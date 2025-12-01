Ft
12. 01.
hétfő
Schobert Norbi különadó Tisza-adó köbcenti Magyar Péter nyugdíj sarc kutya adócsomag

„Ez tiszta kommunizmus” – Schobert Norbi kíméletlenül kiosztotta Magyar Péteréket: büntetnék a kutyásokat és a sikeres embereket is

2025. december 01. 08:50

A fitneszguru nem fogta vissza magát: szerinte a kiszivárgott Tisza-terv egyenes út a múltba.

2025. december 01. 08:50
Schobert Norbi most a Borsnak fejtette ki véleményét a Magyar Péter által bevezetni kívánt különadókról. A lap emlékeztet: a Tisza-adócsomagban van minden, különadó sújtaná a kutya- és cicatartókat, a nagyobb teljesítményű autók tulajdonosait, de sarc jutna az özvegyi nyugdíjat kapó időseknek is – sőt, „tulajdonképpen mindenkinek, aki él, mozog és dolgozik”. A Bors most Schobert Norbit kérdezte, mit szól az arcpirítónak tartott Tisza-adótervhez.

„Olvastam a Tisza Párt adócsomagjáról, amellyel 

kormányra kerülésük esetén gyakorlatilag mindenkit meg szeretnének adóztatni. 

Engem személyesen, ha jól látom, mindjárt kettő ponton is érintene, hiszen komolyabb teljesítményű autót hajtok, és van a családban kutya is. De beszéljünk először arról, hogy Magyar Péter súlyos adót vetne ki azokra a tulajdonosokra, akik 1600 köbcentinél nagyobb teljesítményű járművet használnak!” – mondta.

Szerinte „ez a terv két szempontból is tévedés, sőt hiba. Egyrészt tudni kell, hogy 

a modernebb autók esetében minél nagyobb a köbcenti, annál kisebb a károsanyag-kibocsátás. 

Egy kis, ezres motor szanaszét pörög, míg egy két- vagy háromezres korszerű motor – főleg ha hibrid, mint például az én autóm – alig három literrel elmegy a városban. Vagyis jóval kisebb a környezetkárosító hatásom, mint annak, aki mondjuk egy régi, kisebb motorral felszerelt autót használ. Sajnos rengeteg kis teljesítményű és öreg autó van ma forgalomban, és egy ilyen autós adóterv éppen arra ösztönözné az embereket, hogy ezek közül válogassanak” – tette hozzá a fitneszguru, aki szerint ez a kiszivárgott adócsomag erősen emlékeztet a szocialista időkre jellemző gondolkodásmódra.

„De nézhetjük onnan is, hogy kiket célozna meg a Tisza adócsomagja. Kicsit úgy fest, 

mintha vissza akarnának térni a kommunista szemlélethez:

 ha valakinek egy kicsit is jobb autója van, akkor büntessük különadóval...Ezzel a fiataloktól vennék el a motivációt, hogy kiemelkedjenek a tömegből. Mondom mindezt józan paraszti ésszel, nem politikai oldalról megközelítve. Ez ugyanis 

pártállástól függetlenül egy teljesen átgondolatlan adócsomagnak tűnik számomra” 

– jelentette ki Schobert Norbi.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

dundi-fan3
2025. december 01. 10:47
"büntetnék a kutyásokat és a sikeres embereket is" Amit ez a félművel vadbarom büntetésnek gondol, azt úgy hívják, hogy szolidaritás alapú közteherviselés. Mivel a jövedelmi viszonyok olyanok a kapitalizmusban, amilyenek, ezért a jobban keresőknek igenis nagyobb részt kell vállalni a közösből. Ez a lénye a progresszív adózásnak. Természetesen lehet hülyíteni az arra fogékonyakat, hogy milyen rossza magas adó, de valamiért a sikeres országokban sehol nincs 1 kulcsos adórendszer. Elmehetünk persze ebbe a NEOLIBERÁLIS (!) gazdaságpolitikai irányba, hogy szinte ne legyen adó, és mindenkinek annyi jut, amennyit ki tud fizetni. Na akkor lesz aztán igazán visítás a szellemi fogyatékos fidesz nyuggerek körében. Észre sem veszik, hogy a dundi ebbe az irányba tolja a szekeret. Neki persze mindegy. Százmilliárdokat lopott össze a pereputtynak. Ja, meg akkor persze nem kell vinnyogni, hogy hagyják a "fitnesszguru"-t agyvérzéssel fetrengeni a garázsfelhajtón. Oldja meg, hiszen sikeres...
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 01. 10:24
Újabb öngól a balfasz pedofideszes kreténektől. Óriási nézni ahogy vergődik a narancskárosult csőcselék. Ízlelégessétek birkák: Semjén Zsolt már 2017-ben be akarta vezetni a kutyaadót, amivel most a Tiszát vádolják. Minden kutya után 20 000 Ft-ot akartak egy évben, kivéve a vadászkutyákat. A szokásos kommunista trükk megvádolni a másikat azzal, amit valójában a Fidesz szeretne. Persze minden média lehozta szokás szerint a Tisza adót, amit a Mandiner fake news oldal talált ki, és senki nem beszél a 2017-es kutyaadóról, ami Semjén Zsolt volt az ötletgazdája. Szerencsére az internet nem felejt.
Burg_kastL71-C
2025. december 01. 09:05 Szerkesztve
Az egész kommunista eszme, mozgalom, mindig is arról szólt, eredendően, hogy a sikertelen emberek összefognak és büntetik, rosszabb esetben kegyetlenül leszámolnak a sikeresekkel. Majd visszatérő jelenség, hogyha befejeződött a leszámolás és bárminemű kisebb nagyobb vagyon elkobzása, majd annak felélése, akkor jobb híján egymásnak esnek az eltársak. Semmi nem változik, ezek ma is ugyanazok, belehemperegni a máséba, ott dölyfösködni felélni, miközben semmiféle hasznos munkát a társadalom számára nem végeznek. Budapest az élő példa, ez történne az országgal is. De nem fog, mert komoly ébresztő van..
robertdenyiro
2025. december 01. 09:02
No, már Norbi is az óóóóhbáááni propagandát fújja. Libkányszar trollcsivavák, gyertek ugatni, nyüszíteni! Megint bánották a gazditokat. Ezt nem hagyhatjátok annyiban. Hehehe
