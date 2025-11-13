Ft
11. 13.
csütörtök
Sorkatonaság, de nem úgy – mutatjuk, min ügyködnek a németek az ukrán háború árnyékában

2025. november 13. 18:54

Több, hatékonynak gondolt féket is építettek a rendszerbe, így „csökkentve” a kötelező elemek súlyát.

2025. november 13. 18:54
null

A német kormánypártok új megállapodást kötöttek a katonai szolgálat átalakításáról, miután az előző kompromisszumot a múlt hónapban Boris Pistorius védelmi miniszter kifogásai miatt félretették – írja a Politico.

Friedrich Merz és Boris Pistorius – A hadügyminiszter korábban több legyet is talált a német sorkatonaság levesében
Friedrich Merz és Boris Pistorius – A hadügyminiszter korábban több legyet is talált a német sorkatonaság levesében
Forrás: Tobias SCHWARZ / AFP

A lap most új részleteket árult el a CDU/CSU és az SPD kormányszövetség nemrég kidolgozott hibrid modelljéről,

amely ötvözi a kötelező elemeket az önkéntes szolgálattal, de elkerüli az automatikusan életbe lépő behívási rendszert.

A csomag alapja a Németország-szerte általános regisztráció:

  • minden 18 éves fiatalt nyilvántartásba vesznek,
  • a férfiak pedig kötelező kérdőívet töltenek ki alkalmasságukról és hajlandóságukról.

A nagy visszatérő elem a kötelező orvosi vizsgálat, amelyet 2008-as születésűektől kezdve vezetnek vissza kötelező jelleggel, így a kormány időben felmérheti, kik vethetők be szükség esetén.

A terv ugyanakkor tartalmaz egy lényeges politikai féket:

a tényleges behívás nem automatikusan, hanem kizárólag a Bundestag külön szavazása után indulhat el.

Ha a parlament úgy ítéli meg, hogy a biztonsági helyzet vagy a létszámhiány indokolja, akkor az állományt célzottan töltik fel; a rettegett sorsoláshoz csak végső esetben folyamodnának.

A kompromisszum erősen támaszkodik az önkéntesség ösztönzésére is; a bevonulók a következő előnyökre számíthatnak:

  • 2600 eurós havi illetmény,
  • jogosítványtámogatás egy év szolgálat után, valamint
  • új státusz a hosszabb időre elköteleződő önkénteseknek.

A törvényjavaslat rögzíti a Bundeswehr hosszú távú céljait is:

  • 255–270 ezer hivatásos katona, valamint
  • mintegy 200 ezer tartalékos.

Ez jelentős növekedés a jelenlegi, nagyjából 182 ezres állományhoz képest, és a NATO-elvárásokhoz igazodik. A parlament félévente vizsgálja majd felül a létszámcél teljesülését.

A friss tervezetet várhatóan még az év vége előtt a Bundestag elé terjesztik, bár nagyon könnyen ismét politikai fiaskó lehet a dologból.

***

Fotó: Ina FASSBENDER / AFP

Összesen 4 komment

Chekke-Faint
2025. november 13. 19:40
A migráns soha nem lesz sorkatona. Tehát ha Német ország háborúzni akar, a német fiatalokat elküldi a frontra, a migránsok meg felépítik vereség után Németországot. Naz az egy szép Merz terv....DDDD Így lesz Németország elfoglalva egy német őrülrt kancellár miatt...DDD
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2025. november 13. 19:24
Mindenkit "rántsatok be"! Toka tábornok szerint ez majd jót tesz a gazdaságnak, de egy jó kis háború még jobb...
Válasz erre
0
0
csulak
•••
2025. november 13. 19:12 Szerkesztve
igy jobban hangzik a kotelezo sorkatonasag, a migransaik rohanni fognak oda
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. november 13. 19:10
Merznek teki van a gatyája, amióta sikerült az orosz 9M730 Burevestnik teszt. Ugyanis a 9M730 - nukleáris meghajtású, nukleáris cirkáló rakéta - gyakorlatilag korlátlan időt tölthet a légtérben. Ami azt jelenti, hogy ha Merz megtámadná Oroszországot, bármikor, bárhonnan lecsaphat a 9M730, akár Berlinre is. És mivel a 9M730 cirkáló rakéta - azaz földfelszín közelében repül, légvédelem számára erérhetetlen.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!