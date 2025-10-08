Dermesztő rémület uralkodik Németországban: életbevágó intézkedést hozott Merz

Németország az év végéig megerősíti drónvédelmét, miután az elmúlt hetekben több légtérsértő drónt észleltek.

A kormány szerdán jóváhagyta a szövetségi rendőrségről szóló törvény módosítását, amelyben eddig nem volt szó a drónok elleni védekezésről. „A drónincidensek veszélyeztetik a biztonságunkat. Megerősítjük ezért a szövetségi rendőrség hatáskörét, hogy a jövőben a drónok gyorsabban felderíthetők és visszaszoríthatók legyenek” – írta Friedrich Merz kancellár az X-en a döntés után.

A törvénymódosítás a szövetségi rendőrség feladatává teszi a drónok elleni védekezést repülőterek, vasúti infrastruktúra és hajók környezetében.

Lehetővé teszi a rendőrség számára saját drónok alkalmazását, például tüntetések megfigyelésére. A német rendőrségi szakszervezet üdvözölte a döntést, leszögezve „új lehetőségeket kínál a közvédelemre és a bűnözés elleni küzdelem javítására”.

Alexander Dobrindt belügyminiszter ígéretet tett arra, hogy a szövetségi rendőrségnél az év végére saját drónvédelmi egységet állítanak fel. Emellett egy közös drónvédelmi központ a szövetségi és tartományi hatóságok számára szintén idén kezdi meg működését, célja az együttműködés elmélyítése és a kompetenciák összevonása.