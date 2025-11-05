Ft
gyűlöletbeszéd Ruszin-Szendi Romulusz tisza párti polgárháború Szalay-Bobrovniczky Kristóf hatalom

Ruszin-Szendi Romulusz rémálomszerű jövőt vizionál: polgárháborúra készül a Tisza Párt szakértője (VIDEÓ)

2025. november 05. 16:01

A honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi hatalmat akar, amit minden áron hajlandó megszerezni.

2025. november 05. 16:01
null

El kell mennünk addig, ameddig ezt fenn tudjuk tartani, hogy legyen rendszerváltás, mert ez az igazi. Ha véletlenül más történik, akkor meg bevetésre készen!” – mondta Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt honvédelmi szakértője egy rendezvényen, utalva ezzel arra, hogy ha a Tisza Párt elveszíti az áprilisi választásokat, akkor adott esetben erővel is kész lehet magához ragadni a hatalmat.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszer Facebook-videójában kiemelte, hogy korábban pont Ruszin-Szendi volt az, aki elismerte, mennyire gyűlölettel teli közhangulat uralkodik a Tisza Pártban.

Ezek után rémisztő lehet az az újabb képtelenség, hogy a Tisza Párt honvédelmi szakértője polgárháborút vizionál.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kifejtette, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése, gyűlöletbeszéde és háborús retorikája veszélyt jelent a magyar emberekre. 

Aki így beszél, az nem az országot akarja építeni, az hatalomra vágyik és azt meg akarja szerezni bármi áron, hogy utána ki tudja, mire használja”

– figyelmeztetett a miniszter.

Kapcsolódó vélemény

Odrobina Kristóf

Magyar Nemzet

Idézőjel

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

 

Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala

***

 

Összesen 13 komment

Sorrend:
Arisztokrata
2025. november 05. 16:37
Nincs ügyészség, rendőrség? Szabadonm garázdákodhat az, aki nyiltan fegyveres puccsra készül? Megőrült a Fidesz is?
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. november 05. 16:33
Szeretném ezeket rács mögött tudni legkésőbb márciustól..
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 05. 16:28
kukaba kerul ez is aprilis utan
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. november 05. 16:26
Éles helyzetben ez a zsírdisznó menekülne legelől!
Válasz erre
1
0
