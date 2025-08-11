Orbán Viktor videóval üzent a Trump–Putyin-csúcs előtt

Kiderült, miért épp Alaszkában fog találkozni Donald Trump és Vlagyimir Putyin
Egy esetleges második csúcstalálkozóra pedig orosz területen kerülne sor. A meghívót már eljuttatták Trumpnak.
Érdekes összeállítással jelentkezett a miniszterelnök.
Pénteken Trump–Putyin-csúcs Alaszkában – írja Orbán Viktor legfrissebb posztjában. A miniszterelnök korábbi felszólalásait elevenítette fel egy videó formájában.
Régóta mondjuk, hogy ha Európa nem kezd tárgyalásokba, akkor az oroszok és az amerikaiak a fejünk felett fognak megállapodni”
– írta a bejegyzéshez a kormányfő.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala