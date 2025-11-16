Ft
Volodimir Zelesznkij Nyikolaj Azarov Ukrajna Egyesült Államok

Kitálalt a volt ukrán miniszterelnök: Az Egyesült Államok fél éve keresi, kit ültessen Zelenszkij helyére

2025. november 16. 20:06

Nyikolaj Azarov szerint nincs könnyű dolguk, mert az alkalmas jelölteket vagy börtönbe zárták, vagy megölték, vagy elüldözték az országból.

2025. november 16. 20:06
null

„Tudok róla, hogy az Egyesült Államok már nagyjából fél éve keresi Zelenszkij utódját. Több politikust is meghívtak az ukrán kormányból Washingtonba. Próbálnak véleményt formálni róluk, és találni valakit a jelenlegi elnök helyére” – nyilatkozta a TASZSZ-nak Nyikolaj Azarov, korábbi ukrán miniszterelnök.

A politikus szerint a napokban kirobbant korrupciós botrány Zelenszkij legbelsőbb körében is ezt támasztja alá. Úgy véli, az Egyesült Államok kormánya könnyedén megakadályozhatta volna, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda vizsgálatot indítson. Hozzátette, egyelőre nem látja, milyen lesz Ukrajna jövője, ha Zelenszkij lemond. Szerinte jelenleg nincs olyan politikus, aki alkalmas lenne az országot jobb irányba terelni.

Egyszerűen már nincsenek alkalmas emberek, mert akik voltak, azokat vagy börtönbe zárták, vagy megölték, vagy el kellett hagyniuk az országot”

 – fejtette ki álláspontját.

Nyitókép: VASILY MAXIMOV / AFP

 

Nasi12
2025. november 16. 21:03
Pénzfeldobással. De semmiképp nem Kijivben kell feldobni. Mert ott nem esne le. Utközben eltünne😀
Treeoflife
2025. november 16. 20:55
Ha ez igaz, akkor a Zaluzsnij sem felel meg. Miért nem bízzák Putyinra?
Málaga21
2025. november 16. 20:41
Ha egy ukrán színdarabban feltűnik egy arany budi, akkor már tudjuk, hogy a következő jelenetben hatalomváltás lesz.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. november 16. 20:38
ja meg teljesíti feltétel nélkül, amit a mocskos nyugat és a mocskos amerika akar
