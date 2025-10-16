Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Fidelitas Tisza Párt Németország Magyarország SPD CDU Friedrich Merz hadsereg sorkatonaság

Ma dönt a Bundestag: lesz-e kötelező német sorkatonaság?

2025. október 16. 14:56

Nyikorog a koalíció: Friedrich Merz és pártja ragaszkodik az elképzeléshez, az SPD önkéntes rendszert akar.

2025. október 16. 14:56
null

A katonai szolgálat valamilyen formában történő ismételt bevezetéséről szóló, hosszú hónapok óta húzódó politikai vita végére kerülhet ma pont a német törvényhozásban a Bild tudósítása szerint. A Bundestag ma délután tárgyalja, hogy újra bevezessék-e a sorkatonaságot Németországban.

Vannak, akik sorkatonaság nélkül is szolgálni akarnak – A német kormány kevesli a számukat
Forrás: Tobias SCHWARZ / AFP

Az orosz–ukrán háború kapcsán felmerült elképzelést a grandiózus német haderőfejlesztési koncepció egyik alappillérének szánja a Friedrich Merz kancellár vezette kormány, azonban eddig még a szakpolitikai alapokról sem igazán sikerült dűlőre jutnia a koalíciós kabinetnek.

A fő probléma, hogy bár a CDU és az SPD koalíciós szerződésében szerepelt a fegyveres szolgálat visszaállítása,

a két párt képtelen megállapodni arról, hogy ez kötelező, vagy önkéntes formába történjen, mert a kereszténydemokraták az előbbit, a szocdemek viszont az utóbbit támogatják.

A BBC beszámolója szerint október 15-én az utolsó pillanatban mondták le azt a sajtótájékoztatót, amelyen bejelentették volna a sorkötelességről szóló kormányzati előterjesztést. Így kérdéses, hogy a mai feszült hangulatú, maratoni ülésen milyen döntés születik a Bundestagban.

A képet tovább árnyalja, hogy egy friss közvélemény-kutatás a német társadalom

  • 54 százaléka támogatja a kötelező sorkatonaság újbóli bevezetését, míg
  • 41 százaléka ellenzi azt.

Az ellenzők aránya a 18–29 éves, tehát a potenciálisan érintett korosztályban meghaladja a 60 százalékot.

Ugyanakkor már olyan vélemények is napvilágot láttak a kérdés kapcsán a német nyilvánosságban, amelyek szerint a nyugdíjasok besorozása sem lenne ördögtől való.

Olajbogyók, sorakozó?

Magyarországon nemrég a Tisza Párt egyik arca, a magát alfahímnek képzelő Ruszin-Szendi Romulusz vetette fel az ötletet:

A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal”

– hangzott el az egykori vezérkari főnöktől egy lakossági fórumon, amely az ellenzéki fiatalok körében sem aratott osztatlan sikert.

Nem véletlen, hogy a Fidelitas petíciót indított Ruszin-Szendi kijelentése nyomán, feltéve a költői kérdést:

Te odaadnád az életed Zelenszkij Ukrajnájáért?”

***

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP
 

borsos-2
2025. október 16. 17:03
Az nem baj, ha a német katonákat toboroz, kell a véderő, ha a náci uki banditák tömegével rontanak rá Európára, amikor tényleg felfogják, hogy mit műveltek velük.... Az orosztól hiába fog jajveszékelve katonai segítséget könyörögni az EU összes véresszájú kvóta kurvája, Putyin hátradől és végig nézi, ahogy végig masíroznak minden városon, gyűlölettől eltorzult pofával és Brüsszelig mennek vért inni.
Válasz erre
0
0
cutcopy
2025. október 16. 15:39
"a CDU és az SPD koalíciós szerződésében szerepelt a fegyveres szolgálat visszaállítása, a két párt képtelen megállapodni arról, hogy ez kötelező, vagy önkéntes formába történjen" Hát ha vissza akarják állítani a fegyveres szolgálatot és nincs önkéntes akkor mi a kérdés..?
Válasz erre
1
0
Himiko
•••
2025. október 16. 15:36 Szerkesztve
ezek nem jelennének meg nálunk: Ukrán parancs megtagadás (korábbi cikkre) .tiktok.com/@mr.blayb/video/7557542498160184606 - Ukrajnában 1 hónap késéssel tálalják, hogy az Ausztráliából érkező hadianyag elsüllyedt a Bulgár partoknál karpathir.com/2025/10/14/elsullyedt-egy-ukran-teherszallito-hajo-bulgaria-partjainal-a-legenyseget-kimentettek/ Kína szankciónál egy Dél Koreai céget, mert együtt működik az amerikai érdekekkel. .tiktok.com/@global_impulse_ii/photo/7561444938668543234 Kína, amerikai hajók kikötése kínai kikötőkben (szankció, évente emelkedik, már elkerülik a Panama csatornát az amerikai teherhajók, kb 19% többlet költséget jelent (másik hírből)) .tiktok.com/@beachmilkmedia/photo/7561124074898967830 Hollandia állami felügyelet alá vette a Nexperia kínai céget (félvezetőket gyárt Hollandiában, év/50 milliárd db chip), kínai reakció: a ritkaföldfém ellátást megtagadta saját cégének is. (link, ha megtalálom)
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2025. október 16. 15:30
Nem baj az, ha a lakosság tudja kezelni a kiosztott fegyvereket, amikor az állam már nem tudja a védelmüket biztosítani. Tehát a válaszom igen.
Válasz erre
0
0
