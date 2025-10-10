Az ellenzéki fiataloknak sem tetszik Ruszin-Szendi Romulusz okfejtése a sorkatonaságról

Egyáltalán nem osztják a kormányellenes fiatalok a volt vezérkari főnök álláspontját a kötelező sorkatonaság visszaállításáról. Mint ismert, Ruszin-Szendi Romulusz egy júniusi fórumon az orosz-ukrán konfliktus kapcsán kijelentette:

vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is.

A kijelentés visszhang nélkül maradt, ami nem is lehet véletlen, hiszen az Index nemrég közzétett videójából is kiderül, a fiatalok egyáltalán nem szeretnék, hogy visszaállítsák a sorkatonai rendszert.