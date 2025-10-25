Ft
10. 25.
szombat
zene Curtis mesterséges intelligencia

Megjelent Curtis új száma

2025. október 25. 16:57

A videóklip egészen formabontóra sikeredett.

2025. október 25. 16:57
null

Kijött Curtis új száma, a címe: „EZ MA A SLÁGER”. A videóklipben mesterséges intelligenciával készült állatok tácolnak.

Ismert, Curtis idén október 23-án Radics Gigivel együtt lépett fel a Kossuth téren.

A kettejük produkcióját itt nézheti meg:

Curtis új számát pedig itt tudja meghallgatni:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

kiazazsoltibacsi
2025. október 25. 17:18
Á, igen. Az asszonyverő, drogos újpesti cigány. Tökéletes fideszes anyag. :)
