Ez a világ egyik legszebb és legtragikusabb szerelmi története

Felvesszük a maszkot: furcsa, hogy mi viseljük, és nem a színészek, aztán be az ismeretlenbe, istenek, halandók és mitikus lények közé. Piactér, csatamező, élők, holtak és az örökkévalóban mindig is létezők otthonai, titkos folyosók és ősi labirintus, bájital és békatetem – mintha egy hollywoodi gigafilm összes díszleteleme és apró kelléke hirtelen a mi játékszerünk lenne. Szimbolikusan és szó szerint is. Mert ez egy olyan előadás, ahol mindenki folyamatosan mozgásban van, és minden megérinthető, kivéve a szereplőket, akik cserében tőlünk karnyújtásnyira lélegeznek a hol apró szobává szűkülő, hol végtelenné táguló térben.

Fotó: Hirling Bálint

Nem is tudom, lehet-e egyáltalán előadásnak nevezni a Walk My Worldöt: talán pontosabb, ha azt mondjuk, átjáró két világ között. Akárcsak a szerelem. Vergiliusnál szebben talán senki nem írt róla, a szenvedély előbb hogyan emel fel, majd – ha nem vigyázunk – pusztít el maga körül mindenkit és mindent.