évforduló beatkorszak zene beatzene Balázs Fecó

Balázs Fecó: a magyar beatnemzedék legendája örökre velünk marad

2025. november 26. 14:45

Halálának évfordulója minden évben alkalmat ad arra, hogy újra és újra visszatekintsünk a magyar könnyűzene egyik legnagyobb alakjának munkásságára. Balázs Fecó halála nem csupán egy fejezet lezárása volt, hanem egy időtlen örökség megszilárdulása, amelyet a Balázs Fecó dalok és a Korál együttes máig élő hatása is bizonyít.

2025. november 26. 14:45
null
Juhász Tamás

Balázs Fecó élete már fiatal korában összefonódott a zene világával. Zenész, énekes és billentyűs is volt egy személyben, aki a magyar beatnemzedék egyik meghatározó figurájaként tűnt fel a 70-es évek elején.

Első komolyabb sikereit a Neoton együttes, majd a később Neoton família néven ismert formáció soraiban érte el, mielőtt csatlakozott volna Som Lajos és más kiváló muzsikusok mellé a Taurus XT együttesben.

Balázs Fecó
Balázs Fecó máig élénken él a magyar beatnemzedék emlékezetében. MTI/Balogh Zoltán

A korszak ikonikus zenekarai és művészei között Balázs Fecó pályafutása gyorsan emelkedett. Bár klasszikus értelemben vett bárzenész sosem volt, mindig is közvetlen kapcsolatot tartott a közönséggel, legyen szó koncert vagy koncertturné állomásokról, illetve későbbi emlékkoncertek főszerepléséről.

Balázs Fecó és a Korál: egy zenekar, amely történelmet írt

A zenész karrierjének meghatározó szakasza kétségtelenül a Korál együtteshez kötődik. A Balázs Fecó és a Korál név a magyar rocktörténet egyik legmeghatározóbb fejezete. A zenekar olyan sláger dalokkal írta be magát a kollektív emlékezetbe, mint A kőfalak leomlanak, Maradj velem, vagy az örökérvényű Homok a szélben.

A zenekar többször is új lendületet kapott – a Korál újjáalakulása után a közönség új generációja fedezte fel dalainak időtlen üzenetét. Ezt bizonyítja, hogy az 1996-os Unplugged koncert vagy a legendás Kisstadion-koncert is telt házas eseményként vonult be a hazai könnyűzene történetébe.

Balázs Fecó szóló lemezek sorával gazdagította a magyar zenei kultúrát.

A Nyolc évszak, az Évszakok. vagy a későbbi nagy sikerű Kell, hogy várj máig a lemezgyűjtők és a rajongók kedvencei közé tartoznak. A Gyertyák a téren pedig az emlékezés dala lett generációk számára. Az évtizedek munkáját rangos kitüntetések is elismerték. Balázs Fecó díjai között szerepel a Kossuth-díj, a Liszt Ferenc-díj, az EMeRTon-díj és a Huszka Jenő-életműdíj – ezek mind a legendák számára fenntartott elismerések egy olyan zenész esetében, aki hosszú külföldi turnék, hazai koncertek és időtlen slágerek sorával írta be magát a magyar kultúrába.

Egy örökség, amely túlél minden különbséget

Balázs Fecó halála hatalmas veszteség volt az egész ország számára. A magyar beatnemzedék rajongói, fiatal zenészek és idősebb generációk egyaránt érzik hiányát. Emlékét dalai, a Korál együttes örök érvényű üzenetei, valamint a pályafutása során létrejött megannyi lemez és koncert őrzi.

Nem feledkezhetünk meg a fontos művésztársakról sem: Horváth Attila dalszövegíró és Fischer László gitáros nélkül sok ikonikus dal nem születhetett volna meg. A közös munka eredménye olyan zeneművek sora, amelyek mára a magyar könnyűzene alappilléreivé váltak.

A Változnak az évszakok film és a hozzá kapcsolódó művek új generációknak adják tovább mindazt, amit Balázs Fecó képviselt: mélységet, érzelmet, igazi művészi hitelességet.

Balázs Fecó élete tele volt kihívásokkal, sikerekkel, érzelmekkel és művészi kitartással. A generációk közötti hidat építő legendák közé tartozik, akinek munkásságát ma is tisztelettel őrzi az ország. Halálának évfordulója minden alkalommal lehetőséget ad arra, hogy emlékezzünk: ő nem csupán egy Zenész volt, hanem egy ember, aki dallamokat és érzéseket adott mindannyiunknak, és nem kért cserébe semmit.

Itt hallgathatjuk újra a legendás Korál együttes slágereit:

 

 

