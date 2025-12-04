Gyurcsány már nem akar politizálni – de máshoz nagyon megjött a kedve

Gyurcsány Ferenc a Gyilkos igazságok című új regényének bemutatóján ismét megerősítette: nem tervez visszatérni az aktív politikába. A Népszava erről szóló beszámolójából kiderül, hogy a volt kormányfő szerint „semmilyen módon nem készül újabb közéleti szerepvállalásra”. Ugyanakkor azt hozzátette:

tíz év távlatában senki sem tudhatja, mit hoz a jövő.

Mint ismert: Gyurcsány idén májusban mondott le a Demokratikus Koalíció elnöki pozíciójáról és összes politikai tisztségéről, ezzel együtt pedig bejelentette visszavonulását a közélettől. A könyvbemutatón elmondta: ma már elsősorban íróként gondol magára, és úgy véli, ebben a szerepben „fejlődőképes”.