Aztán a hegedűművész pillangóként száll fel, a tömeg pedig állva tapsol, mert érzelmeket szór szét a levegőben

Például Lindsey Stirling dalaiban a legnagyobb negatívumot a vendégénekesek jelentik. A hangsávokat elhozni a fellépésre borzalmas hibának tartom. Nem is illenek a zenéjéhez, feleslegesen nyomják el a hegedűt, ráadásul már az Inner Gold énekesnője is borzalmasan középszerű, de a Survive még csak nem is illik a repertoárba, miközben a szintén átlagos énekkel annyira popzenei, hogy bárki előadhatná Madonnától Céline Dionig. De Lindsey? Értem, hogy nehéz pillanatokban írta, de... bocsánat, de érezni rajta.