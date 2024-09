Ákos útja a Metropolis felé mutat, mégis a kereszthez vezet

Az egyik számnál a gender-téma merül fel, amit talán nem is lehetne jobban megfogalmazni annál, hogy A nemed nem csak egy jelmez / Amit az ember levet vagy felvesz. Mert ahogy a jóból nem lehet rossz és a rosszból jó, úgy Soha nem lesz / Kékből rózsaszín sem. A jó és a rossz bemutatása; jelenlegi szerepének és pozíciójának visszatükrözése eleve nagyon fontos eleme a lemeznek.

Ákos: Metropolis CD

Soulmates

Így akár Leslie Mandoki, A Memory of Our Future albumán megjelent, Ian Anderson fuvolázásával díszített dalnak az áthangszerelt és magyarra átírt verziójában (A világ peremén) is ezt az elemet kapjuk meg. De ott a Passió által ihletett, a Megváltóhoz visszakanyarodó Golgota, a 2021-ből szinte megvalósult próféciaként ránk maradt Az utolsó békeév, és egyik személyes kedvencem, az Égbekiáltó (De profundis), amely a 129. zsoltár szellemében született a nagyhéten, nagypénteken. Ákos számára a lemezeket lezáró daloknak különösen nagy jelentőségük van, az Égbekiáltónak pedig valóban nagy ereje és jelentősége van.





Tébolyult Jethro Tull-rajongó gimnazistaként nem is álmodhattam arról, hogy egyszer saját lemezeim lesznek, és az egyiken majd maga Ian Anderson fog fuvolázni.”

– Ákos

De ahogy már említettem, a Metropolis a témákban ugyanúgy előszeretettel használja a teljes paletta minden árnyalatát, ahogy zeneiségében. Természetesen a szerelem, a kapcsolatok jellemzői is előkerülnek, miközben dallamok és hangzás terén akár az amerikai blues és tiszta rock jegyei is felbukkannak.