„Szeretlek, testvérem, hiányozni fogsz!” – így búcsúzott Szoboszlai a volt csapattársától

A dél-amerikai támadó a liverpooliakkal

bajnoki címet,

Ligakupa-győzelmet és

Szuperkupa-elsőséget

ért el ez idő alatt.

A Magyar Távirati Iroda kiemeli: Darwin Núnez 143 mérkőzésen lépett pályára, 40 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott a 'Poolban.

Búcsúposztjában a játékos azt írja, rengeteg felejthetetlen élményt visz magával.

Köszönök mindent ennek a közösségnek, amely soha nem hagyott cserben, a nehéz pillanatokban is mellettem állt! Liverpool mindig is része lesz annak, aki vagyok. Hiányozni fogtok, jobban, mint azt szavakkal kifejezhetném. Minden (liverpooli) dolgozónak és csapattársamnak köszönöm, és minden jót kívánok nektek a jövőben!

A poszt alatt többen megható sorokkal búcsúztak tőle, a magyar válogatott csapatkapitánya ugyanakkor Instagramon egy külön történetet is megosztott a témában, amely alatt a klub himnusza, a You'll Never Walk Alone hallható – írja az Origo.

Szeretlek, testvérem, hiányozni fogsz!

– fogalmazott Szoboszlai Dominik.

Forrás: Szoboszlai Dominik/ Instagram

Darwin Núnezt elsősorban a helyzetkihasználása miatt kritizálták az Egyesült Királyságban, a közösségi médiában több videó, összeállítás is készült azokról a ziccerekről, amelyeket elpuskázott.

Némi elégtételt jelenthet neki ezért, hogy a hivatalos bejelentés után rögtön, már vasárnap pályára lépett az al-Hilalban a svájci másodosztályban szereplő Aaru ellen, és egy remek egyéni megmozdulás végén gólt szerzett a 87. percben.