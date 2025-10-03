Súlyos szavak Ruszin-Szendire: alfahímnek mutatja magát, mégis fegyverrel jár

„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint komoly ellentmondások láthatók a volt vezérkari főnök körül: bár magát „gyilkológépként” igyekszik beállítani, valójában sem magában, sem a környezetében nem bízik.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök egy június végi zalaegerszegi tiszás fórumon arról beszélt, Magyarországnak hasznot kéne húznia a háborúból, be kéne fektetnie Ukrajnába.
Majd ugyancsak ezen a találkozón kitért arra is, hogy vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is. Ennek kapcsán kerestük meg Horváth Józsefet, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatóját, aki Magyar Péter szakértőjének sorkatonaságot érintő kijelentése kapcsán elmondta, hogy ez is egyértelműen azt bizonyítja, hogy a Tisza Párt „brüsszeli megrendelést teljesít”.
Ez a kijelentés a brüsszeli, háborúpárti kijelentések sorába illeszkedik.
Ezt úgy szeretnék aprópénzre váltani, hogy az Európai Unió tagországaiban fokozatosan visszavezetik a sorkatonai szolgálatot, és így a frontra küldhető katonák létszámát is megtöbbszörözik” – húzta alá.
Horváth József ezután felidézte, hogy más területeken is kiütközött már, hogy Magyar Péterék „jó tanulóként” igyekeznek külföldi megrendelést teljesíteni.
A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési ügyei kapcsán is kifejtette lapunknak a véleményét. „Úgy gondolom, hogy van egy jelentős ellentmondás Ruszin-Szendi Romulusz körül. Az egykori vezérkari főnök úgy adja elő magát, mintha egy »gyilkológép« lenne, aki kiskanállal is képes lenne ölni, mert ki van képezve, fel van készítve.
Ezzel szemben önvédelmi fegyvert hord magánál, mintha nem bízna sem önmagában, sem a körülötte lévőkben, és a saját védelmét csak egy lőfegyverrel tudja biztosítani”.
„Azaz hiába akarja magát alfahímnek beállítani, valójában egy olyan férfi, aki egy ág rezdülésétől megijed, ezért is viszi magával mindenhová a csőre töltött fegyverét. Aki különleges kiképzést kapott, azt
– akik könnyű »prédák« lennének számára, – ezt nem alkalmazza” – zárta gondolatait Horváth József.
Sem Ruszin-Szendi, sem a Tisza nem méltatta válaszra kérdéseinket.