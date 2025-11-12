Zelenszkij seregéből kétpercenként szökik meg valaki: az ukrán parancsnok szerint túl kevés embert küldtek a frontra

Ukrajnában példátlan méreteket öltött a katonaszökevények száma – októberben hivatalosan 21 602 katona hagyta el önkényesen az alakulatát, ami minden eddigi rekordot megdöntött – írta meg a KISZó.

A helyzetről először Ihor Lucenko, a Légi Felderítést Támogató Központ alapítója, drónos egységek parancsnoka számolt be a Facebookon, belső katonai adatokra hivatkozva.

Ez egy rendkívül rossz rekord. Kétpercenként egy katona tűnik el a hadseregből. Mire valaki elolvassa ezt a bejegyzést, újabb ember szökik meg”

– írta Lucenko.

A parancsnok szerint a statisztika valójában csak a jéghegy csúcsa, hiszen számos dezertálást és engedély nélküli eltávozást nem is rögzítenek hivatalosan. Úgy véli, a morál súlyos válsága fenyegeti az ukrán hadsereget.