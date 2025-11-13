Felpörögtek az orosz hadműveletek, Ukrajna már azért küzd, hogy átvészelje a telet

Zelenszkij seregéből kétpercenként szökik meg valaki: az ukrán parancsnok szerint túl kevés embert küldtek a frontra
Naponta 696 katona dezertál az ukrán védelmi erőkből, ami egy zászlóaljnyi embernek felel meg.
Sötét és fagyos időszak elé néz az ukrán vezetés, ha Moszkva a kellő mértékben meg tudja bénítani az energiaellátást.
Az ukránok a negyedik háborús telük elé néznek, és a jelek szerint ez lesz a legnehezebb mind közül. A BBC riportja szerint Vlagyimir Putyin stratégiája világos: a tél folyamán az energiahálózat teljes megbénításával akarja térdre kényszeríteni Ukrajnát, hogy ne csak a fronton, hanem a mindennapi élet is megbénuljon az országban.
A brit csatorna beszámolójában több, Kijev külvárosában élő család is feltűnik, akik napi 16 órás áramszünetekhez próbálnak alkalmazkodni:
A kormányzati források szerint az ország egészében hasonló a helyzet: az energiaellátás célzott orosz támadások miatt szinte naponta megszakad. Egy ukrán tisztviselő a BBC-nek úgy fogalmazott:
Ez lesz történelmünk legrosszabb tele. Oroszország el akarja pusztítani az energiát, az infrastruktúrát és a fűtést. Fel kell készülnünk a legrosszabb forgatókönyvre.”
A DTEK energiaszolgáltató cég vezetője, Makszim Timcsenko szerint az utóbbi két hónap támadásai azt bizonyítják, hogy Moszkva az ukrán energiarendszer teljes megsemmisítésére” törekszik.
Európai diplomaták szerint a cél túlmutat a fűtés vagy a világítás hiányán: a Kreml azt akarja elérni, hogy ne működjenek a pékségek, a gyárak és a közlekedés sem, azaz „meg akarja ölni az ukrán gazdaságot”.
A frontvonalon közben súlyos a helyzet: Pokrovszk városa az orosz áttörés szélén egyensúlyozik, ami új lendületet adhat Moszkva offenzívájának.
Az ukrán főparancsnok megerősítette hogy valósak az orosz előrenyomulásról szóló hírek.
Eközben Kijevben korrupciós botrány rázta meg a kormányt , amely tovább gyengítheti Volodimir Zelenszkij elnök támogatottságát. Az orosz–ukrán háborút lezáró diplomáciai tárgyalások ismét megrekedtek, az orosz és amerikai vezetők közti csúcstalálkozó „határozatlan időre” elmaradt.
Európában vita folyik arról, hogyan használják fel a 180 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyont Ukrajna támogatására, miközben Kijev forrásai kimerülőben vannak. A tél közeledtével azonban minden másnál fontosabb az energiaválság kezelése, mert
a kormány attól tart, hogy a fáradt lakosság demoralizálódhat.
Zelenszkij kiváló stratéga és túlélő, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt.
Az állandó légiriadók és éjszakai rakétatámadások miatt az álmatlanság népbetegséggé vált, a Texty ukrán portál kutatása szerint háromszor gyakoribb, mint békeidőben.
főként Kelet-Ukrajna ellen, hogy „az országot energiaszempontból kettévágja”, nyilatkozta egy uniós diplomata. A cél: elégedetlenséget szítani és megbontani a társadalmi egységet.
Mindezek ellenére az ukrán közvélemény kitart: az országos szociológiai intézet októberi felmérése szerint a lakosság 56 százaléka optimista a jövőt illetően, míg májusban ez csak 43 százalék volt.
A remény és a kétségbeesés között ingadozunk, de túl fogjuk élni”
– mondta a BBC-nek egy kijevi pénzügyi szakember.
Zelenszkij szerint Moszkva Pokrovszkért vívott harca nemcsak katonai, hanem politikai célú:
Putyin egy „eladható győzelmet” akar felmutatni a Fehér Ház felé, mielőtt újra tárgyalóasztalhoz ül.
Oroszország abban bízik, hogy ezzel nyomást gyakorolhat Kijevre a béketárgyalások érdekében. Ukrajna eközben energiatartalékokat halmoz fel, és felkészült az újabb támadásokra. „Nehéz tél lesz, de kezelni tudjuk” – mondta Olekszandr Harchenko energiaipari szakértő. A kormány célja, hogy áprilisig kitartson, mert ahogy egy magas rangú tisztviselő fogalmazott:
Ha ezt a telet túléljük, megnyerjük a háborút.”
A BCC emlékeztet, hogy Ukrajna Lengyelországból, Szlovákiából és Magyarországról is importál gázt, és Moszkva mindhárom útvonalat célba veheti, de az országon belüli gáztározók is az orosz fegyverek első számú célpontjává válhatnak.
Washington fegyverei nem képesek megvédeni az ukrán energetikai hálózatot az orosz légicsapásoktól.
Fotó: Genya SAVILOV / AFP