Balázs Fecó: a magyar beatnemzedék legendája örökre velünk marad

Balázs Fecó és a Korál: egy zenekar, amely történelmet írt

A zenész karrierjének meghatározó szakasza kétségtelenül a Korál együtteshez kötődik. A Balázs Fecó és a Korál név a magyar rocktörténet egyik legmeghatározóbb fejezete. A zenekar olyan sláger dalokkal írta be magát a kollektív emlékezetbe, mint A kőfalak leomlanak, Maradj velem, vagy az örökérvényű Homok a szélben.

A zenekar többször is új lendületet kapott – a Korál újjáalakulása után a közönség új generációja fedezte fel dalainak időtlen üzenetét. Ezt bizonyítja, hogy az 1996-os Unplugged koncert vagy a legendás Kisstadion-koncert is telt házas eseményként vonult be a hazai könnyűzene történetébe.

Balázs Fecó szóló lemezek sorával gazdagította a magyar zenei kultúrát.

A Nyolc évszak, az Évszakok. vagy a későbbi nagy sikerű Kell, hogy várj máig a lemezgyűjtők és a rajongók kedvencei közé tartoznak. A Gyertyák a téren pedig az emlékezés dala lett generációk számára. Az évtizedek munkáját rangos kitüntetések is elismerték. Balázs Fecó díjai között szerepel a Kossuth-díj, a Liszt Ferenc-díj, az EMeRTon-díj és a Huszka Jenő-életműdíj – ezek mind a legendák számára fenntartott elismerések egy olyan zenész esetében, aki hosszú külföldi turnék, hazai koncertek és időtlen slágerek sorával írta be magát a magyar kultúrába.