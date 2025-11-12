Szorul a hurok: az utóbbi évtizedek legnagyobb korrupciós botránya rázza meg Ukrajnát

Korábban Zelenszkij sorozatát finanszírozta, most Izraelbe menekült a korrupciós vádak elől Timur Mindics
Timur Mindics óriási befolyásra tett szert az elmúlt években, de kérdés, hogy a korrupció ellenes hatóságok nyomozását vajon megúszhatja-e?
Zelenszkij kiváló stratéga és túlélő, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt.
Mint ismert az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) hétfőn jelentette be, hogy különleges műveletet hajtott végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására. A nyomozás során kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom állami cégnél. Kedden a hatóságok hét személyt meggyanúsítottak, ötöt pedig őrizetbe vettek. Az ügy egyik fő gyanúsítottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legrégebbi barátja és legszorosabb szövetségese Timur Mindics, aki a hírek szerint Izraelbe menekült a hatóságok elől.
Ukrajnai forrásunk az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy az ukrán fősodratú média nagyon óvatosan bánik a történtekkel, csak a hivatalos közleményeket közli kommentár nélkül. Az ellenzéki médiumok viszont – főként Telegram-csatornákon – keményen támadják az elnököt.
Ez az Euro Majdan utáni ukrán politika legnagyobb botránya, az elmúlt tíz év legjelentősebb ügye.
Zelenszkij közvetlen környezetét ekkora támadás még nem érte – és mindez a legrosszabbkor: a keleti front recseg-ropog, Washington béketárgyalásokra akarja rávenni Kijevet, pénzügyi válság fenyeget, és az orosz vagyonok lefoglalása az EU-ban csúszik. Ekkor robbant a belpolitikai bomba. Ennek fényében érthető, miért akarták nyáron felszámolni a NABU-t és a SAP-ot.
Nyáron Zelenszkij és a parlament megpróbálta a Nyugat által felügyelt korrupcióellenes szerveket (NABU, SAP) az főügyész alá rendelni. A lépés egybeesett azzal, hogy ezek a hatóságok az elnöki belső kör vizsgálatába kezdtek. Utcai tüntetések és nemzetközi nyomás hatására végül visszavonták a tervet. Most már világos: tudtak a készülő akcióról.
Ezt is ajánljuk a témában
Timur Mindics óriási befolyásra tett szert az elmúlt években, de kérdés, hogy a korrupció ellenes hatóságok nyomozását vajon megúszhatja-e?
Zelenszkij látványosan próbál távolságot tartani, de ez nem könnyű: Timur Mindics, az ügy főszereplője, a Kvartal 95 stúdió résztulajdonosa volt – onnan „repült be” Zelenszkij a politikába. Szemlélteti, hogy milyen szoros személyes kapcsolat van Zelenszkij és Mindics között, hogy 2021-ben Mindics luxuslakásában tartották Zelenszkij születésnapi partiját. A miniszterek is Zelenszkij emberei – Ukrajnában monolitikus a hatalom, nincs független kormány. Bár közvetlenül az elnök nem érintett, de
a NABU szerint Zelenszkij személyesen járt el Haluscsenkonál (akkori energetikai miniszter) az érdekében miután Mindics erre kérte az elnököt egy SMS-ben.
Energoatom-sikkasztás – amiben 100 millió dollár elsikkasztásáról van szó – mellett más ügyekben is folyik vizsgálat a katonai beszerzések túlárazásával kapcsolatban.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Forrásunk szerint tovább súlyosbítja az ügyet, hogy az elsikkasztott 100 millió dollárból az energetikai létesítmények védelmét kellett volna finanszírozni.
Ehelyett: az orosz rakétatámadások óriási károkat okoznak, már most is 12-14 órás áramkimaradások vannak,
a szakemberek Ukrajna történetének legnehezebb telére figyelmeztetnek.
Forrásunk elmondta, Zelenszkij kiváló stratéga és túlélő, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt. A legfontosabb események a kulisszák mögött zajlanak: a Nyugat nem akarja, hogy Zelenszkij teljhatalomra jusson. Ebben a legfontosabb eszköze a NABU és az SAP, amely a mindenkori ukrán hatalom felett gyakorol ellenőrzést. Forrásunk szerint az elnök sorsa a következő napok/hetek dönthetik, és az, vajon szerepel-e Zelenszkij a hatóságok által összegyűjtött hangfelvételeken.
Nyitókép forrása: Niklas HALLE'N / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A botrány az energiaszektorból indult, és az elnök bizalmasáig vezethet.
***