Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Donald Trump Szijjártó Péter találkozó Vlagymir Putyin

Az amerikai és az orosz elnök találkozójának jelentősége még a Holdról is látszik

2025. augusztus 11. 18:31

Ezen a héten minden bizonnyal Alaszka lesz a legkeresettebb földrajzi név az internetes keresőkben.

2025. augusztus 11. 18:31
null
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„Ezen a héten minden bizonnyal Alaszka lesz a legkeresettebb földrajzi név az internetes keresőkben, s nem is ok nélkül: az amerikai és az orosz elnök találkozójának jelentősége még a Holdról is látszik. 

Ma délután Denis Manturov orosz miniszterelnök-helyettessel telefonos megbeszélés keretében tekintettük át a csúcstalálkozót megelőző nemzetközi politikai körülményeket. Megerősítettem Magyarország álláspontját, mely szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása, amit legnagyobb eséllyel egy amerikai-orosz megállapodás hozhat el. Ezért Magyarország üdvözli és nagy várakozással tekint az amerikai és az orosz elnök találkozójára. 

Mi mindig is a tűzszünet, a béketárgyalások és a diplomáciai csatornák nyitva tartása mellett érveltünk, akkor is, amikor minket ezért alpári támadások értek az európai és a korábbi amerikai politikai vezetők részéről. 

Azt sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy az Európai Unió háborúpárti politikusai a péntekig hátralévő napok mindegyikét igyekeznek felhasználni arra, hogy aláaknázzák a békéhez vezető utat és ellehetetlenítsék a Trump-Putyin találkozó sikerét. 

Magyarország a csúcstalálkozó sikerében érdekelt, ahhoz minden szükséges támogatást megadunk, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy megakadályozzuk a csúcstalálkozót ellehetetleníteni, megnehezíteni próbáló brüsszeli törekvéseket.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI, Maxim Shemetov / AFP

***

 

 


 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
k
2025. augusztus 11. 19:50
Reméljük Donald Trump nem felejti el a találkozó helyét ,.......és Alaszka helyett nem megy Braziliába Jeffrey Epstein ifjúkori barátját keresni. Egyébként is az ukránok igen jól kezelik a szenilis vénembereket, az álmos Joe Bident és most már Donald Trumpot is. Donald Trump eddig is sikeres volt, elintézte hogy Kína, Brazilia, és India még jobban ragaszkodjanak az orosz olajhoz , és reméljük a békét is elintézi Alaszkában.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2025. augusztus 11. 19:34
Szíjjártó! Fogd vissza magadat! Sajnos az év elején sem jött be hogy Trump beiktatásával 2 héten belül vége lesz az uki háborúnak és májusban már az egész világ úgy kereskedik Putyinnal mint 2022 előtt.Aztán az sem jött be hogy januártól repülőrajtot csinál a magyar gazdaság és 3% lesz az infláció.A decemberi árakhoz képest februárban 25-45%-kal sok fontos élelmiszer lett drágább. Kénytelenek voltatok árrésstoppot csinálni. Szijjártó! A prájdot sem tudtátok megakadályozni pedig OV februárban igen nagyképen kijelentette hogy nem lesz. Szijjártó! Pár napja a sajtód azt hörögte szánalmasan feltételes módban hogy Pesten lesz a Trump.Putyin találka....... Mindenképpen Hajrá Fidesz,de kurvára önmagatokba kéne néznetek a 2026-os Fidesz-győzelem érdekében. Az a szerencsénk hogy poloska kezd kifulladni és becsavarodni. Talán sok fidesz-kritikus szavazó is megijed tőle,ahogy 2022-ben maki-zajtól is.
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2025. augusztus 11. 19:26
Ezt Putyinról mondta az ellensége, vagyis Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke: "Putyin hihetetlenül aprólékos és jól informált, és ha vele tárgyalsz, nincs nála semmilyen papír, összefoglaló vagy segédanyag. Minden a fejében van. Tudja kívülről. Amikor vele volt dolgom, nekem is meg kellett tanulnom az anyagot. Egy volt hírszerző tisztről beszélünk, akinek alap volt, hogy minden a fejében van, és nem lehetnek nála dokumentumok, ha elfogják. Kijelenthetem, ha vele tárgyaltam, mindent tudnom kellett. Mert ő is tudott rólam mindent." Amikor ugyanezen az eseményen Trump esetleges hasonló képességeiről kérdezték, akkor elkezdett röhögni.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 11. 18:55
Elárulták, hogy Alaszkán belül hol?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!