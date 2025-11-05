Ruszin-Szendi Romulusz rémálomszerű jövőt vizionál: polgárháborúra készül a Tisza Párt szakértője (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után
A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.
A honvédelmi miniszter szerint Ruszin-Szendi hatalmat akar, amit minden áron hajlandó megszerezni.
„El kell mennünk addig, ameddig ezt fenn tudjuk tartani, hogy legyen rendszerváltás, mert ez az igazi. Ha véletlenül más történik, akkor meg bevetésre készen!” – mondta Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt honvédelmi szakértője egy rendezvényen, utalva ezzel arra, hogy ha a Tisza Párt elveszíti az áprilisi választásokat, akkor adott esetben erővel is kész lehet magához ragadni a hatalmat.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszer Facebook-videójában kiemelte, hogy korábban pont Ruszin-Szendi volt az, aki elismerte, mennyire gyűlölettel teli közhangulat uralkodik a Tisza Pártban.
Ezek után rémisztő lehet az az újabb képtelenség, hogy a Tisza Párt honvédelmi szakértője polgárháborút vizionál.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kifejtette, hogy Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése, gyűlöletbeszéde és háborús retorikája veszélyt jelent a magyar emberekre.
Aki így beszél, az nem az országot akarja építeni, az hatalomra vágyik és azt meg akarja szerezni bármi áron, hogy utána ki tudja, mire használja”
– figyelmeztetett a miniszter.
Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala
