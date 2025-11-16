Korábban Zelenszkij sorozatát finanszírozta, most Izraelbe menekült a korrupciós vádak elől Timur Mindics
Timur Mindics óriási befolyásra tett szert az elmúlt években, de kérdés, hogy a korrupció ellenes hatóságok nyomozását vajon megúszhatja-e?
Nyikolaj Azarov szerint nincs könnyű dolguk, mert az alkalmas jelölteket vagy börtönbe zárták, vagy megölték, vagy elüldözték az országból.
„Tudok róla, hogy az Egyesült Államok már nagyjából fél éve keresi Zelenszkij utódját. Több politikust is meghívtak az ukrán kormányból Washingtonba. Próbálnak véleményt formálni róluk, és találni valakit a jelenlegi elnök helyére” – nyilatkozta a TASZSZ-nak Nyikolaj Azarov, korábbi ukrán miniszterelnök.
A politikus szerint a napokban kirobbant korrupciós botrány Zelenszkij legbelsőbb körében is ezt támasztja alá. Úgy véli, az Egyesült Államok kormánya könnyedén megakadályozhatta volna, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda vizsgálatot indítson. Hozzátette, egyelőre nem látja, milyen lesz Ukrajna jövője, ha Zelenszkij lemond. Szerinte jelenleg nincs olyan politikus, aki alkalmas lenne az országot jobb irányba terelni.
Egyszerűen már nincsenek alkalmas emberek, mert akik voltak, azokat vagy börtönbe zárták, vagy megölték, vagy el kellett hagyniuk az országot”
– fejtette ki álláspontját.
