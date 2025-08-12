Ft
08. 12.
kedd
Orbán Balázs kórház Magyar Péter szülés

Magyar Péternek megfeküdte a gyomrát Orbánék zseniális ötlete

2025. augusztus 12. 05:45

Magyar Péter azt írta egy korábbi posztjában, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre.

2025. augusztus 12. 05:45
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Telitalálat a nemrég indult Harcosok órája. Hatalmas riadalmat keltett a baloldalon az új műsor, mert azon túl, hogy izgalmas vendégeket vonultat fel napról napra, könyörtelenül leszámol az álhírekkel.

Németh Balázsnak, a Fidesz-frakció szóvivőjének naponta jelentkező podcastjében hétfőn Orbán Balázs volt a vendég, aki újabb álhírekről rántotta le a leplet.

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott a műsorban: Magyarországon a politikai vita szinte teljesen a Facebookra költözött, ahol a Tisza Párt a szakpolitikai viták helyett inkább hergeléssel próbálja mozgósítani híveit.

Magyar Péter igazi kamukirály, nagyon szeret lódítani a híveinek, rendszeresen támadja a kormányt légből kapott vádakkal. Azt írta egy korábbi posztjában, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre, a Telex erről később megírta, hogy műtősök mentek be a szülésre, akik mindennapi protokolljukat látták el.

Ez volt az a momentum, ami nagyon megfeküdte Magyar Péter gyomrát. Teljesen begőzölt és nekitámadt a róla szinte bármit megíró sajtójának.

Azt sérelmezte, hogy »tényellenőrzés« nélkül lehozták a kormányzat álláspontját. Bezzeg azzal semmi baj nem volt, hogy annak idején tényellenőrzés nélkül lehozták a szír elnök budapesti landolását és a sörösdobozos merénylőt is – mindkettő esetet saját maga terjesztette.”

states-2
2025. augusztus 12. 05:59
Most akkor képzeljük el ezt az istentelenül állat nagy barmot miniszterelnökként. Már ha valaki a horrort nem csak filmen szereti.
