernebb autók esetében minél nagyobb a köbcenti, annál kisebb a károsanyag-kibocsátás.

Egy kis, ezres motor szanaszét pörög, míg egy két- vagy háromezres korszerű motor – főleg ha hibrid, mint például az én autóm – alig három literrel elmegy a városban. Vagyis jóval kisebb a környezetkárosító hatásom, mint annak, aki mondjuk egy régi, kisebb motorral felszerelt autót használ. Sajnos rengeteg kis teljesítményű és öreg autó van ma forgalomban, és egy ilyen autós adóterv éppen arra ösztönözné az embereket, hogy ezek közül válogassanak” – tette hozzá a fitneszguru, aki szerint ez a kiszivárgott adócsomag erősen emlékeztet a szocialista időkre jellemző gondolkodásmódra.

„De nézhetjük onnan is, hogy kiket célozna meg a Tisza adócsomagja. Kicsit úgy fest,

mintha vissza akarnának térni a kommunista szemlélethez:

ha valakinek egy kicsit is jobb autója van, akkor büntessük különadóval...Ezzel a fiataloktól vennék el a motivációt, hogy kiemelkedjenek a tömegből. Mondom mindezt józan paraszti ésszel, nem politikai oldalról megközelítve. Ez ugyanis