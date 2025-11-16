Ft
Németország Michael Kretschmer energia CDU Oroszország szankciók

A német kormányt megosztotta az energia kérdése – van, aki visszatérne az orosz forrásokhoz

2025. november 16. 19:42

Berlinben már az energiaválságtól tartanak.

2025. november 16. 19:42
null

Michael Kretschmer szászországi miniszterelnök, a német kormánypárt, a CDU tagja nemrég arról beszélt, hogy a fegyverszünet után Németországnak vissza kellene állnia az orosz energiaszállításokhoz – írta meg a Tagesschau. A kijelentés jelentős konfliktust okozott a párton belül, mivel voltak, akik hallani sem akartak erről a lehetőségről.

Kretschmer szerint az Oroszországgal szembeni szankciók során Németországnak a saját érdekeit is szem előtt kell tartania, ami szerinte az lenne, ha

egy tűzszünet után újrakezdjük az Oroszországból történő energiaszállításokat.”

Az őt kritizáló Roderich Kiesewetter ezt biztonságpolitikai „képtelenségnek” nevezte ezt az elképzelést.

A németek egyre jobban kezdik sajnálni, hogy korábban az orosz energiáról való teljes leválást sürgették. Nemrég arról számoltunk be, hogy a berlini kormány attól tart, hogy Donald Trump új orosz olajszankciói miatt akár egész Északkelet-Németország üzemanyag-ellátása összeomolhat. A Frankfurter Allgemeine Zeitung pedig friss elemzésében már arra hívta fel a figyelmet, hogy Donald Trump amerikai elnök példátlan módon akar beavatkozni az európai energiaellátásba, és az orosz olaj és gáz teljes kiszorításával egy újabb energiafüggőség alakulhat ki, ezúttal az Egyesült Államok irányába.

Nyitókép: dpa Picture-Alliance via AFP

