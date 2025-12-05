Csak az Orbán-kormány tudta begyógyítani a sebet, amelyet Gyurcsányék okoztak külhoni magyaroknak

Huszonegy évvel ezelőtt, 2004 december 5-én tartották hazánkban az úgynevezett kettős állampolgárságról szóló népszavazást. A referendum alapját a Magyarok Világszövetsége (MVSZ) aláírásgyűjtése alapozta meg, amely a magukat magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon élő, nem magyar állampolgárok kedvezményes honosítását célozta. Mádl Ferenc akkori köztársasági elnök december 5-re írta ki a népszavazást egy, a kórházprivatizációra vonatkozó kérdéssel együtt.

A Fidesz támogatta a kezdeményezést, az akkor kormányzó MSZP-SZDSZ kormány azonban durva ellenkampányba kezdett, amelynek alapja a riogatás volt.

Gyurcsány Ferenc és kormánya arra helyezte a hangsúlyt, hogy a határon túli magyarok „elveszik” az anyaországi állampolgárok szociális juttatásait. Óriásplakátokon hirdették, hogy a nem szavazat a „felelős döntés”. Emellett Gyurcsányék azt is el akarták érni, hogy távol tartsák a választókat a szavazóurnáktól.