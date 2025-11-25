„Ez az ország bajba fog kerülni” – Gyurcsány Ferenc visszatért, Rónai Egon faggatta az ATV-ben (VIDEÓ)

„Ha egy politikus a saját vezetőit nem becsüli meg, akkor a végén nem becsüli meg a saját hazáját sem. (...) Én azt gondolom, hogy a politikusok túlnyomó többsége becsületes. De az a hír, amikor a postás harapja meg a kutyát... mindig azokról a politikusokról hallunk, akik gazemberek. Vannak gazember politikusok? Vannak. De vannak gazember asztalosok, buszsofőrök, tanárok, lelkészek. A politikusok többsége fantasztikus dolgot csinál: próbál egyben tartani egy országot, és becsületes” – magyarázta.

A Gyurcsány név

Gyurcsány részletesen beszélt arról, miért döntött úgy májusban, hogy lemond a Demokratikus Koalíció elnöki posztjáról. Elmondása szerint egyidejűleg zajlott a magánéleti válság és az a felismerés,

hogy a Gyurcsány név jelenléte nehezíti a párt előrejutását.

„Én arra gondoltam, hogy mikor lehet könnyebb kitartani, ezt az álláspontot képviselni, ezért megküzdeni. És arra jöttem rá Gyurcsány Ferencként, hogy valószínűleg akkor könnyebb kitartani a DK-nak, ha nem Gyurcsány Ferenc a DK elnöke” – magyarázta.