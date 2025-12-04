Ft
12. 04.
csütörtök
Kate Vargha Gyilkos igazságok könyv Demokratikus Koalíció Gyurcsány Ferenc

Gyurcsány már nem akar politizálni – de máshoz nagyon megjött a kedve

2025. december 04. 15:49

Fejlődőképes íróként gondol magára.

2025. december 04. 15:49
null

Gyurcsány Ferenc a Gyilkos igazságok című új regényének bemutatóján ismét megerősítette: nem tervez visszatérni az aktív politikába. A Népszava erről szóló beszámolójából kiderül, hogy a volt kormányfő szerint „semmilyen módon nem készül újabb közéleti szerepvállalásra”. Ugyanakkor azt hozzátette: 

tíz év távlatában senki sem tudhatja, mit hoz a jövő.

Mint ismert: Gyurcsány idén májusban mondott le a Demokratikus Koalíció elnöki pozíciójáról és összes politikai tisztségéről, ezzel együtt pedig bejelentette visszavonulását a közélettől. A könyvbemutatón elmondta: ma már elsősorban íróként gondol magára, és úgy véli, ebben a szerepben „fejlődőképes”.

A volt miniszterelnök többek között beszélt az idei magyar irodalmi Nobel-díjról is, amelynek hatására újra elővette Krasznahorkai László műveit. Megjegyezte: 

a világ megismerésének fáradságos módja Krasznahorkait olvasni”.

A beszélgetésből az is kiderült: a Gyilkos igazságok a kiadó szerint az előző kötetnél szövevényesebb és emberközelibb. Gyurcsány hangsúlyozta, hogy a könyvben csak cselekmény és párbeszéd van, tudatosan kerülte a részletes, Jókai-féle leírásokat. Bár szerepel benne egy választási küzdelem is, állítása szerint egyetlen szereplőt sem valós személyről mintázott.

Gyurcsány Ferenc az első regényét Kate Vargha álnéven írta: A kereszt halála 7 ezer példányban fogyott el. Ami a mostani eladási várakozásait illeti –  mint mondta –, a Gyilkos igazságok esetében 5–10 ezer eladott példánnyal számol.

Nyitókép: Facebook/képernyőfotó

