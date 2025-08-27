Nem elég a fegyverkezés: Németország önkéntes katonai szolgálattal erősítene

Pacifisták a flaszteren

A kormányzati döntéssel párhuzamosan azonban máris tiltakozás bontakozott ki Kölnben. A Rheinmetall Entwaffnen (Szereljük le a Rheinmetallt) nevű háborúellenes, szélsőbaloldali szövetség aktivistái saját testükkel torlaszolták el a Bundeswehr helyi toborzóirodájának bejáratát.

A szélsőbaloldali tüntetők a kölni toborzóiroda előtt

A demonstrálók fehér kezeslábasban és szivárványos símaszkban álltak sorfalat, miközben a rendőrség biztosította a helyszínt. Közleményükben kijelentették:

Nem vagyunk készek a háborúra! Nem kérünk a hatalmon lévők háborúiból, és nem vagyunk hajlandók meghalni egy olyan országért, amely egyre inkább leépíti a teljes szociális infrastruktúránkat.”

A Bundeswehr szóvivője az akcióra reagálva arról beszélt, hogy a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadsága a demokrácia alapértékei közé tartozik.

Azért is harcolunk, hogy az emberek akár ellenünk is lehessenek”

– hangsúlyozta.

Slágertéma

A Deutche Welle szerint a törvényjavaslatot a parlamentben várhatóan még heves viták fogják kísérik, mielőtt végleges formában elfogadhatják.

Az orosz-ukrán háború árnyékában zajló intenzív újrafegyverkezés mellett, a céloktól elmaradó eredményeket hozó toborzási stratégiát kiváltandó, idén már többször is felmerült a kötelező német sorkatonaság ismételt bevezetése. Azonban úgy tűnik, hogy ebben a formában politikailag túl kockázatos lépésnek tartják ezt a CDU/CSU párszövetség politikusai, akiknek nem hiányzik egy újabb tetszésindex-őrlő intézkedés az AfD-vel folytatott, vérre menő népszerűségi versenyben.