Szürreális váltás: most már amiatt aggódik a német lap, hogy amerikai energiafüggőségbe csúszhat Európa!

A FAZ emlékeztet, hogy az unió vezetése 2028-ra teljesen le akar válni az orosz energiahordozókról, de a Trump-adminisztráció gyorsítani próbálja a folyamatot:

szankciókkal és

az orosz tulajdonú cégek kiszorításával Szerbiában, Bulgáriában és Romániában,

miközben támogatja az amerikai LNG beáramlását Délkelet-Európába.

A szerb NIS finomító orosz tulajdonrészét például amerikai nyomásra kellett értékesíteni,

Bulgáriában pedig a parlament „32 másodperc alatt” fogadott el egy törvényt, amely állami felügyelet alá veszi a Lukoil burgaszi finomítóját, a németországi schwedti modell mintájára.