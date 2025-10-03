Súlyos szavak Ruszin-Szendire: alfahímnek mutatja magát, mégis fegyverrel jár

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök egy június végi zalaegerszegi tiszás fórumon arról beszélt, Magyarországnak hasznot kéne húznia a háborúból, be kéne fektetnie Ukrajnába.

Majd ugyancsak ezen a találkozón kitért arra is, hogy vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is. Ennek kapcsán kerestük meg Horváth Józsefet, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatóját, aki Magyar Péter szakértőjének sorkatonaságot érintő kijelentése kapcsán elmondta, hogy ez is egyértelműen azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt „brüsszeli megrendelést teljesít”.

Ez a kijelentés a brüsszeli, háborúpárti kijelentések sorába illeszkedik.

Ezt úgy szeretnék aprópénzre váltani, hogy az Európai Unió tagországaiban fokozatosan visszavezetik a sorkatonai szolgálatot, és így a frontra küldhető katonák létszámát is megtöbbszörözik” – húzta alá.

Horváth József ezután felidézte, hogy más területeken is kiütközött már, hogy Magyar Péterék „jó tanulóként” igyekeznek külföldi megrendelést teljesíteni.