Már a Politiconak is feltűnt: Zelenszkij barátai milliókat sikkasztottak el
Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát.
Naponta 696 katona dezertál az ukrán védelmi erőkből, ami egy zászlóaljnyi embernek felel meg.
Ukrajnában példátlan méreteket öltött a katonaszökevények száma – októberben hivatalosan 21 602 katona hagyta el önkényesen az alakulatát, ami minden eddigi rekordot megdöntött – írta meg a KISZó.
A helyzetről először Ihor Lucenko, a Légi Felderítést Támogató Központ alapítója, drónos egységek parancsnoka számolt be a Facebookon, belső katonai adatokra hivatkozva.
Ez egy rendkívül rossz rekord. Kétpercenként egy katona tűnik el a hadseregből. Mire valaki elolvassa ezt a bejegyzést, újabb ember szökik meg”
– írta Lucenko.
A parancsnok szerint a statisztika valójában csak a jéghegy csúcsa, hiszen számos dezertálást és engedély nélküli eltávozást nem is rögzítenek hivatalosan. Úgy véli, a morál súlyos válsága fenyegeti az ukrán hadsereget.
Lucenko szerint nem a felszereléssel vagy a pénzügyi forrásokkal van gond, hanem azzal, hogy „túl kevés ember harcol”.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát.
A helyzet súlyosságát Roman Ponomarenko katonai történész és elemző is megerősítette Telegram-csatornáján. Szerinte az októberi adatok azt jelentik, hogy naponta 696 katona tűnik el az ukrán védelmi erőkből – ami egy zászlóaljnyi embernek felel meg.
„A háború kezdete óta így már több mint 306 ezer katonaszökevényről tudunk – ez az összes mozgósított katona csaknem egyharmada” – írta Ponomarenko.
Az elemző szerint az adatok a hadsereg „tömeges demotiváltságát” mutatják. A problémát szerinte csak átfogó reformokkal lehet kezelni például a mostaninál is szigorúbb büntetésekkel.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
***