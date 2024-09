Coppola a saját pénzén vett gyöngyöt, hogy a disznók elé dobja – Megalopolisz

Örökké nem eshet, de örökké a birodalmak sem állnak

Nemhogy örökké, de évszázadokig sem biztos. A hanyatló látszatot pedig azok tartják fenn, akiknek a legtöbb kényelem jutott. De ahogy Francis Ford Coppola filmje is indít, ezt a látszatot csak egy maroknyi ember élteti a többséggel szemben, a birodalom pedig kizárólag addig áll és él, amíg hisznek benne. Sok más egyértelmű vagy elrejtett, demagóg vagy intellektuális igazság mellett ez is egy fontos üzenet, amit érdemes meghallgatni.

... And Justice for All