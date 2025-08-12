Demkó Attila: A térségben a Magyar Honvédség bír a legmodernebb eszközparkkal!

Az elmúlt évtizedben a lokális és globális konfliktusok tekintetében egyaránt nagyobb lett fenyegetettség, így hazánknak képesnek kell lenni a határai megvédésére, szögezte le Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője. A szakértő a Magyar Nemzetnek nyilatkozva a nagyjából évtizede zajló, nagy léptékű hazai haderőfejlesztés kapcsán azt is mondta, a magyar kormány előrelátó volt e tekintetben, és a szomszédainkkal ellentétben még időben kezdte a folyamatot,

aminek következtében mostanra a Magyar Honvédség bír a térség egyik legmodernebb eszközparkjával.

Lynx gyalogsági harcjárművek és a Leopard harckocsik közös feladat-végrehajtása a Magyar Honvédség Veszprém melletti lő- és gyakorlóterén 2025. május 15-én. (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A Honvédelmi és haderőfejlesztési programot 2016-ban hirdette meg Simicskó István akkori honvédelmi miniszter. Kezdetben a GDP egy százalékát fordították e célra, majd a nemzetközi helyzet változása, illetve a NATO-kötelezettségek miatt a büdzsé fokozatosan nőtt.

Demkó Attila felidézte, az építkezést nagyjából a nullánál kellett kezdeni, hiszen a baloldal 2010 előtt nem haderőfejlesztési, hanem „haderő-leépítési” politikát folytatott, aminek következményei minden haderőnemnél érzékelhetőek voltak, „de a tüzérségnél kiemelkedően”.

Utóbbival kapcsolatban emlékeztetett, hogy a szocialista kormányok az összes Gvozgyika 122 milliméteres önjáró löveget eladták, ezeket az új programban a jóval modernebb, 24 darab PZH 2000-es harcjárművel sikerült pótolni. Más téren is történtek hasonló változások, az elavult T–72-es szovjet harckocsikat például 44 Leopard 2A7-esre cserélte a Magyar Honvédség.

Demkó Attila a felsorolásban megemlítette az aktív védelmi rendszerrel felszerelt KF–41 Lynx gyalogsági harcjárműveket, azaz a Hiúzokat is, e típusból a honvédség 218 darabot rendelt, amelyek folyamatosan érkeznek be. Illetve a levegőben használatos modern eszközök, köztük a JAS–39 Gripenek beszerzéséről és a hazai helikopterflotta megerősítéséről is beszélt.

H225M típusú helikopterek a Magyar Honvédség (MH) közepes kategóriájú, többfeladatú helikopterflottájának bemutatóján az MH Kiss József 86. Helikopterdandár szolnoki bázisán 2025. július 15-én. Megérkezett az utolsó két Airbus H225M típusú helikopter és ezzel teljessé vált a Magyar Honvédség közepes kategóriájú, többfeladatú helikopterflottája. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A szakértő a magyar haderőfejlesztést gyakran érő kiritkával kapcsolatban, miszerint az újonnan beszerzett eszközök mennyisége a régióban nem számottevő, leszögezte,

„számokban még ha nem is tűnik soknak, Magyarország minden haderőnemhez a legmodernebb eszközt vette meg”.

Ennek következtében pedig „a magyar harceszközök az egyik legütőképesebbnek számítanak a térségben, ráadásul úgynevezett aktív védelemmel is rendelkeznek, ami nagy előnyt jelent a XXI. század csataterein”. Arról nem is beszélve, hogy az időben kezdett fejlesztés miatt még az orosz–ukrán háború okozta drágulás előtt sikerült lépni.

Nyitókép: Lynx gyalogsági harcjárművek és a Leopard harckocsik közös feladatvégrehajtása a Magyar Honvédség Veszprém melletti lő- és gyakorlóterén 2025. május 15-én. (MTI/Katona Tibor)