Szorul a hurok: az utóbbi évtizedek legnagyobb korrupciós botránya rázza meg Ukrajnát

Mint ismert az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) hétfőn jelentette be, hogy különleges műveletet hajtott végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására. A nyomozás során kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom állami cégnél. Kedden a hatóságok hét személyt meggyanúsítottak, ötöt pedig őrizetbe vettek. Az ügy egyik fő gyanúsítottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legrégebbi barátja és legszorosabb szövetségese Timur Mindics, aki a hírek szerint Izraelbe menekült a hatóságok elől.

Ukrajnai forrásunk az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy az ukrán fősodratú média nagyon óvatosan bánik a történtekkel, csak a hivatalos közleményeket közli kommentár nélkül. Az ellenzéki médiumok viszont – főként Telegram-csatornákon – keményen támadják az elnököt.

Ez az Euro Majdan utáni ukrán politika legnagyobb botránya, az elmúlt tíz év legjelentősebb ügye.

Zelenszkij közvetlen környezetét ekkora támadás még nem érte – és mindez a legrosszabbkor: a keleti front recseg-ropog, Washington béketárgyalásokra akarja rávenni Kijevet, pénzügyi válság fenyeget, és az orosz vagyonok lefoglalása az EU-ban csúszik. Ekkor robbant a belpolitikai bomba. Ennek fényében érthető, miért akarták nyáron felszámolni a NABU-t és a SAP-ot.

Nyáron Zelenszkij és a parlament megpróbálta a Nyugat által felügyelt korrupcióellenes szerveket (NABU, SAP) az főügyész alá rendelni. A lépés egybeesett azzal, hogy ezek a hatóságok az elnöki belső kör vizsgálatába kezdtek. Utcai tüntetések és nemzetközi nyomás hatására végül visszavonták a tervet. Most már világos: tudtak a készülő akcióról.