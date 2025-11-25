Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
őszödi beszéd DK kettős állampolgárság Gyurcsány Ferenc

„Ez az ország bajba fog kerülni” – Gyurcsány Ferenc visszatért, Rónai Egon faggatta az ATV-ben (VIDEÓ)

2025. november 25. 17:34

„Ha nekem nem volt igazam a kettős állampolgárság kérdésében, akkor Bibónak sem volt igaza. Én azt képviseltem, amit Bibó” – mondta a volt DK-s politikus, aki szerint az őszödi beszéd, egy hazafias nagy beszéd volt.

2025. november 25. 17:34
null

Gyurcsány Ferenc volt az ATV Mérleg vendége, ahol Gyilkos igazságok című új könyvéről beszélgettek Rónai Egonnal – de nem csak arról. Mint mondta: miután visszalépett a politikától, vágyott arra, hogy valami más térbe helyezze át magát, hogy „túl tudjon élni”, és kézenfekvő volt, hogy írjon egy könyvet. 

A korábbi DK-s politikus azt is elmondta, hogy mikor befejezte közéleti pályafutását, az első időszak nagyon nehéz volt számára, ezért bezárkózott; nem mert az utcára menni, inkább otthon volt „a szereplőivel”. Mint mondta: a válás is megviselte, 30 évig éltek együtt Dobrev Klárával, akivel voltak gondjaik, megpróbálták rendbe tenni, de nem sikerült.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van

Előrébb hozták a dátumot: ekkortól áraszthatja el több tízezer migráns Magyarországot – csak egyetlen menekülőút van
Tovább a cikkhezchevron

Vannak gazember politikusok?

„Én azért is tudtam túlélni Gyurcsányként, mert nagyjából racionálisan fogtam fel mindig, mi az a szerep, amit betöltök, és mit csinálnak az ellenfeleim. Hittem abban, hogy a DK egy igaz és jó történet” – jegyezte meg. A politikus arról is beszélt, hogy nagyon nehéz együtt tartani sok embert, mert mást gondolunk a világról. Ez a politika legnehezebb része. Mint mondta: 

ma Magyarországon nagyjából 2,5 millió emberrel lehet választást nyerni.

Ha egy politikus a saját vezetőit nem becsüli meg, akkor a végén nem becsüli meg a saját hazáját sem. (...) Én azt gondolom, hogy a politikusok túlnyomó többsége becsületes. De az a hír, amikor a postás harapja meg a kutyát... mindig azokról a politikusokról hallunk, akik gazemberek. Vannak gazember politikusok? Vannak. De vannak gazember asztalosok, buszsofőrök, tanárok, lelkészek. A politikusok többsége fantasztikus dolgot csinál: próbál egyben tartani egy országot, és becsületes” – magyarázta.

A Gyurcsány név

Gyurcsány részletesen beszélt arról, miért döntött úgy májusban, hogy lemond a Demokratikus Koalíció elnöki posztjáról. Elmondása szerint egyidejűleg zajlott a magánéleti válság és az a felismerés, 

hogy a Gyurcsány név jelenléte nehezíti a párt előrejutását.

Én arra gondoltam, hogy mikor lehet könnyebb kitartani, ezt az álláspontot képviselni, ezért megküzdeni. És arra jöttem rá Gyurcsány Ferencként, hogy valószínűleg akkor könnyebb kitartani a DK-nak, ha nem Gyurcsány Ferenc a DK elnöke” – magyarázta. 

Nem tér vissza

Gyurcsány egyértelműen kijelentette: nem tér vissza a politikába, még akkor sem, ha esetleg a DK nem jutna be a parlamentbe. Jelenleg minden hétköznap reggel nyolctól délután négyig ír, hétvégéken is dolgozik könyvein.

Azt hiszem, hogy én már nem leszek politikus” 

– szögezte le határozottan. 

Kettős állampolgárság és őszödi beszéd

A kettős állampolgárság és az őszödi beszéd kérdése is szóba került az adásban; Rónai Egon megkérdezte, ezek közül bánja-e valamelyiket. 

Gyurcsány ennek kapcsán úgy fogalmazott: „Én ebben nem változtam. Nekem ebben – ma is azt gondolom –, igazam volt. Ha nekem nem volt igazam a kettős állampolgárság kérdésében, akkor Bibónak sem volt igaza. Én azt képviseltem, amit Bibó. Nem lehet, hogy egy ország ne értse meg, hogy a magunk dolgát nekünk kell elintézni, akik itt élünk, dolgozunk, és itt fizetünk adót. És attól még, hogy a Gyurcsányok egyik fele Kolozsvárról származik, attól még te nem beszélhetsz bele, hogy mi itt hogyan rendezzük a dolgunkat. Ez nem nemzet kérdése, nem jó meg rossz kérdése, hanem tisztesség kérdése. (...) Én sem mondom meg, hogy ki legyen Pápán a polgármester, mert nem élek ott” – nyilatkozta.

Az őszödi beszédről úgy fogalmazott:

az egy hazafias nagy beszéd volt,

amely arról szólt, hogy fantasztikus dolgokra hivatottak, és többet kellene elérni az országért. 

Magyarország jövője

Gyurcsány az adásban pesszimista képet festett Magyarország jövőjéről. Szerinte az ország bajba fog kerülni a következő választások után, függetlenül attól, hogy ki nyer. Szerinte sem a jelenlegi kormány, sem a kihívó nem kínál megoldást az ország valódi problémáira.

Ez az ország bajba fog kerülni. Nem azért, mert én mondom, hanem mert arra nincs út. Mindegy, hogy ki nyer. Mindegy. Mind a kettővel bajba fog kerülni” 

– jelentette ki.

Úgy látja, Magyarország alapvető problémája, hogy „nem akarja birtokba venni saját életét”, nem érti, hogy nincs szabadság felelősségvállalás nélkül. 

Az adás végén Gyurcsány arról is beszélt, hogy elkezdett írni egy új könyvet, ami „szellemi értelemben nagyobb könyv lesz, mint bármelyik, amit az elmúlt húsz évben Magyarországon írtak”. Mint mondta: „elkészül az európai humanista centrum nagy könyve Kant után, 

felajánlva a transzcendenst Isten nélkül, megtalálva az abszolútumot, ami működik: a fantasztikus embert”.

Én nem vagyok istenhívő ember. Én emberhívő ember vagyok. Én az isteni emberben hiszek. Ez lesz a következő könyv címe” – árulta el.

Nyitókép: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala

 

Összesen 102 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oszodibeszed
2025. november 25. 22:36
Biztosan nem nézi meg 1 millió 75 ezer ember a fletós beszélgetést, ahogyan az Orbán Viktorral készített interjút.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. november 25. 22:16
Egy szinten e két alak? Boesme Gergényi szemorvosa?!
Válasz erre
0
0
No comment no cry
2025. november 25. 22:09
"a felismerés, hogy a Gyurcsány név jelenléte nehezíti a párt előrejutását" És ehhez majd 20 év kellett... "elkezdett írni egy új könyvet, ami „szellemi értelemben nagyobb könyv lesz, mint bármelyik, amit az elmúlt húsz évben Magyarországon írtak [...] Én emberhívő ember vagyok. Én az isteni emberben hiszek." Mert erre még soha senki nem gondolt a történelem során. :DDDDD Mondd, Feri, nem a Humanistákhoz próbálod beédesgetni magad az új könyvvel? :D
Válasz erre
0
0
kishegyi
2025. november 25. 21:36
Javasoljuk, hogy Gyurcsány új könyvének a következő címe legyen: Hová tűnt a diplomám? Fejezetek egy végtelenített keresésről.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!