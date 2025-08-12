Ft
08. 12.
kedd
Darwin Núnez Liverpool FC Szoboszlai Dominik

„Szeretlek, testvérem, hiányozni fogsz!” – így búcsúzott Szoboszlai a volt csapattársától

2025. augusztus 12. 08:45

A Liverpool magyar középpályásának hiányozni fog az uruguayi Darwin Núnez, aki a szaúdi al-Hilalhoz szerződött.

2025. augusztus 12. 08:45
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Darwin Núnez az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) címvédőjétől a szaúdi al-Hilalhoz szerződött. A Liverpool közlése szerint Szoboszlai Dominik korábbi csapattársa 2028. június 30-ig kötelezte el magát a szaúdiakhoz. A 26 éves uruguayi válogatott csatárért brit média értesülések szerint 53 millió eurót fizettek az arabok, akiknek a vezetőedzője az olasz Simone Inzaghi. Núnez 75 millió euróért került a Benficától a Vörösökhöz 2022 nyarán. 

A dél-amerikai támadó a liverpooliakkal 

  • bajnoki címet, 
  • Ligakupa-győzelmet és 
  • Szuperkupa-elsőséget 

ért el ez idő alatt.

A Magyar Távirati Iroda kiemeli: Darwin Núnez 143 mérkőzésen lépett pályára, 40 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott a 'Poolban. 

Búcsúposztjában a játékos azt írja, rengeteg felejthetetlen élményt visz magával. 

Köszönök mindent ennek a közösségnek, amely soha nem hagyott cserben, a nehéz pillanatokban is mellettem állt! Liverpool mindig is része lesz annak, aki vagyok. Hiányozni fogtok, jobban, mint azt szavakkal kifejezhetném. Minden (liverpooli) dolgozónak és csapattársamnak köszönöm, és minden jót kívánok nektek a jövőben!

A poszt alatt többen megható sorokkal búcsúztak tőle, a magyar válogatott csapatkapitánya ugyanakkor Instagramon egy külön történetet is megosztott a témában, amely alatt a klub himnusza, a You'll Never Walk Alone hallható – írja az Origo.

Szeretlek, testvérem, hiányozni fogsz!

– fogalmazott Szoboszlai Dominik.

Forrás: Szoboszlai Dominik/ Instagram

Darwin Núnezt elsősorban a helyzetkihasználása miatt kritizálták az Egyesült Királyságban, a közösségi médiában több videó, összeállítás is készült azokról a ziccerekről, amelyeket elpuskázott. 

Némi elégtételt jelenthet neki ezért, hogy a hivatalos bejelentés után rögtön, már vasárnap pályára lépett az al-Hilalban a svájci másodosztályban szereplő Aaru ellen, és egy remek egyéni megmozdulás végén gólt szerzett a 87. percben.

Fotó: Paul Ellis / AFP

Reszelő Aladár
2025. augusztus 12. 09:28
Ha az az évi 10-12 ziccert mind berúgja, akkor soha nem akarták volna eladni, főleg ha szerez pár nehéz gólt is.
