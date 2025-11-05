Ruszin-Szendi Romulusz rémálomszerű jövőt vizionál: polgárháborúra készül a Tisza Párt szakértője (VIDEÓ)

„El kell mennünk addig, ameddig ezt fenn tudjuk tartani, hogy legyen rendszerváltás, mert ez az igazi. Ha véletlenül más történik, akkor meg bevetésre készen!” – mondta Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt honvédelmi szakértője egy rendezvényen, utalva ezzel arra, hogy ha a Tisza Párt elveszíti az áprilisi választásokat, akkor adott esetben erővel is kész lehet magához ragadni a hatalmat.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszer Facebook-videójában kiemelte, hogy korábban pont Ruszin-Szendi volt az, aki elismerte, mennyire gyűlölettel teli közhangulat uralkodik a Tisza Pártban.

Ezek után rémisztő lehet az az újabb képtelenség, hogy a Tisza Párt honvédelmi szakértője polgárháborút vizionál.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kifejtette, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése, gyűlöletbeszéde és háborús retorikája veszélyt jelent a magyar emberekre.