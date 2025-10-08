Ft
10. 08.
szerda
szövetségi rendőrség drónvédelmi Németország rendőrség Friedrich Merz drón hadsereg

Dermesztő rémület uralkodik Németországban: életbevágó intézkedést hozott Merz

2025. október 08. 18:19

A német rendőrségi szakszervezet üdvözölte a döntést.

2025. október 08. 18:19
null

Németország az év végéig megerősíti drónvédelmét, miután az elmúlt hetekben több légtérsértő drónt észleltek.

A kormány szerdán jóváhagyta a szövetségi rendőrségről szóló törvény módosítását, amelyben eddig nem volt szó a drónok elleni védekezésről. „A drónincidensek veszélyeztetik a biztonságunkat. Megerősítjük ezért a szövetségi rendőrség hatáskörét, hogy a jövőben a drónok gyorsabban felderíthetők és visszaszoríthatók legyenek” – írta Friedrich Merz kancellár az X-en a döntés után.

A törvénymódosítás a szövetségi rendőrség feladatává teszi a drónok elleni védekezést repülőterek, vasúti infrastruktúra és hajók környezetében.

Lehetővé teszi a rendőrség számára saját drónok alkalmazását, például tüntetések megfigyelésére. A német rendőrségi szakszervezet üdvözölte a döntést, leszögezve „új lehetőségeket kínál a közvédelemre és a bűnözés elleni küzdelem javítására”.

Alexander Dobrindt belügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a szövetségi rendőrségnél az év végére saját drónvédelmi egységet állítanak fel. Emellett egy közös drónvédelmi központ a szövetségi és tartományi hatóságok számára szintén idén kezdi meg működését, célja az együttműködés elmélyítése és a kompetenciák összevonása.

A bajor tartományi kormány kedden hagyott jóvá egy törvényjavaslatot, amely felhatalmazza a tartomány rendőrségét drónok lelövésére, ha szükségesnek ítélik.

A múlt héten a müncheni repülőtéren a légi közlekedést több egymást követő napon kellett felfüggeszteni különböző drónészlelések miatt. Németországban a drónelleni védekezés kérdése bonyolult az ország szövetségi biztonsági rendszerének felépítése miatt: a hatáskörök számos állami és országos szinten működő ügynökség között oszlanak meg, és jogi aggályok merülnek fel a hadsereg, a Bundeswehr bevonásával kapcsolatban a belföldi védelmi műveletekbe.

(MTI)

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

LevEDIa
2025. október 08. 19:34
Egyáltalán képesek lesznek megkülönböztetni, hogy melyek a sajátjaik, és melyik a "betolakodó"? És eddig a feltételezett betolakodókat miért nem lőtték le? Ha nem lőtték le, akkor miből következtetnek, hogy azok biztosan orosz provokátorok? Nem lehet, hogy a típusa "VDL"?
5
Szerintem
2025. október 08. 19:09
Akkor most már nem lesznek drón "incidensek". A sajátjaikat csak nem fogják lelőni, amiket a pórnépet hiszterizálni, háborúra kondicionálni eregetnek.
1
mihint
2025. október 08. 18:50
A képmutatás elérte a vörös vonalat. A saját embereiteket akarjátok nyíltan becsapni? Jelzem, hogy ilyet még Hitler sem tett a maga korában, pedig ő sem volt egyszerű elmebeteg, hanem rosszabb. Ne legyetek már ennyire hülyék!
1
vi-ktt
2025. október 08. 18:49
Ha drónkérdést IS rendezték, akkor végre minden flottul működik majd Németországban!
1
