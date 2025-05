Magyar áttörés Romániában: a román lakosságnak tetszik, amit lát

Rekordot döntöttek 2024-ben a magyar filmek a romániai mozikban – derül ki a bukaresti országos filmközpont (CNC) frissen közzétett adataiból.

Tavaly összesen 355 mozifilmet mutattak be Romániában, melyek közül 84 amerikai, 58 román, 39 francia, 28 brit, 13 olasz, 12 magyar és 12 német alkotás volt.

Bár egy évvel korábban több, 21 magyar filmet mutattak be Romániában, tavaly a nézők száma és a bevételek értéke is jelentősen meghaladta a 2023-as értéket. 2024-ben 66 344 néző látta a romániai mozikban első alkalommal vetített magyar filmeket – ez 266 százalékkal több, mint egy évvel korábban, amikor 18 132 volt a nézőszám. Ezek 1,322 millió lej (105,244 millió forint) bevételt generáltak, ami 387 százalékkal haladja meg a 2023-as összeget (271 ezer lej). Romániában 2024-ben volt többek között a Most vagy soha! és a Semmelweis premierje is.

Tavaly összesen 69 magyar filmet játszottak a romániai mozik: ezeket 76 238-an tekintették meg, és 1,467 millió lej (116,787 millió forint) bevételt termeltek.

A magyar filmeket többen látták, mint a spanyolokat (36 005 néző) és az olaszokat (75 079 néző), s kevéssel maradtak csak el a német filmek (80 451 néző) nézettségétől.

2024-ben 11,224 millió nézőjük volt a romániai filmszínházaknak, a teljes bevételük 292,9 millió lejt tett ki. A nézőszám mintegy 14 százalékkal esett vissza, míg a bevételek 5 százalékkal csökkentek.

(MTI)