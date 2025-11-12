Ft
korrupció Timur Mindics Ukrajna Volodimir Zelenszkij

Szorul a hurok: az utóbbi évtizedek legnagyobb korrupciós botránya rázza meg Ukrajnát

2025. november 12. 20:27

Zelenszkij kiváló stratéga és túlélő, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt.

2025. november 12. 20:27
null

Mint ismert az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) hétfőn jelentette be, hogy különleges műveletet hajtott végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására. A nyomozás során kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom állami cégnél. Kedden a hatóságok hét személyt meggyanúsítottak, ötöt pedig őrizetbe vettek. Az ügy egyik fő gyanúsítottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legrégebbi barátja és legszorosabb szövetségese Timur Mindics, aki a hírek szerint Izraelbe menekült a hatóságok elől. 

Ukrajnai forrásunk az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy az ukrán fősodratú média nagyon óvatosan bánik a történtekkel, csak a hivatalos közleményeket közli kommentár nélkül. Az ellenzéki médiumok viszont – főként Telegram-csatornákon – keményen támadják az elnököt.

Ez az Euro Majdan utáni ukrán politika legnagyobb botránya, az elmúlt tíz év legjelentősebb ügye.

Zelenszkij közvetlen környezetét ekkora támadás még nem érte – és mindez a legrosszabbkor: a keleti front recseg-ropog, Washington béketárgyalásokra akarja rávenni Kijevet, pénzügyi válság fenyeget, és az orosz vagyonok lefoglalása az EU-ban csúszik. Ekkor robbant a belpolitikai bomba. Ennek fényében érthető, miért akarták nyáron felszámolni a NABU-t és a SAP-ot. 

Nyáron Zelenszkij és a parlament megpróbálta a Nyugat által felügyelt korrupcióellenes szerveket (NABU, SAP) az főügyész alá rendelni. A lépés egybeesett azzal, hogy ezek a hatóságok az elnöki belső kör vizsgálatába kezdtek. Utcai tüntetések és nemzetközi nyomás hatására végül visszavonták a tervet. Most már világos: tudtak a készülő akcióról.

Nehéz elhatárolódni a barátoktól

Zelenszkij látványosan próbál távolságot tartani, de ez nem könnyű:  Timur Mindics, az ügy főszereplője, a Kvartal 95 stúdió résztulajdonosa volt – onnan „repült be” Zelenszkij a politikába. Szemlélteti, hogy milyen szoros személyes kapcsolat van Zelenszkij és Mindics között, hogy 2021-ben Mindics luxuslakásában tartották Zelenszkij születésnapi partiját. A miniszterek is Zelenszkij emberei – Ukrajnában monolitikus a hatalom, nincs független kormány. Bár közvetlenül az elnök nem érintett, de 

a NABU szerint Zelenszkij személyesen járt el Haluscsenkonál (akkori energetikai miniszter) az érdekében miután Mindics erre kérte az elnököt egy SMS-ben.

Energoatom-sikkasztás – amiben 100 millió dollár elsikkasztásáról van szó – mellett más ügyekben is folyik vizsgálat a katonai beszerzések túlárazásával kapcsolatban.

Tél és áramkimaradások: a sikkasztás ára

Forrásunk szerint tovább súlyosbítja az ügyet, hogy az elsikkasztott 100 millió dollárból az energetikai létesítmények védelmét kellett volna finanszírozni. 

Ehelyett: az orosz rakétatámadások óriási károkat okoznak, már most is 12-14 órás áramkimaradások vannak,

a szakemberek Ukrajna történetének legnehezebb telére figyelmeztetnek. 

Túléli-e Zelenszkij?

Forrásunk elmondta, Zelenszkij kiváló stratéga és túlélő, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt. A legfontosabb események a kulisszák mögött zajlanak: a Nyugat nem akarja, hogy Zelenszkij teljhatalomra jusson. Ebben a legfontosabb eszköze a NABU és az SAP, amely a mindenkori ukrán hatalom felett gyakorol ellenőrzést. Forrásunk szerint az elnök sorsa a következő napok/hetek dönthetik, és az, vajon szerepel-e Zelenszkij a hatóságok által összegyűjtött hangfelvételeken.

Nyitókép forrása: Niklas HALLE'N / AFP

***

 

Lami66
•••
2025. november 12. 21:33 Szerkesztve
Több mint 100 milliárd eurót adtak zukrániának, és ez csak a pénz, a fegyverek ára nincs benne. De miért adtak nekik ennyi pénzt? Számoljatok. Ha csak 1% csorog vissza a küldők zsebébe, az 1 milliárd euro. Na? Ennyiért te is tolnád számolatlanul a milliárdokat a zukránoknak. Jól keresnek az eu vezetői, de ehhez képest a keresetük csak egy jelentéktelen számocska a sok nulla végén.
egyszeri
•••
2025. november 12. 21:06 Szerkesztve
Kíváncsi vagyok, jön-e Zelenszkij azzal, hogy "ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek beszélni"?! Akkor magával rántaná azokat is, akikkel osztozkodott és nem védték meg őt, akkor meg gyorsan vége lenne az egésznek! A valószínű forgatókönyvet nem kívánom részletezni...
Hegyita
2025. november 12. 20:58
Biztosan mosogatják a zöld koboldot ursikáék. Remélem senki nem olyan hülye, hogy elhiggye, semmi köze a maffiához, sőt!
Boruss Demeter
2025. november 12. 20:49
Közepes színész, aki nagyszerűen alakítja a korrupt elnököt.
