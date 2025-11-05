Ft
Ruszin-Szendi Romulusz haza Magyar Péter

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

2025. november 05. 13:30

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

2025. november 05. 13:30
null
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„Magyar Péter házi Rambójának minden Facebook-bejegyzése aranyat ér. Legutóbb az alábbi sorok fakadtak ki belőle, akár egy tinédzser pattanásából:

»Mi sosem fogjuk szándékosan megvezetni, megtéveszteni, becsapni vagy tudatlanságban tartani a népünket. Mi az emberekért dolgozunk – és értük is fogunk mindig a jövőben. Mert aki a hazáját szereti, az nem elrejti előle az igazságot, hanem segít kimondani.«

Erről szólt vajon párttársának, Tarr Zoltánnak is, aki egészen konkrétan kijelentette, hogy előbb választást kell nyerni, utána meg bármit megtehetnek? Tarr még azt is elmondta, hogy néhány dologról nem beszélhetnek, különben elbuknak áprilisban. Akkor még nem tudtuk, hogy többek között azokról az adóreformokról nem szabad beszélni, amelyek porszívóként szívják ki az emberek zsebéből a pénzt: nyugdíjadó, adóemelések, családi kedvezmények eltörlése, 13. havi nyugdíj eltörlése, Nők40 eltörlése, és még sorolhatnám. Zárójelben azért megjegyezném, hogy diktátorok beszélnek a »népükről«, a demokratikus úton megválasztott vezetők honfitársakról beszélnek, de ne vesszünk el a részletekben.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

