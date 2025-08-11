Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
karol nawrocki Lengyelország Donald Tusk PiS

Kettészakadt társadalom

2025. augusztus 11. 18:39

Itthon hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy a politika állandó körforgást jelent.

2025. augusztus 11. 18:39
null
Rónay Tamás
Rónay Tamás
Népszava

„Itthon hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy a politika állandó körforgást jelent. Hiába létezik egy ideológia, egy kormány, ami békét, jólétet hoz, a hanyatlás elkerülhetetlen. A történelemnek – Francis Fukuyama egykori megállapításával szemben – sosem lesz vége. Előbb vagy utóbb felmerül a változás iránti igény. Ennek pedig több oka lehet. Előfordul, hogy választók egyszerűen ráunnak a kormányzó hatalomra, még akár akkor is, ha az jól végzi a munkáját. Nem kell azonban messzire mennünk ahhoz, hogy lássuk, léteznek olyan kabinetek, amelyek képtelenek kormányozni, mégis sikerül hatalmon maradniuk a nemtelen eszközök bevetésének köszönhetően. A hatalom azonban így sem örök.

Lengyelország – Jaroslaw Ka­czyns­ki pártja, a Jog és Igazságosság számos kísérlete ellenére – megmaradt demokráciának, ám nem biztos, hogy ez hosszabb távon is így marad. A PiS jelöltje, Karol Nawrocki ugyanis már beiktatási beszédében deklarálta, legfőbb célja, hogy Donald Tusk kormányának ott tegyen keresztbe, ahol csak tud. A végső cél ugyanis: visszasegíteni a PiS-t a hatalomba. S ha kísérlete sikerrel jár, akkor egy második PiS-kormány már sokkal rutinosabb lehet abból a szempontból, miként lehet autoriterebb vezetési stílust kialakítani, elvenni az ellenzék jogait. Donald Trump amerikai elnök mintáját követhetik, aki jó előre felkészülve második mandátumára szinte napok alatt változtatta át a demokrácia őshazáját egy banánköztársasággá.

A lengyel társadalom szabadság iránti vágya már-már legendás, nem sok európai nép szenvedett, s hozott olyan áldozatokat az önálló államiságért, mint a lengyelek.”

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 11. 20:11
Körforgás, ja. Ahogyan Németországban is körforog, meg Ausztriában, ahol nem a legnagyobb szavazatmennyiséget birtokló alapíthat kormányt, meg ahol a második helyezettnek semmilyen lapot nem osztanak..
Válasz erre
0
0
Gintonic68
2025. augusztus 11. 20:10
Tusk és Co. hajtóvadászatot indított az előző kormányzat ellen, még nem politikusokat is zaklatták. Egy irodavezető -már nyugdíjas- hölgyet többórás tanukihallgatáson faggatták, a PIS-ről, jogászi segítség nélkül. Ő másnap meghalt.
Válasz erre
1
0
k
2025. augusztus 11. 20:04
A liberális (vagyis a kommunista) már 100 évvel ezelőtt is és most is a tengernyi pénzével osztja meg a társadalmat , "KETTÉSZAKÍTJA" és csinál károkat. Reméljük Magyarországon és Lengyelországban is sikerül a liberális pénzügyi diktatúrát kivédeni és mellőzni, kitérni előle úgy mint eddig.
Válasz erre
0
0
google-2
2025. augusztus 11. 20:01
Párhuzamos valóságépítés. Igaz, semmi sincs úgy, ahogyan a firkász keírja, de kinyomtatják, elolvassák, még van, aki el is hiszi.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!