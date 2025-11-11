Végzetes sorsolással döntenek a sorkatonaságról Európa szerte: a Tisza Párt „mindenkit berántana”

Ruszin-Szendi Romulusz rémálomszerű jövőt vizionál: polgárháborúra készül a Tisza Párt szakértője (VIDEÓ)
A honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi hatalmat akar, amit minden áron hajlandó megszerezni.
Rétvári Bence szerint a sorkötelezettség kérdése minden magyar családot érintene, hiszen szinte minden családban van hadköteles korú fiatal férfi.
„Európa egyre több országa vezetné be újra a sorkötelezettséget” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Rétvári Bence országgyűlési képviselő, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.
Rétvári Bence szerint több ország, köztük Horvátország és a balti államok már jogszabályokat is elfogadtak a sorkatonaság visszaállításáról, a skandináv modell alapján pedig sorsolással dönthetnék el, kiket hívnak be szolgálatra. Mint mondta, egyes országokban a nők sem mentesülnének a kötelező katonai szolgálat alól.
A politikus bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Pártot és annak politikusait is, akiket a háború támogatásával vádolt.
Magyarországon Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza Párt a háború legnagyobb támogatói, akik a gazdasági növekedés lehetőségét látják más emberek halálában
– emelte Rétvári Bence.
Hangsúlyozta: különösen aggasztónak tartja, hogy a párt volt vezérkari főnöke többször is fegyverrel az oldalán jelent meg nyilvános rendezvényeken, és kijelentett, hogy egy háborús helyzetben a Tisza „mindenkit berántana”.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP
