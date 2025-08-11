Ft
08. 11.
hétfő
Európa Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Orbán Viktor videóval üzent a Trump–Putyin-csúcs előtt

2025. augusztus 11. 16:40

Érdekes összeállítással jelentkezett a miniszterelnök.

2025. augusztus 11. 16:40
Pénteken Trump–Putyin-csúcs Alaszkában – írja Orbán Viktor legfrissebb posztjában. A miniszterelnök korábbi felszólalásait elevenítette fel egy videó formájában.

Régóta mondjuk, hogy ha Európa nem kezd tárgyalásokba, akkor az oroszok és az amerikaiak a fejünk felett fognak megállapodni”

– írta a bejegyzéshez a kormányfő.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

sanya55-2
2025. augusztus 11. 18:39
EU-s libsiknek magyarázhat az ember, csak majd ha bőrükön érzik, értik meg miről volt szó .
Gubbio
2025. augusztus 11. 18:30 Szerkesztve
Nem baj, ha Trump és Putyin az Orbán Viktor által sugallt politikát követi Ukrajnával kapcsolatban. Nem kell nagydobra verni, amit a világ két vezető politikusa tud rólunk. A világnak ebből csak azt kell látnia, hogy Trump és Putyin hozta össze a békét.
herden100
2025. augusztus 11. 18:21
Kedves Trump és Putyin Elnök Úrak! hu.m.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9ke 🕊️🤍
Bodzay
2025. augusztus 11. 18:05
Úgy tűnik, a nyugati balliberális politikai vezetés "saját hatáskörben" fenn akarja tartani a konfrontációt. Nem lesz ennek jó vége. Lehet, hogy Európa lesz Trump Afganisztánja. Hacsak...
