Sorkatonaság, de nem úgy – mutatjuk, min ügyködnek a németek az ukrán háború árnyékában

A Tisza német testvérpártja is támogatja: újraindulhat a sorkatonaság Németországban
Megszületett a megállapodás: több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság a németeknél.
Több, hatékonynak gondolt féket is építettek a rendszerbe, így „csökkentve” a kötelező elemek súlyát.
A német kormánypártok új megállapodást kötöttek a katonai szolgálat átalakításáról, miután az előző kompromisszumot a múlt hónapban Boris Pistorius védelmi miniszter kifogásai miatt félretették – írja a Politico.
A lap most új részleteket árult el a CDU/CSU és az SPD kormányszövetség nemrég kidolgozott hibrid modelljéről,
amely ötvözi a kötelező elemeket az önkéntes szolgálattal, de elkerüli az automatikusan életbe lépő behívási rendszert.
Ezt is ajánljuk a témában
Megszületett a megállapodás: több mint egy évtized után visszatérhet a sorkatonaság a németeknél.
A csomag alapja a Németország-szerte általános regisztráció:
A nagy visszatérő elem a kötelező orvosi vizsgálat, amelyet 2008-as születésűektől kezdve vezetnek vissza kötelező jelleggel, így a kormány időben felmérheti, kik vethetők be szükség esetén.
A terv ugyanakkor tartalmaz egy lényeges politikai féket:
a tényleges behívás nem automatikusan, hanem kizárólag a Bundestag külön szavazása után indulhat el.
Ezt is ajánljuk a témában
A védelmi miniszter is támogatja ezt az elképzelést.
Ha a parlament úgy ítéli meg, hogy a biztonsági helyzet vagy a létszámhiány indokolja, akkor az állományt célzottan töltik fel; a rettegett sorsoláshoz csak végső esetben folyamodnának.
A kompromisszum erősen támaszkodik az önkéntesség ösztönzésére is; a bevonulók a következő előnyökre számíthatnak:
Ezt is ajánljuk a témában
Rétvári Bence szerint a sorkötelezettség kérdése minden magyar családot érintene, hiszen szinte minden családban van hadköteles korú fiatal férfi.
A törvényjavaslat rögzíti a Bundeswehr hosszú távú céljait is:
Ez jelentős növekedés a jelenlegi, nagyjából 182 ezres állományhoz képest, és a NATO-elvárásokhoz igazodik. A parlament félévente vizsgálja majd felül a létszámcél teljesülését.
A friss tervezetet várhatóan még az év vége előtt a Bundestag elé terjesztik, bár nagyon könnyen ismét politikai fiaskó lehet a dologból.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyikorog a koalíció: Friedrich Merz és pártja ragaszkodik az elképzeléshez, az SPD önkéntes rendszert akar.
***
Fotó: Ina FASSBENDER / AFP