Az ellenzéki fiataloknak sem tetszik Ruszin-Szendi Romulusz okfejtése a sorkatonaságról

„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)
A volt tábornok gyakorlatilag azonnal visszahozná a sorkötelezettséget.
Van, aki összetépné a behívót, más „elmenne a fenébe”. A kötelező sorkatonaságról a békepárti magyar kormánynak egyértelmű az álláspontja.
Egyáltalán nem osztják a kormányellenes fiatalok a volt vezérkari főnök álláspontját a kötelező sorkatonaság visszaállításáról. Mint ismert, Ruszin-Szendi Romulusz egy júniusi fórumon az orosz-ukrán konfliktus kapcsán kijelentette:
vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is.
A kijelentés visszhang nélkül maradt, ami nem is lehet véletlen, hiszen az Index nemrég közzétett videójából is kiderül, a fiatalok egyáltalán nem szeretnék, hogy visszaállítsák a sorkatonai rendszert.
A Puzsér Róbert által szervezett múlt vasárnapi tüntetésen megszólaltatott fiatalok egyike például azt mondta, hogy
tiltakozna a kötelező behívó ellen, akár radikálisabb módszerekkel is.
Egy másikuk szerint a sorkatonaság bevezetése a háború felé tett lépés lenne.
Egy harmadik megkérdezett csak annyit mondott arra a kérdésre, hogy mit csinálna, ha megkapná a behívót: „kalap, kabát, aztán elmenni a fenébe”. Volt aki hasonlóan állt a kérdéshez és azt mondta:
széttépné a behívóját, ha megkapná.
Ismert, a békepárti magyar kormány álláspontja egyértelmű a kérdésben, ahogy Orbán Viktor már tavaly kijelentette: Magyarországon nincs napirenden a sorkatonaság bevezetése.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemrég közzétett tanulmányában idézi a Külkapcsolatok Európai Tanácsa (ECFR) júniusi, kilenc európai országra kiterjedő felmérését, Magyarországon a legmagasabb azok aránya (58 százalék), akik ellenzik a kötelező katonai szolgálat visszaállítását
Közben Európa több országában is napirendre került a téma az orosz-ukrán konfliktus kapcsán. A háború kitörése óta hivatalosan egy államban, Lettországban vezették vissza két évvel ezelőtt a kötelező szolgálatot, annak 2006-os megszüntetése után. Mellettük a horvátok és a szerbek is egy kötelező kiképzés mellett tették le a voksukat.
Nyitókép: német katonák egy díszszemlén (Fotó: INA FASSBENDER / AFP)