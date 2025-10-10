Ft
10. 10.
péntek
Ruszin-Szendi Romulusz kötelező sorkatonaság vezérkari főnök sorkatonaság

Az ellenzéki fiataloknak sem tetszik Ruszin-Szendi Romulusz okfejtése a sorkatonaságról

2025. október 10. 10:15

Van, aki összetépné a behívót, más „elmenne a fenébe”. A kötelező sorkatonaságról a békepárti magyar kormánynak egyértelmű az álláspontja.

2025. október 10. 10:15
null

Egyáltalán nem osztják a kormányellenes fiatalok a volt vezérkari főnök álláspontját a kötelező sorkatonaság visszaállításáról. Mint ismert, Ruszin-Szendi Romulusz egy júniusi fórumon az orosz-ukrán konfliktus kapcsán kijelentette:

vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is.

A kijelentés visszhang nélkül maradt, ami nem is lehet véletlen, hiszen az Index nemrég közzétett videójából is kiderül, a fiatalok egyáltalán nem szeretnék, hogy visszaállítsák a sorkatonai rendszert. 

A Puzsér Róbert által szervezett múlt vasárnapi tüntetésen megszólaltatott fiatalok egyike például azt mondta, hogy 

tiltakozna a kötelező behívó ellen, akár radikálisabb módszerekkel is. 

Egy másikuk szerint a sorkatonaság bevezetése a háború felé tett lépés lenne. 

Egy harmadik megkérdezett csak annyit mondott arra a kérdésre, hogy mit csinálna, ha megkapná a behívót: „kalap, kabát, aztán elmenni a fenébe”. Volt aki hasonlóan állt a kérdéshez és azt mondta: 

széttépné a behívóját, ha megkapná. 

Ismert, a békepárti magyar kormány álláspontja egyértelmű a kérdésben, ahogy Orbán Viktor már tavaly kijelentette: Magyarországon nincs napirenden a sorkatonaság bevezetése. 

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemrég közzétett tanulmányában idézi a Külkapcsolatok Európai Tanácsa (ECFR) júniusi, kilenc európai országra kiterjedő felmérését, Magyarországon a legmagasabb azok aránya (58 százalék), akik ellenzik a kötelező katonai szolgálat visszaállítását

Közben Európa több országában is napirendre került a téma az orosz-ukrán konfliktus kapcsán. A háború kitörése óta hivatalosan egy államban, Lettországban vezették vissza két évvel ezelőtt a kötelező szolgálatot, annak 2006-os megszüntetése után. Mellettük a horvátok és a szerbek is egy kötelező kiképzés mellett tették le a voksukat. 

Nyitókép: német katonák egy díszszemlén (Fotó: INA FASSBENDER / AFP)

 

bevallalo
2025. október 10. 12:27
Szerintem, a Fidesznek a sorkatonaság kérdését kellene előtérbe helyeznie, azzal, hogy ők nem, de a TISZA be akarja vezetni hatalomra kerülésük esetén! A Tiszások pont abban a korosztályokban erősek, akik sosem voltak sorkatonák, de ugyanakkor még a gondolatától is irtóznak...
Válasz erre
0
0
mandala-3
2025. október 10. 12:12
Lássuk be a sorkatonaság bevezetésének nincsenek meg a társadalmi alapjai. Megszűnt a parasztság, a munkásosztály, a katonaság presztízse alacsony. A gyökértelen nemzedékeknek pedig a "HAZA" szó nem jelent semmit.(Tisztelet a kevés kivételnek)
Válasz erre
2
1
kimirszen
2025. október 10. 11:58
„Katasztrofális hiba volt a sorkötelezettség eltörlése” – ezt nyilatkozta Kövér László 2016. január 16-án az Új Néplapban. Hozzátette, hogy sajnos ennek visszaállítását jelenleg egy uniós tagállam nem tudná hatékonyan megvalósítani. Nos, a kormánymédia aktuális hazugsága arról szól, hogy ez már nem lehet akadály. Sőt. Azt is kijelentette ebben az interjúban az Országgyűlés elnöke, hogy „a Fidesz nagy előnye, hogy a párt politikai értékrendje régóta egységes, nincsenek törésvonalak”. Ezek szerint tehát a sorkötelezettségről is egységesen gondolkodnak a Fideszben.
Válasz erre
0
6
hlaci83
2025. október 10. 11:01
De Orbán lop, meg ott van Hatvanpuszta....
Válasz erre
4
0
