11. 11.
kedd
háború Európa Tisza Párt Rétvári Bence sorkatonaság

Végzetes sorsolással döntenek a sorkatonaságról Európa szerte: a Tisza Párt „mindenkit berántana”

2025. november 11. 14:49

Rétvári Bence szerint a sorkötelezettség kérdése minden magyar családot érintene, hiszen szinte minden családban van hadköteles korú fiatal férfi.

2025. november 11. 14:49
null

„Európa egyre több országa vezetné be újra a sorkötelezettséget” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Rétvári Bence országgyűlési képviselő, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence szerint több ország, köztük Horvátország és a balti államok már jogszabályokat is elfogadtak a sorkatonaság visszaállításáról, a skandináv modell alapján pedig sorsolással dönthetnék el, kiket hívnak be szolgálatra. Mint mondta, egyes országokban a nők sem mentesülnének a kötelező katonai szolgálat alól.

A politikus bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Pártot és annak politikusait is, akiket a háború támogatásával vádolt. 

Magyarországon Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza Párt a háború legnagyobb támogatói, akik a gazdasági növekedés lehetőségét látják más emberek halálában

 – emelte Rétvári Bence.

Hangsúlyozta: különösen aggasztónak tartja, hogy a párt volt vezérkari főnöke többször is fegyverrel az oldalán jelent meg nyilvános rendezvényeken, és kijelentett, hogy egy háborús helyzetben a Tisza „mindenkit berántana”.

Ezt is ajánljuk a témában

Rétvári Bence szerint a sorkötelezettség kérdése minden magyar családot érintene, hiszen szinte minden családban van hadköteles korú fiatal férfi. Ezért – mint mondta – fontos, hogy a magyar emberek egyértelműen kiálljanak a béke mellett és elutasítsák a háborút.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

pinochet
2025. november 11. 16:11
templar62pinochet 2025. november 11. 16:08 Háború idején a kettő ugyanaz . Fogalomzavar. Háború esetén CSAK hadkötelezettség van.
templar62
•••
2025. november 11. 16:04 Szerkesztve
A frontra , az első néhány évben , nem a 18 - 24 éveseket fogják vinni . De mivel , ha belekergetik a közelharcba Európát , nem lesz vége 5 éven belül , még megérhetik .
templar62
2025. november 11. 15:54
A NATO háborúzni akar Moszkvával . A Dollár létérdeke a háborús konjunktúra . Eddig már 2 világháborút rendeztek ezen cél érd3kében . Most rendezik a harmadikat . A másik ok , hogy a ruszkinak , meg Iránnak 6 X annyi földgáztartaléka van mint az USA - nak .
pinochet
2025. november 11. 15:34
templar62 2025. november 11. 15:15 Európai érték lett a kényszersorozás. Ember. A sorozás eleve kényszer. Ne egyél több narancsot.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!