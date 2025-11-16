„Tudok róla, hogy az Egyesült Államok már nagyjából fél éve keresi Zelenszkij utódját. Több politikust is meghívtak az ukrán kormányból Washingtonba. Próbálnak véleményt formálni róluk, és találni valakit a jelenlegi elnök helyére” – nyilatkozta a TASZSZ-nak Nyikolaj Azarov, korábbi ukrán miniszterelnök.

A politikus szerint a napokban kirobbant korrupciós botrány Zelenszkij legbelsőbb körében is ezt támasztja alá. Úgy véli, az Egyesült Államok kormánya könnyedén megakadályozhatta volna, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda vizsgálatot indítson. Hozzátette, egyelőre nem látja, milyen lesz Ukrajna jövője, ha Zelenszkij lemond. Szerinte jelenleg nincs olyan politikus, aki alkalmas lenne az országot jobb irányba terelni.