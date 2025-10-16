Ma dönt a Bundestag: lesz-e kötelező német sorkatonaság?

Nem elég a fegyverkezés: Németország önkéntes katonai szolgálattal erősítene
A lépés miatt néhány szélsőbalos aktivista szivárványos símaszkban ücsörgött egy kölni toborzóiroda előtt.
Nyikorog a koalíció: Friedrich Merz és pártja ragaszkodik az elképzeléshez, az SPD önkéntes rendszert akar.
A katonai szolgálat valamilyen formában történő ismételt bevezetéséről szóló, hosszú hónapok óta húzódó politikai vita végére kerülhet ma pont a német törvényhozásban a Bild tudósítása szerint. A Bundestag ma délután tárgyalja, hogy újra bevezessék-e a sorkatonaságot Németországban.
Az orosz–ukrán háború kapcsán felmerült elképzelést a grandiózus német haderőfejlesztési koncepció egyik alappillérének szánja a Friedrich Merz kancellár vezette kormány, azonban eddig még a szakpolitikai alapokról sem igazán sikerült dűlőre jutnia a koalíciós kabinetnek.
A fő probléma, hogy bár a CDU és az SPD koalíciós szerződésében szerepelt a fegyveres szolgálat visszaállítása,
a két párt képtelen megállapodni arról, hogy ez kötelező, vagy önkéntes formába történjen, mert a kereszténydemokraták az előbbit, a szocdemek viszont az utóbbit támogatják.
A BBC beszámolója szerint október 15-én az utolsó pillanatban mondták le azt a sajtótájékoztatót, amelyen bejelentették volna a sorkötelességről szóló kormányzati előterjesztést. Így kérdéses, hogy a mai feszült hangulatú, maratoni ülésen milyen döntés születik a Bundestagban.
Ezt is ajánljuk a témában
A lépés miatt néhány szélsőbalos aktivista szivárványos símaszkban ücsörgött egy kölni toborzóiroda előtt.
A képet tovább árnyalja, hogy egy friss közvélemény-kutatás a német társadalom
Az ellenzők aránya a 18–29 éves, tehát a potenciálisan érintett korosztályban meghaladja a 60 százalékot.
Ugyanakkor már olyan vélemények is napvilágot láttak a kérdés kapcsán a német nyilvánosságban, amelyek szerint a nyugdíjasok besorozása sem lenne ördögtől való.
Ezt is ajánljuk a témában
Nehéz követni, hogy hányan, hányféleképpen akarják felduzzasztani a Bundeswehrt; eddig talán csak a kényszersorozás nem merült még fel opcióként.
Magyarországon nemrég a Tisza Párt egyik arca, a magát alfahímnek képzelő Ruszin-Szendi Romulusz vetette fel az ötletet:
A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal”
– hangzott el az egykori vezérkari főnöktől egy lakossági fórumon, amely az ellenzéki fiatalok körében sem aratott osztatlan sikert.
Ezt is ajánljuk a témában
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
Nem véletlen, hogy a Fidelitas petíciót indított Ruszin-Szendi kijelentése nyomán, feltéve a költői kérdést:
Te odaadnád az életed Zelenszkij Ukrajnájáért?”
Ezt is ajánljuk a témában
Ruszin-Szendi Romulusz és a Tisza a sorkatonaság visszaállítását szeretné, míg a Fidesz épp ellenkezőleg.
***
Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP