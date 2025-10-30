Eddig és ne tovább: tiszta vizet öntött a pohárba a német kancellár – nem lesz itt semmiféle uniós tagság

Támogatásáról biztosította Törökország európai uniós csatlakozási törekvéseit Friedrich Merz német kancellár csütörtökön Ankarában tett látogatása során, ugyanakkor megjegyezte, hogy az ország még nem teljesítette az uniós integráció minden feltételét.

Az EU-csatlakozás feltételeit rögzítő, úgynevezett koppenhágai kritériumokat felemlítve Merz kijelentette, hogy

Törökországban olyan döntések születtek, amelyek még nem felelnek meg a jogállamiság és a demokrácia követelményeinek, ahogyan azokat mi, európaiak értelmezzük”.

Mint mondta, erről a felek párbeszédet folytatnak. „Személyesen, de a német kormány is az Európai Unió szoros partnereként tekint Törökországra. Szeretnénk folytatni útja kiegyengetését az EU-ba” – fogalmazott a kancellár Recep Tayyip Erdogan török elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Merz különösen a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztését szorgalmazta, ideértve a logisztikai ágazatot is. „Németekként, illetve európaiakként ki kell építenünk stratégiai partnerségeinket. És ebben nem kerülhetünk meg egy jó és elmélyített partnerséget Törökországgal” – hangoztatta. „Használjuk ki jobban kapcsolataink hatalmas potenciálját az elkövetkezendő hónapokban és években” – fűzte hozzá.