„Ez az ország bajba fog kerülni” – Gyurcsány Ferenc visszatért, Rónai Egon faggatta az ATV-ben (VIDEÓ)

A kettős állampolgárság és az őszödi beszéd kérdése is szóba került az adásban; Rónai Egon megkérdezte, ezek közül bánja-e valamelyiket.
Gyurcsány ennek kapcsán úgy fogalmazott: „Én ebben nem változtam. Nekem ebben – ma is azt gondolom –, igazam volt. Ha nekem nem volt igazam a kettős állampolgárság kérdésében, akkor Bibónak sem volt igaza. Én azt képviseltem, amit Bibó. Nem lehet, hogy egy ország ne értse meg, hogy a magunk dolgát nekünk kell elintézni, akik itt élünk, dolgozunk, és itt fizetünk adót. És attól még, hogy a Gyurcsányok egyik fele Kolozsvárról származik, attól még te nem beszélhetsz bele, hogy mi itt hogyan rendezzük a dolgunkat. Ez nem nemzet kérdése, nem jó meg rossz kérdése, hanem tisztesség kérdése. (...) Én sem mondom meg, hogy ki legyen Pápán a polgármester, mert nem élek ott” – nyilatkozta.
Az őszödi beszédről úgy fogalmazott:
az egy hazafias nagy beszéd volt,
amely arról szólt, hogy fantasztikus dolgokra hivatottak, és többet kellene elérni az országért.