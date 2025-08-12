Ft
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program Magyar Honvédség Demkó Attila

Demkó Attila: A térségben a Magyar Honvédség bír a legmodernebb eszközparkkal!

2025. augusztus 12. 08:32

A baloldal 2010 előtt „haderő-leépítési” programja ma már csak rossz emlék, a kormány időben lépett, aminek következtében a a magyar harceszközök az egyik legütőképesebbnek számítanak a térségben. Ennek a globális és lokális konfliktusok okozta fenyegetettség növekedése miatt különösen nagy jelentősége van.

2025. augusztus 12. 08:32
null

Az elmúlt évtizedben a lokális és globális konfliktusok tekintetében egyaránt nagyobb lett fenyegetettség, így hazánknak képesnek kell lenni a határai megvédésére, szögezte le Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője. A szakértő a Magyar Nemzetnek nyilatkozva a nagyjából évtizede zajló, nagy léptékű hazai haderőfejlesztés kapcsán azt is mondta, a magyar kormány előrelátó volt e tekintetben, és a szomszédainkkal ellentétben még időben kezdte a folyamatot, 

aminek következtében mostanra a Magyar Honvédség bír a térség egyik legmodernebb eszközparkjával. 

Lynx gyalogsági harcjárművek és a Leopard harckocsik közös feladat-végrehajtása a Magyar Honvédség Veszprém melletti lő- és gyakorlóterén 2025. május 15-én. (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A Honvédelmi és haderőfejlesztési programot 2016-ban hirdette meg Simicskó István akkori honvédelmi miniszter. Kezdetben a GDP egy százalékát fordították e célra, majd a nemzetközi helyzet változása, illetve a NATO-kötelezettségek miatt a büdzsé fokozatosan nőtt.  

Demkó Attila felidézte, az építkezést nagyjából a nullánál kellett kezdeni, hiszen a baloldal 2010 előtt nem haderőfejlesztési, hanem „haderő-leépítési” politikát folytatott, aminek következményei minden haderőnemnél érzékelhetőek voltak, „de a tüzérségnél kiemelkedően”. 

Utóbbival kapcsolatban emlékeztetett, hogy a szocialista kormányok az összes Gvozgyika 122 milliméteres önjáró löveget eladták, ezeket az új programban a jóval modernebb, 24 darab PZH 2000-es harcjárművel sikerült pótolni. Más téren is történtek hasonló változások, az elavult  T–72-es szovjet harckocsikat például 44 Leopard 2A7-esre cserélte a Magyar Honvédség. 

Demkó Attila a felsorolásban megemlítette az aktív védelmi rendszerrel felszerelt KF–41 Lynx gyalogsági harcjárműveket, azaz a Hiúzokat is, e típusból a honvédség 218 darabot rendelt, amelyek folyamatosan érkeznek be. Illetve a levegőben használatos modern eszközök, köztük a  JAS–39 Gripenek beszerzéséről és a hazai helikopterflotta megerősítéséről is beszélt.

H225M típusú helikopterek a Magyar Honvédség (MH) közepes kategóriájú, többfeladatú helikopterflottájának bemutatóján az MH Kiss József 86. Helikopterdandár szolnoki bázisán 2025. július 15-én. Megérkezett az utolsó két Airbus H225M típusú helikopter és ezzel teljessé vált a Magyar Honvédség közepes kategóriájú, többfeladatú helikopterflottája. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A szakértő a magyar haderőfejlesztést gyakran érő kiritkával kapcsolatban, miszerint az újonnan beszerzett eszközök mennyisége a régióban nem számottevő, leszögezte, 

„számokban még ha nem is tűnik soknak, Magyarország minden haderőnemhez a legmodernebb eszközt vette meg”.

 Ennek következtében pedig „a magyar harceszközök az egyik legütőképesebbnek számítanak a térségben, ráadásul úgynevezett aktív védelemmel is rendelkeznek, ami nagy előnyt jelent a XXI. század csataterein”. Arról nem is beszélve, hogy az időben kezdett fejlesztés miatt még az orosz–ukrán háború okozta drágulás előtt sikerült lépni. 

 

Nyitókép: Lynx gyalogsági harcjárművek és a Leopard harckocsik közös feladatvégrehajtása a Magyar Honvédség Veszprém melletti lő- és gyakorlóterén 2025. május 15-én. (MTI/Katona Tibor)

 

 

neszteklipschik
2025. augusztus 12. 10:25
Akkor a "hagyományos" eszközök most már kipipálva! Innentől kezdve viszont: Drón, drón, drón!
ThunderDan
2025. augusztus 12. 10:04
Kacorka: Ez nem így megy. Az a NATO végét jelentené; ilyet nem engedhet meg az USA, tök mindegy aktuálisan ki van hatalmon melyik országban.
Kacorka
2025. augusztus 12. 09:57
No, ezt a még ki sem fizetett modern technikát adná azonnal ingyen ukrán kézbe Tisza peti és a toka generális.... Gyorsan büszkeség és játékszer nélkül maradnának a katonáink... Ismerve némelyik pártszimpátiáját, nagyon szomorú csalódást élnének meg ...
suharto
2025. augusztus 12. 09:24
Obsitos Technikus 2025. augusztus 12. 09:15 Amint a hohólok elvesztik a háborút, meg fognak támadni minket. NATO ország vagyunk ostoba technikus. Az USA hülyére bombázná őket.
