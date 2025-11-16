Szürreális váltás: most már amiatt aggódik a német lap, hogy amerikai energiafüggőségbe csúszhat Európa!

Aggódik a The Guardian: Orbán Viktor sikeres washingtoni tárgyalásai jelentősen növelik az esélyét, hogy megnyerje a választást
Az amerikai-magyar megállapodás révén alacsonyak maradnak az energiaárak Magyarországon.
Gyorsan elfelejtették, hogy a Biden-érában még az EU vezetése és a nyugati sajtó is ezért könyörgött.
Donald Trump amerikai elnök politikája olyan mértékben avatkozik bele Európa energiaellátásába, amire korábban nem volt példa – kongatja elemzésében a vészharangot a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A lap szerint világos a cél: az orosz olaj és gáz teljes kiszorítása, miközben az így keletkező űrt amerikai LNG-vel töltenék ki.
A cikk hangsúlyozza:
A szerző amiatt aggódik, hogy ez a kombináció
új függőségeket és geopolitikai kockázatokat hozhat Európa számára”.
A cikk megemlíti, hogy Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor washingtoni látogatásakor mentességet adott Magyarország számára az orosz energiahordozókkal szembeni amerikai szankciók alól. A FAZ szerint ez „nagylelkűségnek tűnik”, valójában azonban üzlet:
a Fehér Ház beszámolója alapján Orbán 600 millió dollár értékben vállalt amerikai LNG-vásárlást.
A lap szerint
az az érvelés, hogy Magyarország tenger híján nem jut máshonnan olajhoz, meglehetősen ingatag”.
A cikk azt sugallja, hogy az amerikai gesztussal Magyarország valamiféle tisztességtelen előnyhöz jutott, és azt hangsúlyozza, hogy a magyar igények kielégíthetők „Horvátország és más régiós államok révén”. Bár azt nem részletezi, hogy az utóbbiak alatt mely országokat érti.
Nagyon nem tetszik nekik Donald Trump és Orbán Viktor szövetsége.
A FAZ emlékeztet, hogy az unió vezetése 2028-ra teljesen le akar válni az orosz energiahordozókról, de a Trump-adminisztráció gyorsítani próbálja a folyamatot:
A szerb NIS finomító orosz tulajdonrészét például amerikai nyomásra kellett értékesíteni,
Bulgáriában pedig a parlament „32 másodperc alatt” fogadott el egy törvényt, amely állami felügyelet alá veszi a Lukoil burgaszi finomítóját, a németországi schwedti modell mintájára.
A Merz-kormány már érzi, milyen az, ha veszélybe kerül az üzemanyag- és energiabiztonság. Egész Északkelet-Németország olaj nélkül maradhat.
Ha már az északkelet-németországi finomító szóba került, érdemes megemlíteni, hogy amennyire a német kormány sürgette az amerikai oroszellenes szankciókat, olyan gyorsan igyekezett magának is mentességet kiharcolni azok alól, miközben hazánkat uniós és tagállami szinten is folyamatosan kritizálja, amiért a földrajzi realitásokhoz igazodva nem válunk le azonnal az orosz energiahordozókról.
A török kormány is próbálja elkerülni a leválást, hiszen India és Kína után a legtöbb olajat épp ők importálják Moszkvától. Mégis: Erdoğan washingtoni látogatásán a török BOTAŞ húszéves LNG-megállapodást írt alá amerikai cégekkel, évi 4 milliárd köbméterről.
Friedrich Merznek nem tetszett a jogállamiság helyzete.
A háború sújtotta Ukrajna eközben a létfontosságúvá vált amerikai gázszállítmányokra támaszkodik. A Naftogaz a lengyel Orlenen keresztül vásárol amerikai LNG-t, hogy elegendő tartalékot halmozzon fel télire, miután az orosz támadások tönkretették az ukrán termelést.
Sötét és fagyos időszak elé néz az ukrán vezetés, ha Moszkva a kellő mértékben meg tudja bénítani az energiaellátást.
A FAZ szerint miközben az Egyesült Államok befolyása nő, az EU belső dilemmákkal küzd.
A Brüsszel által klímapolitikai okokból nem finanszírozott bolgár hálózatbővítést így teljes egészében a helyi állami cég vállalja, hogy a jövőbeli LNG-forgalmat kezelni tudja.
A lap által idézett Fabian Laminger, a Raiffeisenbank International infrastrukturális szakértője szerint 2028-ra Kelet-Európa akár teljesen függetlenedhetne a Török Áramlat gázvezetéktől, ugyanakkor figyelmeztet:
Trump kiszámíthatatlan politikája egyre szorosabbra húzza Európa körül az energiahurkot.”
A kontinens ugyan megszabadulhat Oroszországtól, de könnyen az USA ingadozó döntéseinek kiszolgáltatottjává válhat, kongatja a vészharangot a FAZ. Elfelejtve, hogy ameddig az unió vezetésének tetsző politikai vezetés volt a Fehér Házban, addig senki sem emelt kifogást ez ellen a függés ellen, sőt, az orosz energiaszállítás egyetlen üdvös alternatívájaként hivatkozott rá a brüsszeli politika.
Szépen hangzanak az örömsikolyok az orosz gázimport leállítása miatt, csak némileg hamisak. Moszkva a háború alatt 46 százalékkal növelte az Európai Unióba irányuló LNG-export mennyiségét. Van ez így.
