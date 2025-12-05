Ft
12. 05.
péntek
évforduló kettős állampolgárság népszavazás Gyurcsány Ferenc

Csak az Orbán-kormány tudta begyógyítani a sebet, amelyet Gyurcsányék okoztak külhoni magyaroknak

2025. december 05. 10:32

2004. december 5-én tartották a népszavazást a kettős állampolgárságról.

2025. december 05. 10:32
null

Huszonegy évvel ezelőtt, 2004 december 5-én tartották hazánkban az úgynevezett kettős állampolgárságról szóló népszavazást. A referendum alapját a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) aláírásgyűjtése alapozta meg, amely a magukat magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon élő, nem magyar állampolgárok kedvezményes honosítását célozta. Mádl Ferenc akkori köztársasági elnök december 5-re írta ki a népszavazást egy, a kórházprivatizációra vonatkozó kérdéssel együtt. 

A Fidesz támogatta a kezdeményezést, az akkor kormányzó MSZP-SZDSZ kormány azonban durva ellenkampányba kezdett, amelynek alapja a riogatás volt. 

Gyurcsány Ferenc és kormánya arra helyezte a hangsúlyt, hogy a határon túli magyarok „elveszik” az anyaországi állampolgárok szociális juttatásait. Óriásplakátokon hirdették, hogy a nem szavazat a „felelős döntés”. Emellett Gyurcsányék azt is el akarták érni, hogy távol tartsák a választókat a szavazóurnáktól.  

A baloldali kampány sikeres volt, az akkori törvények szerint akkor lett volna érvényes a népszavazás, ha az összes választópolgár legalább egynegyede azonos választ ad a kérdésre. Ez pedig egyik kérdés esetén sem valósult meg. 

Bár a kettős állampolgárságra vonatkozó kérdésre ugyanakkor a résztvevők 51,55 százaléka szavazott igennel, a választási részvétel 37,49 százalékos volt így az igen válaszok aránya az összes választójogosult esetében csak 18,90 százalék lett. 

A népszavazás eredménye kitörölhetetlen sebeket okozott a határon túli magyarok lelkében, ezt pedig csak a 2010-ben újra hatalomra került Orbán-kormány tudta orvosolni, amely 

elsöprő többséggel szavazta meg a kettős állampolgárság megkönnyítéséről szóló törvényt. 

Fotó: MTI/Róka László

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagoly-29
•••
2025. december 05. 12:40 Szerkesztve
Arról hazudoztak, hogy a külhoni magyarok, pl. az erdélyiek nyugdíjára rámegy majd a gatyánk is, miközben pontosan tudták, hogy 2005 -től lejár az 1961-es szerződés a kölcsönös kifizetésről Romániával! Aki addig nem kapott magyar nyugdíjat, az ha át is telepedett, vagy odaát magyar állampolgársága is van, továbbra is a románoktol kapja (kivéve mikor éppen nem akadozik, s ha elküldte a hivatalos igazolást innen , hogy még él!). DE a ballib banda erről most sem tud s pofázik!
Dixtroy
•••
2025. december 05. 12:08 Szerkesztve
"A népszavazás eredménye kitörölhetetlen sebeket okozott a határon túli magyarok lelkében" És mi meg ekkor realizáltuk, hogy durván az ország felére nem lehet számítani, mert vagy elmebeteg, vagy behülyíthető, vagy el se megy szavazni, mert leszarja. A történelmi hűség kedvéért tegyük hozzá, hogy a húszas-harmincas évek szülöttei jobbára tömbként álltak 2002.-ben a komcsik mellé, és még ekkor sem voltak hajlandóak tudomásul venni, hogy micsoda retkes geciket szabadítottak ránk, például azért, mert ezekben az években kezdtek távozni, meg ennyi idősen már nem változik az ember.
Ödenburger
2025. december 05. 10:43
A szégyen napja: amikor megszámláltattunk és kevésnek találtattunk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!