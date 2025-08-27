Ft
Bundeswehr Németország Boris Pistorius tüntetés hadsereg sorkatonaság

Nem elég a fegyverkezés: Németország önkéntes katonai szolgálattal erősítene

2025. augusztus 27. 22:00

A lépés miatt néhány szélsőbalos aktivista szivárványos símaszkban ücsörgött egy kölni toborzóiroda előtt.

2025. augusztus 27. 22:00
null

A német szövetségi kormány elfogadta Boris Pistorius védelmi miniszter törvényjavaslatát, amely önkéntes alapon állítaná vissza a sorkatonai szolgálatot, ezzel növelve a hadsereg tényleges és tartalékos létszámát – írja a Deutche Welle.

A tervezet szerint minden 18. életévét betöltött férfi levélben kap egy QR-kóddal ellátott kérdőívet, amelyben nyilatkoznia kell a katonai szolgálatra való hajlandóságáról.

Más neműek esetében a válaszadás önkéntes, hiszen rájuk a sorkötelezettség nem vonatkozik”

– közölte a védelmi tárca. Pistorius hangsúlyozta: Németország biztonsága nem magától értetődő, a fiataloknak pedig lehetőséget kell kapniuk arra, hogy „hazájuk szolgálatába álljanak”.

A német hadügy kemény fába vágta a fejszéjét:

a Bundeswehr létszámát a jelenlegi 180 ezerről 260 ezer főre emelnék az évtized végére, hogy megfeleljenek a NATO új előírásainak.

A NATO-célszámok teljesítéséhez további 80 ezer hivatásos, és 140 ezer tartalékos katonára van szüksége a német hadseregnek.

Friedrich Merz kancellár bizakodóan nyilatkozott a tervvel kapcsolatban:

A mai perspektívából biztos vagyok benne, hogy el fogjuk érni a szükséges számokat.”

Hozzátette:

Oroszország a jövőben is „Európa legnagyobb biztonsági fenyegetése” marad.

Begőzöltek a németek: jöhet a kötelező sorkatonaság

Miközben Merz kancellár Európa legnagyobb és legmodernebb hadseregét ígéri, a toborzási mutatók még mindig nem közelítik meg az elvárt szintet. Boris Pistorius védelmi miniszter egyre komolyabban használja a hadkötelezettség szót.

Pacifisták a flaszteren

A kormányzati döntéssel párhuzamosan azonban máris tiltakozás bontakozott ki Kölnben. A Rheinmetall Entwaffnen (Szereljük le a Rheinmetallt) nevű háborúellenes, szélsőbaloldali szövetség aktivistái saját testükkel torlaszolták el a Bundeswehr helyi toborzóirodájának bejáratát.

A szélsőbaloldali tüntetők a kölni toborzóiroda előtt
Forrás: X

A demonstrálók fehér kezeslábasban és szivárványos símaszkban álltak sorfalat, miközben a rendőrség biztosította a helyszínt. Közleményükben kijelentették:

Nem vagyunk készek a háborúra! Nem kérünk a hatalmon lévők háborúiból, és nem vagyunk hajlandók meghalni egy olyan országért, amely egyre inkább leépíti a teljes szociális infrastruktúránkat.”

A Bundeswehr szóvivője az akcióra reagálva arról beszélt, hogy a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága a demokrácia alapértékei közé tartozik.

Azért is harcolunk, hogy az emberek akár ellenünk is lehessenek”

– hangsúlyozta.

Slágertéma

A Deutche Welle szerint a törvényjavaslatot a parlamentben várhatóan még heves viták fogják kísérik, mielőtt végleges formában elfogadhatják.

Az orosz-ukrán háború árnyékában zajló intenzív újrafegyverkezés mellett, a céloktól elmaradó eredményeket hozó toborzási stratégiát kiváltandó, idén már többször is felmerült a kötelező német sorkatonaság ismételt bevezetése. Azonban úgy tűnik, hogy ebben a formában politikailag túl kockázatos lépésnek tartják ezt a CDU/CSU párszövetség politikusai, akiknek nem hiányzik egy újabb tetszésindex-őrlő intézkedés az AfD-vel folytatott, vérre menő népszerűségi versenyben.

***

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

massivement-4
2025. augusztus 27. 22:46
Ha Magyarország csinálja ezt, az lyó. Ha a németek, rósz. Sivalkodjatok, szemét moszkoviták.
survivor
2025. augusztus 27. 22:20
Úgy larszik a decaff soyalatte+ az LGBTQ+ a migrik többre nem kepesek...🤣🤣🤣🤣
survivor
2025. augusztus 27. 22:19
180 E katonaja van egy 80 M s orszagnak. 110 E katonaja volt az MN idejen a 10 M-s Magyarorszagnak.
