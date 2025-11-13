Felpörögtek az orosz hadműveletek, Ukrajna már azért küzd, hogy átvészelje a telet

Az ukránok a negyedik háborús telük elé néznek, és a jelek szerint ez lesz a legnehezebb mind közül. A BBC riportja szerint Vlagyimir Putyin stratégiája világos: a tél folyamán az energiahálózat teljes megbénításával akarja térdre kényszeríteni Ukrajnát, hogy ne csak a fronton, hanem a mindennapi élet is megbénuljon az országban.

Fagy, sötétség és fáradtság

A brit csatorna beszámolójában több, Kijev külvárosában élő család is feltűnik, akik napi 16 órás áramszünetekhez próbálnak alkalmazkodni: