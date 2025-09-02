Háborús pszichózis: egy német publicista már a nyugdíjasokat is besorozná

Ez a megközelítés azonban sokak szerint egyoldalú, mert figyelmen kívül hagyja, hogy a honvédelem nemcsak a fiatal nemzedék feladata.

A Süddeutsche Zeitung szerint az idősebb politikusok gyakran a „fiatalok kötelességeként” állítják be az ország védelmét, miközben más terheket – államadósságot, klímakárokat, nyugdíjemeléseket – is rendre a következő generációkra hárítanak.

A hazát megvédeni háború esetén az egész társadalom feladata”

– hangzik a szerző, Gunnar Herrmann fő érve.

A jelenlegi német törvények szerint

védelmi helyzetben minden 18 és 60 év közötti férfi állampolgár hadköteles.

Ide tartoznának azok is, akiket 2011 után a sorkatonai szolgálat felfüggesztése miatt már nem hívtak be, vagy akik korábban mentesültek a fegyverviselés alól.