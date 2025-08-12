„Szeretlek, testvérem, hiányozni fogsz!” – így búcsúzott Szoboszlai a volt csapattársától

Így reagált Slot arra, hogy Szoboszlai végre tizenegyest rúghatott
Egy pillanatig sem voltak kérdőjelek.
A Liverpool magyar középpályásának hiányozni fog az uruguayi Darwin Núnez, aki a szaúdi al-Hilalhoz szerződött.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Darwin Núnez az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) címvédőjétől a szaúdi al-Hilalhoz szerződött. A Liverpool közlése szerint Szoboszlai Dominik korábbi csapattársa 2028. június 30-ig kötelezte el magát a szaúdiakhoz. A 26 éves uruguayi válogatott csatárért brit média értesülések szerint 53 millió eurót fizettek az arabok, akiknek a vezetőedzője az olasz Simone Inzaghi. Núnez 75 millió euróért került a Benficától a Vörösökhöz 2022 nyarán.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy pillanatig sem voltak kérdőjelek.
A dél-amerikai támadó a liverpooliakkal
ért el ez idő alatt.
A Magyar Távirati Iroda kiemeli: Darwin Núnez 143 mérkőzésen lépett pályára, 40 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott a 'Poolban.
Búcsúposztjában a játékos azt írja, rengeteg felejthetetlen élményt visz magával.
Köszönök mindent ennek a közösségnek, amely soha nem hagyott cserben, a nehéz pillanatokban is mellettem állt! Liverpool mindig is része lesz annak, aki vagyok. Hiányozni fogtok, jobban, mint azt szavakkal kifejezhetném. Minden (liverpooli) dolgozónak és csapattársamnak köszönöm, és minden jót kívánok nektek a jövőben!
A poszt alatt többen megható sorokkal búcsúztak tőle, a magyar válogatott csapatkapitánya ugyanakkor Instagramon egy külön történetet is megosztott a témában, amely alatt a klub himnusza, a You'll Never Walk Alone hallható – írja az Origo.
Szeretlek, testvérem, hiányozni fogsz!
– fogalmazott Szoboszlai Dominik.
Darwin Núnezt elsősorban a helyzetkihasználása miatt kritizálták az Egyesült Királyságban, a közösségi médiában több videó, összeállítás is készült azokról a ziccerekről, amelyeket elpuskázott.
Némi elégtételt jelenthet neki ezért, hogy a hivatalos bejelentés után rögtön, már vasárnap pályára lépett az al-Hilalban a svájci másodosztályban szereplő Aaru ellen, és egy remek egyéni megmozdulás végén gólt szerzett a 87. percben.
Ezt is ajánljuk a témában
Szoboszlai Dominik nagyszerűen játszott az Aston Villa ellen, gólpassza is lehetett volna, de Darwin Núnez hatalmas helyzetben fölé lőtte a labdát. Utóbbit nem is kímélték a drukkerek, míg az önzetlen magyar labdarúgót a csapat holland menedzsere, Arne Slot vette védelmébe.
Fotó: Paul Ellis / AFP