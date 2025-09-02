Ft
honvédelem Bundeswehr Németország sorkatonai szolgálat sorkatonaság

Háborús pszichózis: egy német publicista már a nyugdíjasokat is besorozná

2025. szeptember 02. 19:33

Nehéz követni, hogy hányan, hányféleképpen akarják felduzzasztani a Bundeswehrt; eddig talán csak a kényszersorozás nem merült még fel opcióként.

2025. szeptember 02. 19:33
null

Az utóbbi fél évben a német közbeszédben új lendületet kapott a hadkötelezettség visszaállításáról szóló vita. A diskurzus eddig szinte kizárólag a fiatalokra koncentrált:

  • hány újoncra van szüksége a Bundeswehrnek,
  • vajon jelentkeznek-e elegen önként, vagy
  • kötelezővé kellene tenni a szolgálatot?

Begőzöltek a németek: jöhet a kötelező sorkatonaság

Miközben Merz kancellár Európa legnagyobb és legmodernebb hadseregét ígéri, a toborzási mutatók még mindig nem közelítik meg az elvárt szintet. Boris Pistorius védelmi miniszter egyre komolyabban használja a hadkötelezettség szót.

Ez a megközelítés azonban sokak szerint egyoldalú, mert figyelmen kívül hagyja, hogy a honvédelem nemcsak a fiatal nemzedék feladata.

A Süddeutsche Zeitung  szerint az idősebb politikusok gyakran a „fiatalok kötelességeként” állítják be az ország védelmét, miközben más terheket – államadósságot, klímakárokat, nyugdíjemeléseket – is rendre a következő generációkra hárítanak.

A hazát megvédeni háború esetén az egész társadalom feladata”

– hangzik a szerző, Gunnar Herrmann fő érve.

A jelenlegi német törvények szerint

védelmi helyzetben minden 18 és 60 év közötti férfi állampolgár hadköteles.

Ide tartoznának azok is, akiket 2011 után a sorkatonai szolgálat felfüggesztése miatt már nem hívtak be, vagy akik korábban mentesültek a fegyverviselés alól.

Előttük az olyan a fegyver nélküli feladatok terepe nyílhatna meg a cikk szerint, mint

  • a logisztika,
  • az egészségügyi szolgálat vagy
  • a katonai adminisztráció.

A vita egyik kérdése, hogy miért csak férfiakat kötelez a törvény katonai szolgálattételre.

Svédország példája szerint – amelyet sokan a német modell alapjául emlegetnek – válság esetén a 16 és 70 év közötti férfiak és nők egyaránt szolgálatra kötelezhetők.

Németországban ehhez alkotmánymódosítás kellene, amihez a kormánynak nincs meg a szükséges kétharmados többsége.

Felvetődött ugyanakkor, hogy a hadkötelezettséget legalább a férfiak esetében a nyugdíjkorhatárig kellene kiterjeszteni.

Ha a munkát 67 éves korig bírni kell, mert az idősebbek állítólag teljesítőképességük csúcsán vannak, miért ne vonatkozhatna ugyanez a honvédelemre is?”

– teszi fel a kérdést Herrmann, aki ugyanakkor hozzáteszi, hogy katonailag egy ilyen lépés valószínűleg kevés tényleges eredményt hozna.

Azonban szerinte az intézkedés azt üzenné, hogy a honvédelem minden nemzedék felelőssége, és a fiatalok nincsenek egyedül, ha valóban komoly helyzet áll elő.

***

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

Karvaly
2025. szeptember 02. 20:06
Hát persze, mert ha mondjuk egy háziorvos vagy bankár akár 70 évesen is el tudja látni a klimatizált irodában az íróasztal mögötti munkáját, akkor ebből egyenesen következik, hogy bírnia kellene tíz fokban, zuhogó esőben cipelni a 40 kilós lőszeres ládát vagy betölteni a húszkilós gránátot az ütegbe. Ez magától ilyen hülye?
belabarva
2025. szeptember 02. 20:01
Alakitsanak volksbundokat abban már van tapasztalatuk. A Mertzjugendet se felejtsék el.
neszteklipschik
2025. szeptember 02. 20:01 Szerkesztve
"Ugyan!" Majd a kecskebaszó álláhuákbározó fejlevágók megvédik germanisztánt. Az ónémeteknek az az állam már semmit sem jelent, haljon meg érte, akinek három anyja van -gondolják. A fiatalságot meg úgy oktatták, hogy nem is képes azt a fogalmat értelmezni, hogy "haza". Azt se tudják, hogy miről van szó. Nem értik, hogy az mi és miért kéne meghalni azért az érthetetlen valamiért. "A hazát megvédeni háború esetén az egész társadalom feladata" Az meg aztán különösen szép, hogy Soros germanisztáni kitartottjainak ott, a Züddajcse Ceitungnál van pofájuk leírni azt a szót, hogy "haza". Az ottani Tóta W. Árpádoknak is ugyanúgy nincs bőr a redvás pofájukon, mint az itteninek. Egy brancs: a hazátlanok küldenék a többi nyomorult-kiherélt "hazátlanítottat" megvédeni a "hazát"! És nem esnek le a csillagok az égről! Pedig le kellene... Szánalmam. Bélsárhányás.
bszakonyi
2025. szeptember 02. 19:59
Úgy látszik, hogy kevés német katona van elásva Ukrajna földjében. Még kell pár ezer.. Nemsokára a Heimatlandban is elhangzik ami Brüsszelben "akinek nem tetszenek a muszlim jelképek azon menjenek innen, tünjenek el". M
