Baljós árnyak: elképesztő mértékben fegyverkeznek a németek, ennek már senki sem látja a végét

2025. augusztus 27. 19:24

Még Mark Rutte is feltűnt az országban.

2025. augusztus 27. 19:24
Németország legnagyobb hadiipari vállalata, a Rheinmetall új, tüzérségi lőszereket gyártó üzemet nyitott az ország északi részében található unterlüssi telephelyén, a szerdai ünnepélyes megnyitón Boris Pistorius német védelmi és Lars Klingbeil pénzügyminiszter mellett Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett.

Armin Papperger cégvezető a gyáravatón azt hangoztatta, hogy 2027-ig fokozatosan akár évi 350 ezer darabra is növelhetik a 155 milliméteres lövedékek gyártását.

Hozzátette, hogy más üzemekkel közösen így 2027-re elérhetik az évi 1,5 millió lőszert is, ami nagyjából a duplája a jelenleg előállított mennyiségnek.

A düsseldorfi székhelyű vállalat az ukrajnai háborúban sürgősen szükséges tüzérségi lőszertípus legnagyobb nyugati gyártója. Saját adatai szerint körülbelül 500 millió eurót fektetett be az új üzembe, valamint egy másik, jövőre induló gyárba, amely rakétamotorokat fog előállítani.

(MTI)

Nyitókép: Ronny HARTMANN / AFP

 

