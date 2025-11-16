Miniszteri beismerés: a fősodratú német politika egyesült a háborús pszichózisban

Szerinte a Kreml céljai világosak, ezért a reakciónak is annak kell lennie:

gyors haderőfejlesztésre,

infrastruktúra-javításra és

hatékony tartalékosi rendszerre van szükség.

Annak kapcsán, hogy a német kormány miért nem egyszerűen a régi sorkatonasági rendszert állította vissza, Pistorius úgy fogalmazott:

Hol helyeznénk el egy évfolyam 350 ezer fiatal férfiját? Ki képezné ki őket?”

Kiemelte, hogy ezért a Bundeswehr új szolgálati rendje továbbra is elsősorban önkéntességre épít, de ha kevés a jelentkező, a Bundestag dönthet kötelező sorozásról. Pistorius szerint ezzel a hibrid módszerrel egy