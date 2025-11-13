Ft
Ukrajna energetikai hálózat Washington orosz-ukrán háború fegyver

Elkerülhetetlen Zelenszkij legrosszabb félelme: az amerikai fegyverek sem mentik meg Ukrajnát

2025. november 13. 11:36

Washington fegyverei nem képesek megvédeni az ukrán energetikai hálózatot az orosz légicsapásoktól.

2025. november 13. 11:36
null

Az Egyesült Államok és Ukrajna új fegyverszállítási megállapodásról tárgyal, amelynek célja az ukrán energetikai infrastruktúra védelme – számolt be a Strana.today.

Erről Marco Rubio amerikai külügyminiszter beszélt újságíróknak a G7-országok külügyminisztereinek kanadai találkozója után.

A politikus szerint azonban az orosz hadsereg néhány nap alatt képes megsemmisíteni az Ukrajnának szánt légvédelmi rendszereket.

„Tárgyalásokat folytatunk Ukrajnával védelmi jellegű fegyverek szállításáról, amelyek képesek lennének megvédeni az ország energiarendszerét. Tudom, hogy folyamatos technikai egyeztetések zajlanak a konkrét berendezésekről, amelyekre szükségük van. De ha ezeket az eszközöket egy héten belül megsemmisítik a telepítés után, a probléma továbbra is fennmarad. Ez a helyzet már két-három éve” – fogalmazott Rubio.

A külügyminiszter szerint Washington célja, hogy olyan fegyvereket biztosítson, amelyek legalább részben képesek megvédeni az ukrán energetikai hálózatot az orosz légicsapásoktól. Hozzátette azonban, hogy a folyamatos orosz támadások miatt rendkívül nehéz tartós védelmet kialakítani.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

***

 

bszakonyi
2025. november 13. 12:58
Van egy korszakos javaslatom. Most,hogy már ismerjük 200000 tiszás nevét, címét küldhetnénk őket a kritikus ukrán frontokra. Ez egy win win akció lenne, ahol mindenki jól jár.
0
0
falcatus-2
2025. november 13. 12:37
"ha ezeket az eszközöket egy héten belül megsemmisítik a telepítés után, a probléma továbbra is fennmarad. Ez a helyzet már két-három éve” – fogalmazott Rubio...." Ajjaj! Már Rubio is az orosz propagandát terjeszti ?
0
0
masikhozzaszolo
2025. november 13. 12:29
Vánnyadt bácsi..
2
0
csulak
2025. november 13. 12:14
elore az utolso ukriig !
4
0
