startégia kultúra környezet folyamat gesztus igény kolléga

Az utalvány a munkaerőpiacon is vonzerő (X)

2025. november 21. 09:27

A munkavállalók megbecsülése akkor lehet teljes, ha egy vállalkozás ki is mutatja azt a kollégák felé.

2025. november 21. 09:27
null

Sokszor egy apró gesztus is elég ahhoz, hogy a dolgozók úgy érezzék, a vezetőség valóban értékeli a munkájukat, és ez alapvető pozitív változást eredményezhet a munkahelyükkel való kapcsolatukban. Hatékony eszköz az elégedettség növelésére a reneszánszát élő utalvány: minden korosztály számára értékes, könnyen beilleszthető a vállalati stratégiába, és egyszerre közvetíti a valódi odafigyelést és az elismerést.

Tudunk beszélni? – kérdezi egy kolléga a kávészünetben. A kérdés rövid, egyszerű, mégis feszültséget hordoz. A legtöbb vezető azonnal tudja: valami nincs rendben. Nem mindig világos, hogy pontosan mi jelenti a problémát. Lehet, hogy az elvárások nőttek túl nagyra, vagy a csapatkohézió roppant meg, esetleg a munkatárs úgy érzi, nem kap megfelelő támogatást a fejlődéshez. Gyakran nincs is szó konkrét nehézségről: a kérdés ilyenkor valójában azt jelenti, a dolgozó nem érzi magát eléggé megbecsülve, és szeretné, ha valaki meghallgatná, értékelné az erőfeszítéseit, vagy egyszerűen csak biztosítaná arról, hogy számít a munkája.

Nem ritkák a munkahelyeken az ehhez hasonló helyzetek. A siker titka ilyenkor általában abban rejlik, hogy a vezető képes-e észrevenni a finom jeleket, szán-e időt és energiát a párbeszédre, és kínál-e olyan megoldásokat, amelyek egyszerre empatikusak és praktikusak. Az ilyen szituációk kezelése nem mindig könnyű, hiszen minden dolgozó másképp élheti meg a kihívásokat, és más-más formában igényli a támogatást. Bár mindig a beszélgetés a megoldás felé vezető első lépés, számos olyan eszköz van egy vezető kezében, amellyel tovább lendítheti a folyamatot, elismerve a kolléga munkáját. Ilyen például az utalvány, amely rendkívül hatékony gesztus a munkavállalói motiváció megerősítésére.

Reneszánszát éli ma ez a juttatási forma. Mi sem mutatja ezt jobban, mint a nyugdíjas utalványok elsöprő népszerűsége: nemcsak anyagi támogatást jelentett a legidősebb korosztálynak, hanem egyértelmű jelzés volt számukra arról is, hogy megbecsülik őket. Az utalvány minden generációnak egyformán képes közvetíteni a valódi odafigyelés üzenetét. Rendkívül hatékony lojalitásnövelő eszköz munkahelyi környezetben is: egyszerre praktikus és személyes módja annak, hogy a dolgozó érezze, a vezetőség értékeli a munkáját.

Az utalvány lehetőséget ad a munkavállalóknak, hogy saját igényeik szerint válasszanak jutalmuk formájáról. Rugalmas és személyre szabható, könnyen beilleszthető a vállalati startégiába, így remek eszköze az éves juttatási csomagnak. Pénzügyi szempontból pedig

a kedvező adózás jelenti a legnagyobb előnyét: akár milliókkal is csökkentheti a cég pénzügyi terheit például az év végi jutalmazások időszakában. Ráadásul a minimális adminisztrációnak köszönhetően a juttatás gyorsan és kényelmesen igénybe vehető, nem igényel plusz erőforrást.

A csekély értékű ajándékutalvány lehetőségével az adózási szabályok változásának köszönhetően például már akár évi három részletben is élhet a munkáltató: az alkalmak az év során tetszés szerint oszthatók el. Adókulcsa rendkívül kedvező, mindössze 33,04%. Évente maximum 87 240 forint összértékben adható, és nemcsak a munkavállaló, hanem családtagjai számára is elérhető ugyanekkora értékben.

Az utalvány egyszerű és hatékony megoldás a „Tudunk beszélni?” kérdés mögött megbúvó feszültség enyhítésére. Nem csupán pénzügyi juttatás, hanem a modern munkahelyi kultúra erős kommunikációs eszköze: apró gesztus, nagy hatással.

X

Kép forrása: Rewin

 

