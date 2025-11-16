Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
11. 16.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Bundeswehr Németország Boris Pistorius haderőfejlesztés Oroszország Vlagyimir Putyin

Miniszteri beismerés: a fősodratú német politika egyesült a háborús pszichózisban

2025. november 16. 19:37

Boris Pistorius szerint aki nem oroszfóbiás, nem retteg Putyintól és egy jövőbeli háborútól, az nem demokratikus felfogású.

2025. november 16. 19:37
null

Németország gyorsabban, határozottabban kell reagáljon az orosz fenyegetésre, miközben a hadsereg modernizációja évtizedes lemaradást próbál ledolgozni – áll a Frankfurter Allgemeine Zeitung Boris Pistorius német védelmi miniszterrel készített nagyinterjúban. A beszélgetés során a lap a Bundeswehr állapotáról, a hadsereg átalakításáról és az európai biztonsági krízisről is kérdezte a politikust.

A Bundeswehr gyakorlatozó katonái – Németország komoly haderőfejlesztés elé néz
A Bundeswehr gyakorlatozó katonái – Németország komoly haderőfejlesztés elé néz
Forrás: Ina FASSBENDER / AFP

Pistorius már a beszélgetés elején visszautasította a haderő rossz állapotáról szóló kritikákat:

A Bundeswehr sokkal jobb állapotban van, mint ahogy azt gyakran bemutatják.”

Szerinte

  • a csapatok motiváltak,
  • a felszerelések folyamatosan érkeznek,
  • a beszerzési programok gyorsultak és
  • az új szolgálati modell életre hívása előtt is nőtt a hadseregbe jelentkezők száma.

Ezt is ajánljuk a témában

A mainstream német politika egy irányba masírozik

A miniszter hangsúlyozta, hogy a „demokratikus pártok” többsége felismerte az orosz fenyegetés súlyát, és egyértelműen Vlagyimir Putyint tekinti fő veszélyforrásnak:

Putyin nem csinál titkot a birodalmi fantáziáiból, amelyekben a mi szabadságunknak, a mi rendünknek, amilyennek mi is merjük, semmiféle jelentősége nincs.”

Szerinte a Kreml céljai világosak, ezért a reakciónak is annak kell lennie:

  • gyors haderőfejlesztésre,
  • infrastruktúra-javításra és
  • hatékony tartalékosi rendszerre van szükség.

Annak kapcsán, hogy a német kormány miért nem egyszerűen a régi sorkatonasági rendszert állította vissza, Pistorius úgy fogalmazott:

Hol helyeznénk el egy évfolyam 350 ezer fiatal férfiját? Ki képezné ki őket?”

Kiemelte, hogy ezért a Bundeswehr új szolgálati rendje továbbra is elsősorban önkéntességre épít, de ha kevés a jelentkező, a Bundestag dönthet kötelező sorozásról. Pistorius szerint ezzel a hibrid módszerrel egy

rugalmas, valós helyzetre reagáló” modellt alakíthatnak ki.

Ekkor támadnak az oroszok?

A miniszter szerint a szakértők eltérően látják, mikortól lehet Oroszország ismét képes katonailag NATO-tagállamokat fenyegetni:

Mindig azt mondtuk, hogy ez 2029-től válhat valósággá. Most azonban vannak mások, akik szerint akár már 2028-tól elképzelhető, és egyes hadtörténészek még azt is állítják, hogy talán már a tavalyi volt az utolsó békés nyarunk.”

Ugyanakkor, némi önellentmondással hozzátette:

Nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy a NATO ne lenne képes megvédeni magát. Képes rá.”

Sőt, a katonai szövetség szerinte

jelentős elrettentőképességgel rendelkezik”.

Drónok és a jövő háborúi

Pistorius úgy látja, hogy a drónok fontossága megkerülhetetlenné vált, de nem helyettesítik a hagyományos fegyvernemeket:

A jövő háborúja az összhaderőnemi hadviselés háborúja lesz: tarackokkal, harckocsikkal és repülőgépekkel, a kibertérben és pilóta nélküli rendszerekkel.”

A dróntechnológia rohamos fejlődése miatt szerinte nincs értelme milliárdos raktárkészleteket gyártani, mert azok néhány hónap alatt elavulnának. Ehelyett új, gyorsan beszerezhető, olcsó rendszereket vezetnek be.

Strukturális reformok

A védelmi miniszter komoly átalakítást ígért a Bundeswehrben:

  • új nemzeti katonai stratégia,
  • erőteljes tartalékos rendszer,
  • a beszerzési hivatal reformja,
  • innovációs központok felállítása és
  • a döntésképes, felelősségteljes parancsnoki struktúra megteremtése is a napirenden van.

A politikus szerint sokszor épp a hibázástól való túlzott félelem bénítja meg a rendszert.

Muszájpolitika

A FAZ felkérdezte a minisztert hogy miért működik sok német fegyvergyár még mindig csak egy műszakban, mire Pistorius a következőképp válaszolt:

Nem tudjuk erőltetni a dolgokat.”

A kormány hosszú távú, kiszámítható megrendelésekkel próbálja növelni a kapacitásokat. A cél egy rugalmas, válsághelyzetben gyorsan felskálázható hadiipar létrehozása.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Boris Pistorius / John MACDOUGALL / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. november 16. 20:58
És még ezt dícsérgette Nógrádi többször.
Válasz erre
0
0
zsuzsa-963
2025. november 16. 20:51
A németek egyszer már megpróbálták lerohanni oroszországot (Barbarossa-terv), ami végül Berlinnél fejeződott be.
Válasz erre
0
0
savrena
2025. november 16. 20:50
Döntsék már el, hogy 1 - Oroszország olyan gyenge, hogy Ukrajnával sem bír vs. holnap lerohanja egész Európát; 2- Putyin egy vérengző fenevad, aki vissza akarja állítani a SZUt vs. szenilis vénember aki holnap meghal.
Válasz erre
1
0
westend
2025. november 16. 20:14
"Putyin nem csinál titkot a birodalmi fantáziáiból, amelyekben a mi szabadságunknak, a mi rendünknek, amilyennek mi ismerjük, semmiféle jelentősége nincs.” Ez hülye. Ráadásul német. Helyesbítem a megállapítást: " az EU bizottság és az EP nem csinál titkot a birodalmi fantáziáiból, amelyekben a mi szabadságunknak, a mi rendünknek, amilyennek mi ismerjük, semmiféle jelentősége nincs.” ÍGY pontos.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!