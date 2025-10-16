Ma dönt a Bundestag: lesz-e kötelező német sorkatonaság?

A katonai szolgálat valamilyen formában történő ismételt bevezetéséről szóló, hosszú hónapok óta húzódó politikai vita végére kerülhet ma pont a német törvényhozásban a Bild tudósítása szerint. A Bundestag ma délután tárgyalja, hogy újra bevezessék-e a sorkatonaságot Németországban.

Vannak, akik sorkatonaság nélkül is szolgálni akarnak – A német kormány kevesli a számukat

Forrás: Tobias SCHWARZ / AFP

Az orosz–ukrán háború kapcsán felmerült elképzelést a grandiózus német haderőfejlesztési koncepció egyik alappillérének szánja a Friedrich Merz kancellár vezette kormány, azonban eddig még a szakpolitikai alapokról sem igazán sikerült dűlőre jutnia a koalíciós kabinetnek.

A fő probléma, hogy bár a CDU és az SPD koalíciós szerződésében szerepelt a fegyveres szolgálat visszaállítása,